Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence voltaképpen csak hozta a papírformát, ugyanis a döntőbe jutáshoz szükséges 78 méteres határt kellett elérnie, márpedig ezt az elmúlt két évben minden versenyén simán túldobta.
A háromszoros vb-bronzérmes klasszis már a bemelegítés során is 76 méter környékén dobott, amiből már sejteni lehetett, hogy nem lesznek gondjai élesben. A legutóbbi két Európa-bajnokságon egyaránt ezüstérmes Halásznak már az első dobása 79,58 méteres eredményt hozott, ezzel túldobta a kvalifikációs szintet jelző vonalat, így bejutott a kedd esti fináléba.
Halász Bence és Takács Boglárka is remekül kezdte az atlétikai Eb-t
Halász Bence döntőre készülhet, míg a sprinter Takács Boglárka elődöntőbe jutott. Az MTK 24 éves sprintere minden idők legjobb magyar női eredményével, 10,93 másodperces idővel jutott be a 100 méter esti elődöntőjébe.
Takács egy remek rajt után elképesztő teljesítménnyel végzett az élen az előfutamában, ráadásul 11 másodpercen belüli eredményt ért el. Ezt azonban nem lehet hitelesíteni országos rekordként, ugyanis a megengedettnél nagyobb, 3,2 méter/másodperces hátszélben született.
- kapcsolódó cikkek: