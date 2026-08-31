Fucsovics Márton számára rövidre sikerült az idei US Open egyéni versenye. A világranglista 121. helyén álló magyar játékos a nyitókörben a spanyol Daniel Meridával, a rangsor 39. helyezettjével találkozott, és 1 óra 46 perc alatt, három szettben, 6:4, 6:4, 6:2-re kikapott. A mérkőzés végén Fucsovics csalódottan értékelt. Elárulta, hogy az egész szezonját végigkísérő sérülések fizikálisan és mentálisan is felőrölték, ezért határozatlan időre félreteszi az ütőt. Egyelőre azt sem tudja, néhány hónap vagy akár egy év kihagyás vár-e rá, de addig nem akar visszatérni, amíg a teste nincs közel százszázalékos állapotban.

Fucsovics Márton egy időre abbahagyja a teniszt Fotó: GLYN KIRK / AFP

Eredmény – férfi egyes, 1. forduló:

Daniel Merida (spanyol)–Fucsovics Márton 6:4, 6:4, 6:2

Fucsovics Márton: „Meg kell most állnom”

A mérkőzés után azonban nem elsősorban a vereség miatt volt csalódott a magyar teniszező. A Magyar Tenisz Szövetség helyszíni interjújában arról beszélt, hogy az egész szezon során sérülések hátráltatták, emiatt pedig fizikálisan egyszerűen nem tudta azt nyújtani a pályán, amire egészségesen képes.

Fucsovics elmondása szerint mindent megpróbált a Merida elleni találkozón, ám a fizikai korlátai miatt nem tudta végrehajtani azokat a dolgokat, amelyekre szüksége lett volna a győzelemhez. Bár végig hitt abban, hogy lehet esélye, a sok szervahiba és ki nem kényszerített hiba jelentősen megnehezítette a dolgát. Az idei évét az is meghatározta, hogy sérülései miatt kevés mérkőzést tudott játszani, több tornától is vissza kellett lépnie, így edzés- és meccshiánnyal érkezett a szezon utolsó Grand Slam-versenyére. A problémák pedig már nemcsak fizikálisan viselték meg.

Nem könnyű egész évben sérültnek lenni, de közben készen állni a versenyzésre. Nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan felőrölt ez az egész

– fogalmazott Fucsovics, aki szerint különösen nehéz számára, hogy pontosan tudja, milyen játékra lenne képes, egészségi állapota azonban nem engedi, hogy ezt megmutassa. A 34 éves teniszező ezért úgy döntött, egy időre kiszáll a versenyzésből.

Meg kell most állnom, ezt pontosan tudom. Hogy ez egy, vagy két, vagy három hónap, vagy egy év lesz, azt nem tudom. Nekem a legfontosabb, hogy testileg rendbe jöjjek, a vállam, a derekam, és hogyha azt érzem, hogy fizikálisan közel 100 százalékos vagyok, akkor visszatérek

– jelentette ki.