Novak Djokovics azért érkezett New Yorkba, hogy megszerezze pályafutása 25. Grand Slam-trófeáját, és ezzel újabb történelmi rekordot állítson fel – ehelyett már az első fordulóban búcsúzott a tornától: a világranglista 49. helyén álló Mariano Navone 7:6 (7–5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1-re győzte le a szerbet egy négy óra 36 percig tartó mérkőzésen.
Djokovics 2006 óta először búcsúzott Grand Slam-tornán már az első fordulóban.
Djokovics hányt, majd a teste is felmondta a szolgálatot
Már a mérkőzés elején látszott, hogy Djokovics nincs tökéletes állapotban. A szerb ugyan 3:0-s előnybe került az első játszmában, Navone azonban visszakapaszkodott, majd rövidítésben megnyerte a szettet. Djokovics a folytatásban hatalmasat küzdött: megnyerte a második játszmát, a harmadikban azonban már látványosan rosszul volt, és a pálya mellett hányt. Ennek ellenére 5:4-nél elvette Navone adogatását, majd kiszerválta a szettet, így 2–1-es előnybe került.
A negyedik játszmában ráadásul brékelőnyben is volt, ekkor azonban egyre komolyabbá váltak a fizikai problémái. A hátával és a vállával is gondjai akadtak, a szervája jelentősen visszaesett, később pedig görcsök is kínozták. Navone 6:2-vel kiegyenlített, majd a döntő szettet már 6:1-re nyerte meg.
A mérkőzés összefoglalója:
Djokovics a találkozó után elmondta, már a mérkőzés negyedik játékától kezdve problémái voltak, és a pályán a feladás is megfordult a fejében. Végül azonban úgy döntött, megpróbálja befejezni az összecsapást.
Azt hiszem, nyilvánvaló volt, hogy borzalmasan éreztem magam a pályán. Sajnos ez olyasmi, amit idén szinte minden mérkőzésen magammal cipelek. Hányás, rosszullét, komoly problémáról van szó. Aztán az egész testem elkezd összeomlani, jönnek a görcsök és a fájdalmak
– mondta a 39 esztendős szerb klasszis.
A 24-szeres Grand Slam-bajnok hozzátette, a végére a háta és a válla is felmondta a szolgálatot, ezért sem tudta kihasználni a negyedik szettben megszerzett előnyét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem szeretné Navone érdemeit csökkenteni. Az argentin teniszező pályafutása messze legnagyobb győzelmét aratta.
Nem először lett rosszul
A New Yorkban történtek azért is aggasztóak, mert mindössze két héttel korábban nagyon hasonló jelenetek játszódtak le Cincinnatiben. Djokovics a Thiago Agustín Tirante elleni mérkőzését még jól kezdte, az első szett közepétől azonban látványosan küszködni kezdett a melegben és a magas páratartalomban. Orvosi segítségre is szüksége volt, és a rosszullét jelei akkor is egyértelműek voltak. A szerb végül 2:6, 6:4, 6:4-re kikapott az argentin teniszezőtől.
Djokovics a vereség után elárulta, nem egyszerűen arról volt szó, hogy rosszul viselte az ohiói időjárást.
„Ez egy egészségügyi probléma, amely már néhány éve zavar. Sok gondot okoz, különösen akkor, amikor párás és meleg az idő” – mondta akkor, hozzátéve, hogy a feszültség és a mérkőzéssel járó idegi terhelés tovább súlyosíthatja a tüneteket.
Djokovics elsírta magát:
A cincinnati vereség után Djokovics még bizakodó volt. Úgy érezte, a korai búcsú legalább lehetőséget biztosít arra, hogy megfelelően felkészüljön a US Openre, és a torna előtt azt mondta, fizikailag és mentálisan is igyekezett a lehető legjobb állapotba kerülni. New Yorkban azonban ugyanazok a problémák ismét előjöttek, ráadásul egy négy és fél óránál is hosszabb Grand Slam-mérkőzésen.
Nem tudja, mi lehet a megoldás
Az újabb rosszullét különösen aggasztó lehet Djokovics számára, hiszen 39 évesen továbbra is a Grand Slam-tornákat tekinti legfontosabb céljának. New Yorkban ötödik US Open-trófeájára és rekordot jelentő 25. Grand Slam-győzelmére hajtott. Ehelyett 2006 óta a legkorábbi búcsúját szenvedte el major tornán.
A mérkőzés végén Djokovics könnyek között fogadta az Arthur Ashe Stadion közönségének támogatását. A sajtótájékoztatón elmondta, rendkívül nehéz számára, hogy miközben továbbra is versenyképesnek érzi magát, a teste egyre gyakrabban szab határt a teljesítményének. Arra a kérdésre pedig, hogy megoldhatók-e a visszatérő fizikai problémái, nem tudott egyértelmű választ adni.
Nem tudom. Próbálkozom. Próbálom megfejteni, mi történik, és hogy meddig juthatok el így.
Djokovics továbbra sem tett említést visszavonulásról, a US Openen történtek azonban újra megmutatták, hogy pályafutása ezen szakaszában már nem kizárólag az ellenfelekkel kell megküzdenie. A 25. Grand Slam-trófea megszerzéséhez megoldást kell találnia, hogy teste kibírja a sportág legnagyobb tornáin rá váró többórás csatákat, kérdéses viszont, hogy az immár rendszeresnek tűnő rosszullétekkel mit lehet kezdeni.