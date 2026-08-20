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Halász Bence pályafutása újabb mérföldkőhöz érkezett: a 29 éves szombathelyi kalapácsvető 84,25 méteres országos csúccsal diadalmaskodott a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Halász Bence édesapja szerint fia továbbra is képes lehet 84 méter feletti eredményekre, és a 2028-as Los Angeles-i olimpián az aranyérem megszerzésére is.

Halász Bence édesapja elmondta, hogy nagyon bízott fia győzelmében a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, arra azonban ő sem számított, hogy 84,25 méteres országos csúccsal fog diadalmaskodni. Hangsúlyozta, hogy Bence fölényes sikere nemcsak őt magát és edzői stábját, hanem az egész magyar atlétikát, valamint a neki szurkoló magyarokat is meglepte, és büszkeséggel tölthette el.

Halász Bence a birminghami Eb-n már az első dobásával döntőbe került
Halász Bence a birminghami Eb-n már az első dobásával döntőbe került 
Fotó: Ben Stansall / AFP

Halász Tamás az SzPress Hírszolgálatnak elárulta, néhány éve még annyira izgult a fiáért, hogy a paplan alá bújva várta ki, amíg egy-egy világversenyen Bence eredményét be nem mondták a televízióban. Mára azonban már a kemény munka és a kiegyensúlyozott háttér eredményének tartja fia sikereit. Elmondása szerint Bence minden edzésen maximális erőbedobással dolgozik, és saját bevallása alapján sincs olyan riválisa, aki nála többet készülne.

„Minden gyerekemet szorgalomra tanítottam, a kemény munka elfogadására, és talán ez is közrejátszott abban, hogy Bence évek óta anyait-apait beleadva dolgozik meg a sikereiért. Nemrégiben megkérdeztem tőle, hogy bírja a gyűrődést, válasza az volt, hogy nála többet egyik vetélytársa sem dolgozik” – mondta a büszke édesapa.

Halász Bence az olimpiai aranyéremre hajt

Halász Tamás szerint fia mentálisan is stabil, családja, párja és a sport biztos hátteret jelent számára. Ugyanakkor az élsport komoly fizikai terheléssel jár.

„Szereti a családját, a barátnőjét és még a cicáját is, mindene megvan, amit élsportolóként eddig elérhetett. Kiegyensúlyozott, boldog ember, akinek a fejlődését újabban sérülések és műtétek sem akadályozzák, ami nem jelenti azt, hogy a helyzet „százas”. A mázsás súlyok megmozgatása, az a hatalmas erő, amit a forgások és a kidobás közben mozgósítani kell, emberpróbáló terhelést jelentenek. Most, a birminghami szereplése után hazatérve arról beszélt, hogy nincs olyan porcikája, ami ne fájna, de ez nem szokatlan helyzet a számára. Jól jön neki majd a rövid szabadság, rászolgált a pihenésre” – hangsúlyozta Bence édesapja.

Gold medallist Hungary's Bence Halasz celebrates after winning the men's hammer throw final during the European Athletics Championships at Alexander Stadium in Birmingham on August 11, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
Halász Bence a párizsi olimpián ezüstérmes volt, Los Angelesben jöhet az arany?
Fotó: Ben Stansall / AFP

A sikertörténet egyik mellékszereplője a család barátja, a kecskeméti Szeverényi Kálmán, aki rendre meglepő pontossággal jósolja meg Halász Bence eredményeit. Tavaly a Gyulai Memorial előtt 83 méter feletti egyéni csúcsot prognosztizált, amely végül 83,18 méter lett. Most 84 méteres dobást tippelt, Bence pedig 84,25 méteres országos csúccsal igazolta a jóslatot.

Most, a döntő napján Kálmán üzenetet küldött Igaz Bálintnak, a szakmai stáb tagjának, 84 méteres dobást prognosztizálva, és ezúttal is beletrafált. Kíváncsi vagyok, hogy mit jósol majd a jövő évi világbajnokság és a 2028-as olimpiai játékok előtt” 

– mondta Halász Tamás, hozzátéve, hogy az újdonsült Európa-bajnok legközelebbi nagy próbatétele a szeptemberi budapesti Világdöntő lesz, ahol az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg ellen bizonyíthatja jó formáját.

 

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