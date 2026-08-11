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Rendkívüli

Lenyűgöző magyar siker: Halász Bence őrületes dobással Európa-bajnok!

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A birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon kedd este rendezték a férfi kalapácsvetés döntőjét, a fináléban két magyar küzdött az éremszerzésért. Halász Bence már az első dobásával az élre állt, eredményén pedig a későbbiekben is javítani tudott, az ötödik körben 84.25 méterre hajította el a kalapácsot. A magyar klasszist megközelíteni sem tudták a riválisok, Halász Bence Európa-bajnok!

Halász Bence már elsőre megdobta a döntőbe kerüléshez szükséges eredményt, így ő lett az első kalapácsvető, aki bejutott a fináléba az Európa-bajnokságon.

Halász Bence szenzációsan kezdte az atlétikai Európa-bajnokságot
Halász Bence szenzációsan kezdte az atlétikai Európa-bajnokságot
Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

Halász Bence fantasztikusan kezdett a döntőben

A döntőben Halász Bence mellett Szabados Árminnak szurkolhattak még a magyarok. 

A 2024-es párizsi olimpián aranyérmes klasszis remekül kezdett, az első kör után a mezőny élére állt 80,96 méteres dobásával. 

Második kísérlete nem érte el a 80 métert, de aggodalomra nem volt oka remekül sikerült első dobása miatt.

Szabados két érvénytelen kísérlettel kezdett, de nem csak ő, hanem többen is hasonlóan jártak. Emiatt felmerült, hogy a hálóval támadt gond, a szervezők igyekeztek orvosolni a problémát, így a fináléba kényszerpihenőt iktattak be.

Hungary's Armin Szabados competes in the men's hammer throw qualifier during the European Athletics Championships at Alexander Stadium in Birmingham on August 10, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
Szabados Ármin első két kísérlete nem volt sikeres, a harmadik már igen
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Halász Bence Európa-bajnok!

Halász harmadik dobása is remekült sikerült, majdnem egy méterrel növelte előnyét, 81.84-es eredménye több mint ígéretes volt. Szabados harmadikra érvényes kísérlettel, 76.91 méterrel jelentkezett, 80 méter felett pedig továbbra is csak Halász állt.

A 29 éves klasszis negyedjére is 80 méter fölé jutott, Szabados újabb kísérletét azonban elvették a versenybírák. A német Merlin Hummel egy 80 méter fölötti dobással meg tudta közelíteni a magyar éllovast, de csak a második helyre jött fel. 

Halász újabb fantasztikus dobást húzott elő a kalapból, 84.25-ös dobásával sokkolta a mezőnyt. 

Minden idők legjobb magyar eredménye ez kalapácsvetésben, így nem is lehetett kérdés, hogy Európa-bajnoki címet ért Halász Bence számára.

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