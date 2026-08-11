Lenyűgöző magyar siker: Halász Bence őrületes dobással Európa-bajnok!

Halász Bence már elsőre megdobta a döntőbe kerüléshez szükséges eredményt, így ő lett az első kalapácsvető, aki bejutott a fináléba az Európa-bajnokságon.
Halász Bence fantasztikusan kezdett a döntőben
A döntőben Halász Bence mellett Szabados Árminnak szurkolhattak még a magyarok.
A 2024-es párizsi olimpián aranyérmes klasszis remekül kezdett, az első kör után a mezőny élére állt 80,96 méteres dobásával.
Második kísérlete nem érte el a 80 métert, de aggodalomra nem volt oka remekül sikerült első dobása miatt.
Szabados két érvénytelen kísérlettel kezdett, de nem csak ő, hanem többen is hasonlóan jártak. Emiatt felmerült, hogy a hálóval támadt gond, a szervezők igyekeztek orvosolni a problémát, így a fináléba kényszerpihenőt iktattak be.
Halász Bence Európa-bajnok!
Halász harmadik dobása is remekült sikerült, majdnem egy méterrel növelte előnyét, 81.84-es eredménye több mint ígéretes volt. Szabados harmadikra érvényes kísérlettel, 76.91 méterrel jelentkezett, 80 méter felett pedig továbbra is csak Halász állt.
A 29 éves klasszis negyedjére is 80 méter fölé jutott, Szabados újabb kísérletét azonban elvették a versenybírák. A német Merlin Hummel egy 80 méter fölötti dobással meg tudta közelíteni a magyar éllovast, de csak a második helyre jött fel.
Halász újabb fantasztikus dobást húzott elő a kalapból, 84.25-ös dobásával sokkolta a mezőnyt.
Minden idők legjobb magyar eredménye ez kalapácsvetésben, így nem is lehetett kérdés, hogy Európa-bajnoki címet ért Halász Bence számára.
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