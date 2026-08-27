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„Szép házasság, két gyerek. Borzalmas” – Kammerer Zoltánt nagyon megrázta, ami Boros Gergellyel történt

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Szörnyű tragédia rázta meg a magyar sportvilágot. A világ- és Európa-bajnok kajakos, Boros Gergely 42 éves korában elhunyt. A klasszis sportoló halála egykori csapattársát, Kammerer Zoltánt is sokkolta, a háromszoros olimpiai bajnok megható szavakkal emlékezett meg a kiváló sportemberről.

A szomorú hírt csütörtökön reggel a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) honlapján tették közzé. A szövetség felidézte, hogy a szekszárdi születésű Boros Gergely egy ideig párhuzamosan kosárlabdázott és kajakozott az Atomerőmű SE színeiben, végül az utóbbi sportágat választotta. Pályafutása során világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett, 2018 és 2024 között az MKKSZ szakmai igazgatója volt. Boros Gergelyt egykori barátai és csapattársai is gyászolják, az önzetlenségéről híres sportoló egy baráti szívességnek tehetett eleget, amikor a tragédia történt. 

Boros Gergely tragikus halála megrázta a magyar sportvilágot
Boros Gergely tragikus halála megrázta a magyar sportvilágot
Fotó: Peter Szalmas / Fotó: mkksz

Kammerer Zoltánt is sokkolta Boros Gergely tragédiája

A háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltánt megrázta egykori csapattársa tragikus halála. A 48 éves kajaklegenda megrendülten nyilatkozott az Origo Sportnak.

„Egy éjszakai Facebook-bejegyzést láttam reggel, amikor felkeltem. 

Az első reakcióm az volt, hogy nagyon hasonlóan éreztem, mint Kolonics Gyurinál, ő is fiatalon hunyt el. Annyira igaz, hogy csak a jók mennek el. 

Az egész sportágban, legalábbis akit én ismerek, ők voltak azok az emberek, akik túl jók voltak erre a világra. Nekik nem voltak haragosaik, nem voltak irigyeik, mindig pozitívak voltak, soha nem ártottak senkinek” – árulta el az Origo Sportnak a háromszoros olimpiai bajnok.

Hungarian K2 racers Zoltan Kammerer and Gabor Kucsera celebrate their victory at the finish line of MOL ICF Flatwater Racing World Cup at Lake Matyer near Szeged, about 170km south of Hungarian capital Budapest on June 7, 2008. AFP PHOTO / STR (Photo by AFP)
Kammerer Zoltán megható szavakkal emlékezett meg Boros Gergelyről
Fotó: - / AFP

Két gyermeket hagyott hátra a tragikus sorsú Boros Gergely

Kammerer éveken át versenyzett együtt a 42 éves korában elhunyt világ- és Európa-bajnok kajakossal, Boros Gergelyt egy végtelenül tiszta, egyenes, őszinte embernek ismerte meg.

„Geri öt évig a csapattársam volt, együtt mentünk világbajnokságon is. Soha senki nem tudott rá rosszat mondani. Kolonics Gyuri emberként külön kategória volt, és ez Boros Gerire is abszolút igaz volt” – mondta szomorúan a 48 éves kajaklegenda Boros Gergelyről, akit felesége és két gyermeke gyászol.

„Végignéztem, ahogyan a feleségével összeismerkedtek. Nagyon régóta együtt voltak... szép házasság, két gyerek. Borzalmas, ami történt” 

– tette hozzá Kammerer a volt csapattársa kapcsán, akinek a halálát baleset okozta.

Boros Gergely fájdalmasan fiatalon hunyt el
Fotó: olimpia.hu

„A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatójaként dolgozott 2024-ig. Aztán Paksról járt be dolgozni minden nap. Reggel 4 órakor kelt, este 10 órakor ért haza. Otthon volt munkahelye, de elment segíteni valakinek, aztán történt meg a tragédia. Ez is tipikus, jellemző rá. Elment valakinek önzetlenül segíteni…” – zárta gondolatait a Boros Gergelyről megható szavakkal megemlékező Kammerer Zoltán.

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