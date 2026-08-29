Nyolc évvel ezelőtt még arról beszélt, hogy hiába szeretne, egyelőre nem tud 80 méter fölé kerülni. Azóta Halász Bence olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes lett, 2026 augusztusában pedig végre azt is kipipálta, ami felnőtt pályafutásából eddig hiányzott: felállhatott egy világverseny dobogójának legfelső fokára. Ráadásul nem akármilyen teljesítménnyel. A birminghami Európa-bajnokságon 84,25 méteres országos csúccsal győzött, és egy csapásra új dimenzióba helyezte saját magát is. Szeptemberben pedig visszatér Budapestre, oda, ahol pályafutása egyik legszebb emlékét élte át. Csakhogy a 2023-as világbajnoki bronz után ezúttal már egy újabb harmadik hellyel nem lenne elégedett.

Halász Bence már nagyon izgatott a budapesti atlétikai világdöntő miatt, amit szeptember 11. és 13.-a között rendeznek a magyar fővárosban Fotó: Hatlaczki Balázs

Halász Bence pályafutását az elmúlt években leginkább a kiegyensúlyozottság jellemezte. A szombathelyi kalapácsvető hosszú ideje a világ közvetlen élmezőnyének tagja, és szinte hihetetlen állandósággal szállította az érmeket a legfontosabb versenyeken. Már utánpótláskorban látszott, hogy különleges tehetségről van szó: 2015-ben junior Európa-bajnok, egy évvel később junior-világbajnok, 2017-ben pedig U23-as Európa-bajnok lett.

A felnőttek között sem kellett sokáig várnia az áttörésre. A 2018-as berlini Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, 2019-ben Dohában pedig már a világbajnoki dobogóra is felállhatott. Később Münchenben és Rómában Európa-bajnoki ezüstöt nyert, a 2023-as budapesti világbajnokságon pedig hazai közönség előtt lett harmadik.

A 2024-es párizsi olimpia újabb lépcsőfokot jelentett: Halász 79,97 méterrel ezüstérmet szerzett. Egy évvel később a tokiói világbajnokságon 82,69 méterrel ismét bronzérmes lett, így sorozatban a harmadik világbajnokságáról távozott éremmel. Volt azonban valami, ami még mindig hiányzott: a felnőtt világversenyes arany. Egészen 2026. augusztus 11-ig.

Egy dobás, amely mindent megváltoztatott

A birminghami Európa-bajnokság döntőjében Halász már az első sorozatban jelezte, hogy ezen az estén nehéz lesz vele tartani a lépést. 80,96 méterrel kezdett, majd harmadik kísérletére 81,84-ig jutott. Már ezekkel a dobásokkal is az élen állt, az ötödik sorozatban azonban valami egészen más következett. A kalapács 84,25 méternél ért földet. A 29 éves versenyző számára legalább ilyen fontos lehetett az aranyérem ténye. Hét felnőtt világversenyes érem után Birmingham hozta el számára az első győzelmet. Ezzel Halász több mint egy méterrel javította meg korábbi egyéni csúcsát, és megdöntötte Annus Adrián 2003 óta fennálló, 84,19 méteres magyar rekordját is.