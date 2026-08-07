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A nyíltvízi úszók női 3 km-es kieséses versenyében magyar ezüstérem született. Fábián Bettina számára ugyan nem sikerült a címvédés, de a 21 éves klasszis így is gyönyörű úszással nyert érmet.

A női 10 kilométeres nyíltvízi versenyen Fábián Bettina egészségügyi problémák miatt nem indult. Mihályvári-Farkas Viktória azonban címvédőként részt vett a viadaon, amelyen sokáig vezetett, de végül ezüstérmet szerzett.

Fábián Bettina kihagyta a 10 km-es számot
Fábián Bettina kihagyta a 10 km-es számot
Fotó: PHILIP FONG / AFP

Fábián Bettina ezüstérmes

Az első fordulóban a címvédő Fábián Bettina ott volt a legjobbak között, az 1500 méteres távot a 21 éves úszónő a negyedik helyen zárta az első futamban. Ezt követően fokozódtak az izgalmak, a második körben 20 úszó küzdött meg a továbbjutásért, a két középdöntős csoportból 5-5 versenyző folytathatta a küzdelmeket az éremcsatában. Fábián ebben az 1000 méteres második etapban is remekelt, szépen kontrollálva a versenyt két másik úszóval szinte holtversenyben – végül a második helyen – ért célba.

Az 500 méteres fináléban a Ferencváros úszónője jól kapta el a rajtot, az élen fej-fej mellett haladt német riválisával, Isabel Goséval. Egy testhossznyi előnye volt az éllovasnak, és Fábiánnak is ekkora volt a fórja legfőbb üldözőivel szemben féltávnál. A hajrát igyekezett megnyomni a szegedi sportolónő, a német azonban még inkább rá tudott kapcsolni. Az Eb-cím felé óriási karcsapásokkal haladt Gose, Fábián pedig űzte őt, ahogyan csak tudta. A német jól zárta az íveket az 500 méteres finálé végén, a magyar úszónőnek pedig védekeznie kellett a második hely megtartásáért. 

Gose megnyerte az Eb-t, Fábián pedig nagy küzdelemben, szinte az olasz Ginevra Taddeuccival együtt érte el a panelt. 

A célfotó után kiderült, hogy Fábiáné lett az ezüstérem, aki hatalmas csatát követően ért célba.

A magyar küldöttség már az ötödik ezüstérmét szerezte a párizsi vizes Eb-n.

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