Halász Bence édesapja elmondta, hogy nagyon bízott fia győzelmében a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, arra azonban ő sem számított, hogy 84,25 méteres országos csúccsal fog diadalmaskodni. Hangsúlyozta, hogy Bence fölényes sikere nemcsak őt magát és edzői stábját, hanem az egész magyar atlétikát, valamint a neki szurkoló magyarokat is meglepte, és büszkeséggel tölthette el.

Halász Bence a birminghami Eb-n már az első dobásával döntőbe került

Fotó: Ben Stansall / AFP

Halász Tamás az SzPress Hírszolgálatnak elárulta, néhány éve még annyira izgult a fiáért, hogy a paplan alá bújva várta ki, amíg egy-egy világversenyen Bence eredményét be nem mondták a televízióban. Mára azonban már a kemény munka és a kiegyensúlyozott háttér eredményének tartja fia sikereit. Elmondása szerint Bence minden edzésen maximális erőbedobással dolgozik, és saját bevallása alapján sincs olyan riválisa, aki nála többet készülne.

„Minden gyerekemet szorgalomra tanítottam, a kemény munka elfogadására, és talán ez is közrejátszott abban, hogy Bence évek óta anyait-apait beleadva dolgozik meg a sikereiért. Nemrégiben megkérdeztem tőle, hogy bírja a gyűrődést, válasza az volt, hogy nála többet egyik vetélytársa sem dolgozik” – mondta a büszke édesapa.

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Halász Tamás szerint fia mentálisan is stabil, családja, párja és a sport biztos hátteret jelent számára. Ugyanakkor az élsport komoly fizikai terheléssel jár.

„Szereti a családját, a barátnőjét és még a cicáját is, mindene megvan, amit élsportolóként eddig elérhetett. Kiegyensúlyozott, boldog ember, akinek a fejlődését újabban sérülések és műtétek sem akadályozzák, ami nem jelenti azt, hogy a helyzet „százas”. A mázsás súlyok megmozgatása, az a hatalmas erő, amit a forgások és a kidobás közben mozgósítani kell, emberpróbáló terhelést jelentenek. Most, a birminghami szereplése után hazatérve arról beszélt, hogy nincs olyan porcikája, ami ne fájna, de ez nem szokatlan helyzet a számára. Jól jön neki majd a rövid szabadság, rászolgált a pihenésre” – hangsúlyozta Bence édesapja.

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Fotó: Ben Stansall / AFP

A sikertörténet egyik mellékszereplője a család barátja, a kecskeméti Szeverényi Kálmán, aki rendre meglepő pontossággal jósolja meg Halász Bence eredményeit. Tavaly a Gyulai Memorial előtt 83 méter feletti egyéni csúcsot prognosztizált, amely végül 83,18 méter lett. Most 84 méteres dobást tippelt, Bence pedig 84,25 méteres országos csúccsal igazolta a jóslatot.

Most, a döntő napján Kálmán üzenetet küldött Igaz Bálintnak, a szakmai stáb tagjának, 84 méteres dobást prognosztizálva, és ezúttal is beletrafált. Kíváncsi vagyok, hogy mit jósol majd a jövő évi világbajnokság és a 2028-as olimpiai játékok előtt”

– mondta Halász Tamás, hozzátéve, hogy az újdonsült Európa-bajnok legközelebbi nagy próbatétele a szeptemberi budapesti Világdöntő lesz, ahol az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg ellen bizonyíthatja jó formáját.