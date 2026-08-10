Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence voltaképpen csak hozta a papírformát, ugyanis a döntőbe jutáshoz szükséges 78 méteres határt kellett elérnie, márpedig ezt az elmúlt két évben minden versenyén simán túldobta.

Halász Bence szenzációsan kezdte az atlétikai Európa-bajnokságot

Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

A háromszoros vb-bronzérmes klasszis már a bemelegítés során is 76 méter környékén dobott, amiből már sejteni lehetett, hogy nem lesznek gondjai élesben. A legutóbbi két Európa-bajnokságon egyaránt ezüstérmes Halásznak már az első dobása 79,58 méteres eredményt hozott, ezzel túldobta a kvalifikációs szintet jelző vonalat, így bejutott a kedd esti fináléba.

Halász Bence és Takács Boglárka is remekül kezdte az atlétikai Eb-t

Halász Bence döntőre készülhet, míg a sprinter Takács Boglárka elődöntőbe jutott. Az MTK 24 éves sprintere minden idők legjobb magyar női eredményével, 10,93 másodperces idővel jutott be a 100 méter esti elődöntőjébe.

Takács Boglárka parádésan kezdett 100 méteren

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Takács egy remek rajt után elképesztő teljesítménnyel végzett az élen az előfutamában, ráadásul 11 másodpercen belüli eredményt ért el. Ezt azonban nem lehet hitelesíteni országos rekordként, ugyanis a megengedettnél nagyobb, 3,2 méter/másodperces hátszélben született.