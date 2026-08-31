A 2026-os Hungarian Darts Trophy nem egyszerűen egy sikeres sportesemény volt. Közel 24 ezer néző három nap alatt, több mint hatezren a vasárnap esti végjátékban, ráadásul European Tour rekord a finálé nézőszámában. A számok önmagukban is látványosak, de ennél érdekesebb, ami mögöttük van: néhány év alatt Budapest olyan dartshelyszínné vált, amelynek hangulatát már a nemzetközi mezőnyben is számon tartják. És ez aligha véletlen.
A darts ugyanis különös sportág. Miközben a színpadon millimétereken, hideg fejjel kiszámolt kiszállókon és néhány másodperc alatt meghozott döntéseken múlik minden, a nézőtéren szinte az ellenkezője történik. Ott nincs visszafogottság. Jelmezek, táblák, éneklés, közös skandálás, felálló lelátók és persze az a bizonyos „one hundred and eighty”. Egy dartsverseny ezért nem pusztán sportesemény, hanem közösségi élmény is. Talán éppen ebben rejlik a sportág elképesztő népszerűségének egyik titka.
Hat év alatt budapesti hagyomány lett a Hungarian Darts Trophy
Magyarország 2021-ben került fel a PDC European Tour térképére. Az első Hungarian Darts Trophy-t még a Papp László Budapest Sportarénában rendezték, és rögtön Gerwyn Price győzelmét hozta: a walesi a döntőben Michael Smith-t verte 8-2-re. Egy évvel később Joe Cullen ünnepelhetett William O'Connor ellen.
A következő nagy ugrás 2023-ban következett. A torna addigra átköltözött az MVM Dome-ba, és 19 ezer néző fordult meg a három nap során. Ekkor született meg az első magyar győzelem is a verseny történetében: Major Nándor továbbjutott az első fordulóból. A finálé pedig szinte mindent megmutatott abból, amiért a darts-ot szeretni lehet. Luke Humphries kilencnyilast dobott, mégsem ő emelhette magasba a trófeát: Dave Chisnall 8-7-re megnyerte a döntőt.
Ha azt gondoltuk, ezt nehéz lesz felülmúlni, 2024 gyorsan rácáfolt. Egyetlen budapesti European Tour-versenyen három tökéletes, kilencnyilas leg született, ami új rekordot jelentett. Cor Dekker és Michael van Gerwen ugyanazon a napon dobott kilencnyilast, majd Martin Schindler is csatlakozott hozzájuk. A hétvégén mintegy húszezer néző fordult meg az MVM Dome-ban, a trófeát pedig Michael van Gerwen szerezte meg Gian van Veen ellen egy 8-7-es thriller végén.
2025-ben ismét egy 8-7-es döntőt kapott Budapest. Ezúttal Niko Springer írta meg saját tündérmeséjét: első European Tour-győzelmét éppen a magyar fővárosban szerezte meg, Danny Noppertet legyőzve.
A névsor önmagában tekintélyt parancsol: Gerwyn Price, Joe Cullen, Dave Chisnall, Michael van Gerwen, Niko Springer, most pedig Ross Smith. Hat torna, hat különböző győztes.
De miért működik ennyire Magyarországon?
Talán azért, mert a darts pontosan azt kínálja, amit a modern közönség egyre inkább keres. Könnyen érthető, gyors, látványos és kiszámíthatatlan. Nem kell húsz éve követni a sportágat ahhoz, hogy valaki öt perc alatt megértse: 501-ről indulunk, nullára kell eljutni, a végén duplával kell kiszállni. A 180 pedig még annak is azonnal érthető csúcspont, aki életében először ül dartsversenyen.
Közben viszont a játék mélysége óriási. Aki egyszer elkezdi komolyabban követni, hamar felfedezi a kiszállók matematikáját, a taktikai döntéseket, az átlagokat, a duplázási százalékokat és mindenekelőtt a mentális csatát. A darts-ban nincs hová elbújni. Nincs csapattárs, akinek oda lehet passzolni a nyilat, és nincs időhúzás. A játékos ott áll néhány méterre a táblától, mögötte több ezer ember, és egyetlen dobással (no jó, alkalmanként hárommal) kell megoldania a feladatot.
Ehhez jönnek a karakterek. A darts világában a bevonulózene, a játékosok becenevei, gesztusai és személyisége ugyanúgy az előadás része, mint maga a mérkőzés. A közönség nem csupán meccset néz, hanem részt vesz a show-ban. Ez pedig nagyon fekszik a magyar sportközönségnek.
Budapest már nem egyszerű állomás
A Hungarian Darts Trophy fejlődésében talán éppen ez a legfontosabb. Már nem arról beszélünk, hogy Magyarország kapott egy rangos nemzetközi dartsversenyt. A budapesti torna saját karaktert épített magának, a szervező Darts Event hathatós közreműködésének köszönhetően.
És akkor megérkezett 2026...
A négy magyar induló közül Biró Milán Andrew Gilding ellen búcsúzott, míg Borbély András Dave Chisnall ellen már 2-0-ra is vezetett, és megdobta az idei magyar szereplők első 180-as körét. Chisnall végül 6-3-ra fordított.
Aztán jött az a péntek este, amely megmutatta, mennyit jelent egy hazai játékos sikere ennek a közönségnek. Kádár László és Major Nándor egyaránt 6-5-ös győzelemmel jutott a legjobb 32 közé. Kádár ráadásul a világranglista 30. helyén álló Daryl Gurney-t búcsúztatta, míg Major Niels Zonneveld ellen harcolta ki a továbbjutást. A következő kör már mindkettőjük számára a végállomást jelentette, de két magyar győzelem egyazon tornán így is komoly eredmény.
A mezőny pedig ezúttal is világklasszisokat vonultatott fel. Michael van Gerwen, Stephen Bunting, Nathan Aspinall, Gary Anderson, Luke Humphries és számos további klasszis mellett Beau Greaves szereplése sporttörténelmet jelentett: ő lett az első női játékos, aki European Tour-versenyen táblához állhatott.
A legbeszédesebb adat azonban vasárnap este született. A döntőre több mint hatezerren voltak kíváncsiak, ami a European Tour fináléinak történetében új helyszíni nézőrekordot jelentett. A teljes hétvége látogatottsága pedig megközelítette a 24 ezret.
Ez azért különösen figyelemre méltó, mert 2023-ban még 19 ezres hétvégi közönség számított budapesti nézőcsúcsnak, 2024-ben pedig nagyjából húszezren látogattak ki. A tendencia tehát egyértelmű: a Hungarian Darts Trophy közönsége nem fogy el, hanem növekszik.
És ami talán még fontosabb: nem csak a legnagyobb nevek miatt érkeznek az emberek. A 2026-os tornáról például hiányzott a világranglista első helyén álló Luke Littler, mégis rekord született. Ez arra utal, hogy Budapesten már maga az esemény lett a vonzerő. Sokan nem kizárólag egy játékos miatt vesznek jegyet, hanem azért, mert ott akarnak lenni a Hungarian Darts Trophy-n. Ez óriási különbség.
A sport természetesen vasárnap este bajnokot is avatott. A 37 éves Ross Smith jutott el a trófeáig, méghozzá meggyőző teljesítménnyel. A döntőben nem kisebb ellenfél várta, mint a 2015-ös és 2016-os világbajnok Gary Anderson. Smith azonban nem hagyott teret a skót legendának: 101,01-es körátlaggal, 8-2-re megnyerte a finálét.
De néhány év múlva, amikor visszatekintünk a 2026-os Hungarian Darts Trophyra, könnyen lehet, hogy nem elsősorban a 8-2-re emlékezünk majd. Hanem arra, hogy majdnem 24 ezren mentek ki dartsot nézni Budapesten. Arra, hogy egy European Tour-döntőn még soha nem volt ennyi helyszíni néző. És arra, hogy ami 2021-ben még új nemzetközi sporteseménynek számított Magyarországon, hat év alatt valódi hagyománnyá nőtte ki magát.
A darts sikerének talán éppen ez a legegyszerűbb magyarázata. Közel hozza egymáshoz a világsztárt és a szurkolót, az élsportot és a szórakozást, a feszültséget és a felszabadultságot. Aki pedig egyszer átéli, milyen az, amikor több ezer ember egyszerre várja a harmadik nyilat a tripla húszasba, könnyen megérti, miért akar jövőre is visszajönni.