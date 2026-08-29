Nyolc évvel ezelőtt még arról beszélt, hogy hiába szeretne, egyelőre nem tud 80 méter fölé kerülni. Azóta Halász Bence olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes lett, 2026 augusztusában pedig végre azt is kipipálta, ami felnőtt pályafutásából eddig hiányzott: felállhatott egy világverseny dobogójának legfelső fokára. Ráadásul nem akármilyen teljesítménnyel. A birminghami Európa-bajnokságon 84,25 méteres országos csúccsal győzött, és egy csapásra új dimenzióba helyezte saját magát is. Szeptemberben pedig visszatér Budapestre, oda, ahol pályafutása egyik legszebb emlékét élte át. Csakhogy a 2023-as világbajnoki bronz után ezúttal már egy újabb harmadik hellyel nem lenne elégedett.
Halász Bence pályafutását az elmúlt években leginkább a kiegyensúlyozottság jellemezte. A szombathelyi kalapácsvető hosszú ideje a világ közvetlen élmezőnyének tagja, és szinte hihetetlen állandósággal szállította az érmeket a legfontosabb versenyeken. Már utánpótláskorban látszott, hogy különleges tehetségről van szó: 2015-ben junior Európa-bajnok, egy évvel később junior-világbajnok, 2017-ben pedig U23-as Európa-bajnok lett.
A felnőttek között sem kellett sokáig várnia az áttörésre. A 2018-as berlini Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, 2019-ben Dohában pedig már a világbajnoki dobogóra is felállhatott. Később Münchenben és Rómában Európa-bajnoki ezüstöt nyert, a 2023-as budapesti világbajnokságon pedig hazai közönség előtt lett harmadik.
A 2024-es párizsi olimpia újabb lépcsőfokot jelentett: Halász 79,97 méterrel ezüstérmet szerzett. Egy évvel később a tokiói világbajnokságon 82,69 méterrel ismét bronzérmes lett, így sorozatban a harmadik világbajnokságáról távozott éremmel. Volt azonban valami, ami még mindig hiányzott: a felnőtt világversenyes arany. Egészen 2026. augusztus 11-ig.
Egy dobás, amely mindent megváltoztatott
A birminghami Európa-bajnokság döntőjében Halász már az első sorozatban jelezte, hogy ezen az estén nehéz lesz vele tartani a lépést. 80,96 méterrel kezdett, majd harmadik kísérletére 81,84-ig jutott. Már ezekkel a dobásokkal is az élen állt, az ötödik sorozatban azonban valami egészen más következett. A kalapács 84,25 méternél ért földet. A 29 éves versenyző számára legalább ilyen fontos lehetett az aranyérem ténye. Hét felnőtt világversenyes érem után Birmingham hozta el számára az első győzelmet. Ezzel Halász több mint egy méterrel javította meg korábbi egyéni csúcsát, és megdöntötte Annus Adrián 2003 óta fennálló, 84,19 méteres magyar rekordját is.
Pedig néhány évvel ezelőtt még maga sem feltétlenül gondolta volna, hogy egyszer 84 méter fölé jut.
Visszanéztem azt a felvételt. 2018-ban volt, akkor még 80 méter fölé sem kerültem. Nagyjából 79,50 méter volt az egyéni csúcsom. Először 2022-ben dobtam 80 méter fölött. Még a kettő között is eltelt jó néhány év
– idézte fel Halász Bence az Origo Sportnak.
A fejlődés tehát korántsem egyik napról a másikra történt. Sokáig a 80 méteres határ áttörése jelentette a célt, később pedig az, hogy ezt a szintet ne csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan hozni tudja.
Eltelt néhány év úgy, hogy a világversenyeken rendre hoztam a 80 méter körüli eredményeket. Azóta megint eltelt egy-két év, mire sikerült ezen úgy túllépnem, hogy már a világversenyeken és az évközi versenyeken is 80 méteres vagy annál nagyobb dobások jönnek. Most már szerencsére sokkal nagyobb dobásaim vannak.
Kevesebb mennyiség, több minőség
A látványos előrelépés mögött Halász szerint komoly változtatás áll. Az edzésmunkában az elmúlt időszakban más megközelítést választottak: a puszta mennyiség helyett sokkal nagyobb szerepet kapott a minőség.
"Tavaly elkezdtünk egy új edzésmunkát, és ennek köszönhetően megindultak az eredmények. Sokkal inkább a mennyiségi munkáról a minőségi munkára került a hangsúly. Ez volt igazából a kulcsa annak, hogy el tudjunk lépni a 80–81 méter közötti eredményektől."
Az eredmények alapján a változtatás működött. Halász 2025-ben már 83,18 méterig jutott, Birminghamben pedig további több mint egy métert tett hozzá ehhez. 84,25-ös dobás különlegességét az is mutatja, hogy a versenyző már a kalapács elengedése előtt érezte: valami rendkívüli történt.
Az Európa-bajnokságon éreztem, hogy jó formában vagyok. Úgy mentem ki a versenyre, hogy nagyon nagy önbizalommal versenyeztem. Amikor megvolt a 84 méteres dobásom, már mozgás közben éreztem, hogy ez teljesen más.
Halász Bence számára már nem ugyanaz a cél, mint néhány éve
Halász Bence számára a budapesti atlétikai világdöntő különösen fontos lehet. A 2023-as világbajnokságon a Nemzeti Atlétikai Központban, hazai közönség előtt 80,82 méteres dobással bronzérmet szerzett. Most azonban már nem elégszik meg ugyanezzel az eredménnyel.
Minél fényesebb érem a cél. Úgy érzem, hogy bármire képes lehetek. Nagyon jó formában vagyok, ahogy azt az Európa-bajnokságon is bebizonyítottam.
Budapesthez ráadásul jó emlékek kötik.
"Ebben a stadionban csupa jó emlékem van, és nagyobbnál nagyobb dobásaim voltak. Ezt a sorozatot szeretném most folytatni."
Ám Halász egyértelművé tette, hogy egy újabb bronzéremmel ezúttal nem lenne elégedett.
Nem lennék elégedett, ez az igazság. Nyilván tudom, hogy mind a nyolcan, akik majd versenyzünk, úgy megyünk oda, hogy szeretnénk megnyerni
- mondta lapunknak a magyar sportoló, majd hozzátette:
"Mindenki tudja a másikról, hogy mire képes. Nagyon sok időt töltünk együtt, beszélgetünk is, és teljesen jó a kapcsolat a top kalapácsvetők között. Nem az a cél egy-egy versenyen, hogy a másikat szeretnéd megverni, hanem az, hogy magadból hozd ki a legjobbat. Én is azért megyek Budapestre, hogy azt dobjam meg, amit szeretnék, és amivel elégedett vagyok. Aztán hogy azzal tudok-e győzedelmeskedni, az majd kiderül."
Halász Bence számára a magyar közönség támogatása is sokat jelenthet. A 2023-as világbajnokságon a hazai szurkolók végig együtt éltek a versenyével, és most is hasonló hangulatra számít.
A szeptemberi esemény látványos show-elemekkel és különleges lebonyolítással várja a nézőket, ezért Halász szerint ismét sokan lesznek a stadionban. A magyar versenyző ezúttal már Európa-bajnokként, olimpiai ezüstérmesként, háromszoros világbajnoki bronzérmesként és 84,25 méteres országos csúcstartóként léphet pályára. Nyolc éve még a 80 méteres határ áttörése volt a célja, most pedig már a győzelemért harcol.
Egy újabb bronzérem? Halász Bence szerint az most már nem lenne elég.
Halász Bence legnagyobb eredményei
- 2015 – junior Európa-bajnok
- 2016 – junior-világbajnok
- 2017 – U23-as Európa-bajnok
- 2018 – Európa-bajnoki bronzérmes
- 2019 – világbajnoki bronzérmes
- 2022 – Európa-bajnoki ezüstérmes
- 2023 – világbajnoki bronzérmes Budapesten
- 2024 – olimpiai ezüstérmes Párizsban
- 2024 – Európa-bajnoki ezüstérmes
- 2025 – világbajnoki bronzérmes Tokióban – 82,69 méter
- 2026 – Európa-bajnok Birminghamben – 84,25 méter
- 2026 – 84,25 méteres országos csúcs