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Rendesen bekezdett az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. Halász Bence ugyanis elsőre megdobta a döntőbe kerüléshez szükséges eredményt, így ő lett az első kalapácsvető, aki bejutott a fináléba.

Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence voltaképpen csak hozta a papírformát, ugyanis a döntőbe jutáshoz szükséges 78 méteres határt kellett elérnie, márpedig ezt az elmúlt két évben minden versenyén simán túldobta.

Halász Bence szenzációsan kezdte az atlétikai Európa-bajnokságot
Halász Bence szenzációsan kezdte az atlétikai Európa-bajnokságot
Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

A háromszoros vb-bronzérmes klasszis már a bemelegítés során is 76 méter környékén dobott, amiből már sejteni lehetett, hogy nem lesznek gondjai élesben. A legutóbbi két Európa-bajnokságon egyaránt ezüstérmes Halásznak már az első dobása 79,58 méteres eredményt hozott, ezzel túldobta a kvalifikációs szintet jelző vonalat, így bejutott a kedd esti fináléba.

Halász Bence és Takács Boglárka is remekül kezdte az atlétikai Eb-t

Halász Bence döntőre készülhet, míg a sprinter Takács Boglárka elődöntőbe jutott. Az MTK 24 éves sprintere minden idők legjobb magyar női eredményével, 10,93 másodperces idővel jutott be a 100 méter esti elődöntőjébe.

Takács Boglárka parádésan kezdett 100 méteren
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

Takács egy remek rajt után elképesztő teljesítménnyel végzett az élen az előfutamában, ráadásul 11 másodpercen belüli eredményt ért el. Ezt azonban nem lehet hitelesíteni országos rekordként, ugyanis a megengedettnél nagyobb, 3,2 méter/másodperces hátszélben született.

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