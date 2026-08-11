A Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Ugrai Panna alkotta női 4×200 méteres gyorsváltó második lett az úszó Európa-bajnokságon. A francia fővárosban rendezett olimpián két éve hatodik helyezett magyar staféta 7:49.09 perces eredménnyel zárt, s nagy csatában előzte meg az oroszokat és a németeket. A számot a britek nyerték fölényesen.

Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Késely Ajna és Ugrai Panna ezüstérmet szerzett a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként Fotó: hunswim.com

A gyorsváltó tagjai csodálatos érzést emlegettek

Az eredmény azt jelenti, hogy 2010 óta nyolcból hetedszer állhattak a dobogóra (egyedül 2018 maradt ki), 2012, 2021 és 2024 után sikerült újból a második hely. A futam után Pádár Nikolett arról beszélt, mennyire örül, hogy a rövidpályás vb után Eb-n is összejött az ezüstérem, míg Ugrai Panna elárulta, mivel küldte őt csatába edzője.

"Ez az 1:56.00 az óriási, bőven az egyéni csúcsom alatt van… Mondjuk (Máté) Hunor, az edzőm annyit mondott, annyit ússzak, amennyivel érmes lesz a váltó, nem érdekli, mennyi az, csak legyen meg az érem. Szerencsére, meglett, láttam, hogy villan a lámpa a rajtkövön, ami csodálatos érzés”

Késely Ajna mosolyogva nyilatkozott: „eszméletlen a számomra, hogy tíz év után is még a váltó tagja lehetek, annyira csodálatos érzés Magyarországért úszni."

"Mindannyian arra tettünk fel mindent, hogy a legtöbbet kihozzuk a váltókból, Panka is visszalépett ezért, én a szezonom legjobb idejét úsztam, azaz nagyon örülök, hogy így sikerült” – lelkendezett Ábrahám Minna, akit a magyar szövetség oldala idézett.