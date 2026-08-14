A párizsi úszó-Európa-bajnokság péntek délelőtti programjában elsőként a 32 éves Senánszky Petrának szoríthatunk, aki 9:39-kor ugrik medencébe a női 50 méteres gyorsúszás előfutamában.

Kós Hubert 200 pillangón is rajthoz áll az úszó Európa-bajnokságon

Fotó: Mert Alper Dervis / Anadolu via AFP

Ezt követően a 17 éves Kokas Fannié lesz a főszerep, aki 10:11-kor a női 100 méteres hátúszás előfutamában méretteti meg magát.

Ezután jönnek a 200 méteres pillangóúszás előfutamai, azonban a versenyszámban ezúttal nem lesz ott a világ- és Európa-csúcstartó Milák Kristóf, aki az idei Eb-n főként a sprintszámokra koncentrál.

Milák helyett Kós Hubert tarolhat 200 pillangón az úszó-Európa-bajnokságon?

Elsőként a 200 méteres háton olimpiai bajnok Kós Hubert ugrik medencébe 10:22-kor, majd négy perccel később Márton Richárdért szoríthatunk a 200 pillangó előfutamában.

A délelőtti programot a férfi 1500 méteres gyorsúszás előfutamai zárják. 11:18-kor annak a Betlehem Dávidnak szoríthatunk, aki a párizsi Európa-bajnokság nyíltvízi versenyein már begyűjtött egy aranyérmet és két ezüstöt.