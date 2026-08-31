Novak Djokovics azért érkezett New Yorkba, hogy megszerezze pályafutása 25. Grand Slam-trófeáját, és ezzel újabb történelmi rekordot állítson fel – ehelyett már az első fordulóban búcsúzott a tornától: a világranglista 49. helyén álló Mariano Navone 7:6 (7–5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1-re győzte le a szerbet egy négy óra 36 percig tartó mérkőzésen.

Novak Djokovics alaposan megszenvedte a US Open első fordulóját

Fotó: Julian Finney/Getty Images North America/AFP

Djokovics 2006 óta először búcsúzott Grand Slam-tornán már az első fordulóban.

Djokovics hányt, majd a teste is felmondta a szolgálatot

Már a mérkőzés elején látszott, hogy Djokovics nincs tökéletes állapotban. A szerb ugyan 3:0-s előnybe került az első játszmában, Navone azonban visszakapaszkodott, majd rövidítésben megnyerte a szettet. Djokovics a folytatásban hatalmasat küzdött: megnyerte a második játszmát, a harmadikban azonban már látványosan rosszul volt, és a pálya mellett hányt. Ennek ellenére 5:4-nél elvette Navone adogatását, majd kiszerválta a szettet, így 2–1-es előnybe került.

A negyedik játszmában ráadásul brékelőnyben is volt, ekkor azonban egyre komolyabbá váltak a fizikai problémái. A hátával és a vállával is gondjai akadtak, a szervája jelentősen visszaesett, később pedig görcsök is kínozták. Navone 6:2-vel kiegyenlített, majd a döntő szettet már 6:1-re nyerte meg.

A mérkőzés összefoglalója:

Djokovics a találkozó után elmondta, már a mérkőzés negyedik játékától kezdve problémái voltak, és a pályán a feladás is megfordult a fejében. Végül azonban úgy döntött, megpróbálja befejezni az összecsapást.

Azt hiszem, nyilvánvaló volt, hogy borzalmasan éreztem magam a pályán. Sajnos ez olyasmi, amit idén szinte minden mérkőzésen magammal cipelek. Hányás, rosszullét, komoly problémáról van szó. Aztán az egész testem elkezd összeomlani, jönnek a görcsök és a fájdalmak

– mondta a 39 esztendős szerb klasszis.

A 24-szeres Grand Slam-bajnok hozzátette, a végére a háta és a válla is felmondta a szolgálatot, ezért sem tudta kihasználni a negyedik szettben megszerzett előnyét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem szeretné Navone érdemeit csökkenteni. Az argentin teniszező pályafutása messze legnagyobb győzelmét aratta.