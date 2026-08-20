A korábbi világelső Carlos Alcaraz nem indult el a Cincinnati Openen, mivel a rehabilitációja még nem tart ott, hogy versenyterhelést vállalhasson. A Cincinnati Open az utolsó jelentős felkészülési állomás lett volna a US Open előtt, ahol Alcaraz szintén címvédőként szerepelne.

A korábbi világelső Carlos Alcaraz legutóbbi áprilisban játszott meccset

Fotó: Joan Valls / Urbanandsport/NurPhoto via AFP

A 23 éves Carlos Alcaraz áprilisban, a barcelonai tornán szenvedett csuklósérülést, és azóta is egy olyan ínhüvelygyulladással kezelik, amelynek során folyadék halmozódik fel a csukló egyik fontos inát körülvevő ínhüvelyben.

Carlos Alcaraz a visszatérésre készül?

A sérülés miatt a spanyol sztárnak idén már két Grand Slam-tornát is ki kellett hagynia, így Alcaraz és csapata rendkívül óvatosan kezeli a helyzetet, mivel a csuklósérülések a teniszezők által leginkább rettegett problémák közé tartoznak.

A sérülés miatt már a Roland Garrostól és Wimbledontól is visszalépett, csapatával pedig tudatosan a hosszú távú felépülést helyezi előtérbe.

„Nagyon hosszú pályafutás áll még előttem, sok év van még bennem. Ha most erőltetném a Roland Garrost, az komoly károkat okozhatna a jövőbeli versenyeim szempontjából” – idézi a The Athletic a spanyol klasszist, aki áprilisban a madridi Laureus-díjátadón nyilatkozott állapotáról.

Az elmúlt hetekben ugyanakkor biztató jelek érkeztek Alcaraz állapotáról. A közösségi oldalán közzétett felvételeken már teljes erejű ütéseket hajt végre az edzéseken, ami arra utal, hogy rehabilitációja előrehaladott szakaszba lépett, és akár visszatérhet az augusztus végén kezdődő US Openre.

Alcaraz az elmúlt három év meghatározó férfi teniszezője volt: 2022 óta hét Grand Slam-címet nyert, kétszer zárt világelsőként, és Jannik Sinnerrel kialakuló rivalizálását sokan a sportág következő nagy korszakos párharcaként emlegetik. A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, mivel a csuklósérülések a teniszben különösen nehezen gyógyulnak, és korábban olyan Grand Slam-bajnokok pályafutását is visszavetették, mint Dominic Thiem vagy Juan Martín del Potro.

A szakértők szerint a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a csuklóban kevés izomszövet található. Emiatt nem lehet úgy megerősíteni a környező izmokat a sérülés ellensúlyozására, ahogyan például az erősebb comb- és vádliizmok részben képesek tehermentesíteni egy sérült térdet.