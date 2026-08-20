A korábbi világelső Carlos Alcaraz nem indult el a Cincinnati Openen, mivel a rehabilitációja még nem tart ott, hogy versenyterhelést vállalhasson. A Cincinnati Open az utolsó jelentős felkészülési állomás lett volna a US Open előtt, ahol Alcaraz szintén címvédőként szerepelne.
A 23 éves Carlos Alcaraz áprilisban, a barcelonai tornán szenvedett csuklósérülést, és azóta is egy olyan ínhüvelygyulladással kezelik, amelynek során folyadék halmozódik fel a csukló egyik fontos inát körülvevő ínhüvelyben.
Carlos Alcaraz a visszatérésre készül?
A sérülés miatt a spanyol sztárnak idén már két Grand Slam-tornát is ki kellett hagynia, így Alcaraz és csapata rendkívül óvatosan kezeli a helyzetet, mivel a csuklósérülések a teniszezők által leginkább rettegett problémák közé tartoznak.
A sérülés miatt már a Roland Garrostól és Wimbledontól is visszalépett, csapatával pedig tudatosan a hosszú távú felépülést helyezi előtérbe.
„Nagyon hosszú pályafutás áll még előttem, sok év van még bennem. Ha most erőltetném a Roland Garrost, az komoly károkat okozhatna a jövőbeli versenyeim szempontjából” – idézi a The Athletic a spanyol klasszist, aki áprilisban a madridi Laureus-díjátadón nyilatkozott állapotáról.
Az elmúlt hetekben ugyanakkor biztató jelek érkeztek Alcaraz állapotáról. A közösségi oldalán közzétett felvételeken már teljes erejű ütéseket hajt végre az edzéseken, ami arra utal, hogy rehabilitációja előrehaladott szakaszba lépett, és akár visszatérhet az augusztus végén kezdődő US Openre.
Alcaraz az elmúlt három év meghatározó férfi teniszezője volt: 2022 óta hét Grand Slam-címet nyert, kétszer zárt világelsőként, és Jannik Sinnerrel kialakuló rivalizálását sokan a sportág következő nagy korszakos párharcaként emlegetik. A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, mivel a csuklósérülések a teniszben különösen nehezen gyógyulnak, és korábban olyan Grand Slam-bajnokok pályafutását is visszavetették, mint Dominic Thiem vagy Juan Martín del Potro.
A szakértők szerint a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a csuklóban kevés izomszövet található. Emiatt nem lehet úgy megerősíteni a környező izmokat a sérülés ellensúlyozására, ahogyan például az erősebb comb- és vádliizmok részben képesek tehermentesíteni egy sérült térdet.
Depresszió hátráltatja a korábbi világelső teniszezőt?
Azonban korántsem biztos, hogy csak a csuklósérülése hátráltatja a spanyol klasszist. Gianni Daniele, az Olasz Teniszszövetség orvosi és doppingellenes bizottságának vezetője egy La Repubblicának adott interjúban azt állította, hogy szerinte Alcaraznál akár „a depresszió egy formája” is fennállhat, ami akadályozza abban, hogy visszanyerje a korábbi önbizalmát.
Daniele kétségeinek adott hangot Alcaraz sérülésével kapcsolatban, mivel arról továbbra sincs hivatalosan megerősített orvosi közlemény. Azt állította, hogy a spanyol játékos egyfajta depressziós időszakon mehet keresztül, amiért nem tudja visszanyerni azt az intenzitást, amely korábban jellemezte a pályán.
Továbbra sincs tisztázva, hogy Alcaraz pontosan milyen sérülést szenvedett. Most egyre több találgatás lát napvilágot arról, hogy mentálisan nehéz időszakon megy keresztül, mivel megpróbálja visszanyerni korábbi intenzitását, de állítólag egyfajta depresszióval küzd.
Ez egy ördögi kör, amely megakadályozza abban, hogy visszanyerje az önbizalmát. Egyre több kétség merül fel, ami a világelső Jannik Sinner szempontjából is szomorú, mert így nem tud megmérkőzni kivételes képességű ellenféllel” – mondta az orvos.
Daniele beszélt Sinner jelenlegi állapotáról is, aki térdpanaszok miatt visszalépett a keménypályás cincinnati tenisztornától.
„A teniszezők nemcsak a fizikai egészségi állapotukat veszik figyelembe, hanem számos más tényezőt is. A világelső nem azért indul egy ATP 1000-es mestertornán, hogy eddzen, lejátsszon néhány mérkőzést, majd hazatérjen. Úgy gondolom, hogy ez elővigyázatosságból meghozott döntés volt, nem pedig valamilyen komoly probléma miatt, ami miatt aggódni kellene” – folytatta.
Az olasz szakember ugyanakkor nem gondolja, hogy ez a visszalépés hatással lesz arra, milyen állapotban érkezik Sinner a US Openre.
Nem szabad eltúlozni ezt a helyzetet, ugyanakkor szorosan figyelemmel kell kísérni. Úgy gondolom, hogy rendben lesz a US Openre. Az első fordulókban lehetnek nehézségei, ahogy Wimbledonban is előfordult vele, de szerintem ezek kiszámított kockázatok”
– tette hozzá Gianni Daniele.
Carlos Alcaraz tavaly szeptemberben győzni tudott a US Openen, miután a fináléban négy szettben legyőzte a címvédő Jannik Sinnert, amivel egy időre visszavette tőle a világelső pozíciót.
A tavalyi döntő azért is volt különleges, mert két klasszis egy naptári éven belül, egymás után harmadszor – ráadásul három különböző borításon – vívhatott egymás ellen Grand Slam-döntőt. Ilyenre az open era, vagyis a profik 1968-as beengedése óta nem volt példa.
A tavalyi US Open sorozatban a nyolcadik olyan Grand Slam volt, amelyet Alcaraz vagy Sinner nyert meg. Ilyen páros szériát legutóbb Federer és Nadal produkált még 2006 és 2007 között.
Alcaraz és Sinner az idei teniszszezonban mindössze kétszer találkoztak: januárban a dél-koreai Incshonban játszottak egy bemutatómeccset, amelyet a spanyol nyert meg, áprilisban pedig a monte-carlói salakpályás tenisztorna fináléjában találkoztak, ahol az olasz klasszis diadalmaskodott.
Egyelőre nem tudni, ott lesznek-e az augusztus 30-án kezdődő US Openen, de a teniszrajongók árgus szemekkel figyelik a fejleményeket, mert Sinner és Alcaraz nélkül rengeteget veszítene a nívójából a New York-i tenisztorna.
Fokozatosan egyre későbbi fázisban futottunk össze a különböző tornákon. A vele való rivalizálás igazi ajándék a számomra”
– mondta Alcaraz a Dél-Koreában rendezett bemutatómeccs után.
„Nagyon sokat tanulunk egymástól, nagyon sokat tettünk már azért eddig is, hogy kihozzuk egymásból a lehető legtöbbet. Nagyon sok nagy tornát nyertünk az elmúlt években. A többiek próbálnak lépést tartani velünk, mi pedig igyekszünk felkészülni erre a kihívásra. Alig várjuk már, hogy kiderüljön, mit tartogat 2026 a számunkra” – tekintette a jövőbe a spanyol, aki végezetül hozzátette, hogy büszke a kettejük közötti rivalizálásra, és amikor a meccseik végén kezet fognak, minden más elhalványul.
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