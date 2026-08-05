A 23 éves Carlos Alcaraz áprilisban, a barcelonai tornán szenvedett csuklósérülést, és azóta is egy olyan ínhüvelygyulladással kezelik, amelynek során folyadék halmozódik fel a csukló egyik fontos inát körülvevő ínhüvelyben.

Carlos Alcaraz nem akar kockáztatni tavaszi sérülése után

Fotó: Thibaud Moritz / AFP

A sérülés miatt a spanyol sztárnak idén már két Grand Slam-tornát is ki kellett hagynia. Alcaraz és csapata rendkívül óvatosan kezeli a helyzetet, mivel a csuklósérülések a teniszezők által leginkább rettegett problémák közé tartoznak.

Veszélyben Carlos Alcaraz pályafutása?

A sérülés miatt már a Roland Garrostól és Wimbledontól is visszalépett, csapatával pedig tudatosan a hosszú távú felépülést helyezi előtérbe.

Nagyon hosszú pályafutás áll még előttem, sok év van még bennem. Ha most erőltetném a Roland Garrost, az komoly károkat okozhatna a jövőbeli versenyeim szempontjából”

– idézi a The Athletic a spanyol klasszist, aki áprilisban a madridi Laureus-díjátadón nyilatkozott a visszatéréséről.

A visszalépés következtében Alexander Zverev kerül a cincinnati torna második kiemelt helyére. A szervezők támogatásukról biztosították a spanyol klasszist, Bob Moran tornaigazgató pedig mielőbbi felépülést kívánt neki.

Az elmúlt napokban ugyanakkor biztató jelek érkeztek Alcaraz állapotáról. A közösségi médiában közzétett felvételeken már teljes erejű ütéseket hajt végre az edzéseken, ami arra utal, hogy rehabilitációja előrehaladott szakaszba lépett.

Ennek ellenére Montreal és Cincinnati sem szerepel a visszatérési tervében, minden jel szerint azért, hogy a US Openre a lehető legjobb állapotba kerüljön.

Alcaraz az elmúlt három év meghatározó férfi teniszezője volt: 2022 óta hét Grand Slam-címet nyert, kétszer zárt világelsőként, és Jannik Sinnerrel kialakuló rivalizálását sokan a sportág következő nagy korszakos párharcaként emlegetik. Sinner korábban úgy fogalmazott: „a sportnak szüksége van Carlosra”.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, mivel a csuklósérülések a teniszben különösen nehezen gyógyulnak, és korábban olyan Grand Slam-bajnokok pályafutását is visszavetették, mint Dominic Thiem vagy Juan Martín del Potro.