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A nyíltvízi úszók női 3 km-es kieséses versenyében óriási csatát követően lett ezüstérmes a Ferencváros úszója. Fábián Bettina a félelmét legyőzve ugrott a Szajnába és ért el csodás eredményt a párizsi vizes Eb-n.

Fábián Bettina a 2024-es párizsi olimpia során negatív tapasztalatokat szerzett a Szajnában, a folyóban történő versenyzés után fertőzéses betegséget szenvedett. A 21 éves úszó súlyos egészségügyi problémákról számolt be a portugáliai Setúbalban rendezett világkupa-versenyt követően is, és júniusban még arról beszélt, hogy nem hajlandó megint a Szajnában úszni a vizes Eb-n.

Fábián Bettina ezüstérmes lett a párizsi vizes Eb-n
Fábián Bettina ezüstérmes lett a párizsi vizes Eb-n
Fotó: PHILIP FONG / AFP

Fábián Bettina leküzdötte a félelmeit

Fábián Bettina a 10 kilométeres számot nem vállalta, ám a nyíltvízi úszók női 3 km-es kieséses versenyében címvédőként állt rajthoz, és végül ezüstérmet szerzett pénteken. A viadal után az M4 Sportnak őszinte interjút adott a háromszoros Eb-aranyérmes klasszis.

„Jól osztottam be az erőmet, a könnyebb futamba kerültem, tudtam tartalékolni. Szerintem jó ez az ezüstérem, hiszen a sérülésem után fél év kihagyást követően kellett felépítenem önmagam. Tudtam, hogy jó a formám, tisztességesen felkészültem” – kezdte értékelését Fábián, aki az előzetes félelmeiről is beszámolt.

„Azt kell tudni, hogy nem nagyon tudtam kizárni a Szajnában való rendezést, volt egy rossz, traumatikus élményem a párizsi olimpia után. 

Ráadásul egy hónapja jöttem ki a kórházból a hasmenéses vírus után. Féltem, kicsit bennem volt ez az egész. El is kalandoztam kissé a verseny elején, de aztán elkaptam a fonalat. Már nyugodt vagyok, hogy a többségnek nincs komoly baja” – tette hozzá az Eb-ezüstérmes úszónő.

A magyar küldöttség pénteken újabb érmet, érmeket nyerhet, a férfiak 3 km-es kieséses versenyében Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor és Rasovszky Kristóf is rajthoz áll.

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