A 2026-os Hungarian Darts Trophy nem egyszerűen egy sikeres sportesemény volt. Közel 24 ezer néző három nap alatt, több mint hatezren a vasárnap esti végjátékban, ráadásul European Tour rekord a finálé nézőszámában. A számok önmagukban is látványosak, de ennél érdekesebb, ami mögöttük van: néhány év alatt Budapest olyan dartshelyszínné vált, amelynek hangulatát már a nemzetközi mezőnyben is számon tartják. És ez aligha véletlen.

Közönségsikert hozott a Hungarian Darts Trophy Fotó: Nandor Voros

A darts ugyanis különös sportág. Miközben a színpadon millimétereken, hideg fejjel kiszámolt kiszállókon és néhány másodperc alatt meghozott döntéseken múlik minden, a nézőtéren szinte az ellenkezője történik. Ott nincs visszafogottság. Jelmezek, táblák, éneklés, közös skandálás, felálló lelátók és persze az a bizonyos „one hundred and eighty”. Egy dartsverseny ezért nem pusztán sportesemény, hanem közösségi élmény is. Talán éppen ebben rejlik a sportág elképesztő népszerűségének egyik titka.

Hat év alatt budapesti hagyomány lett a Hungarian Darts Trophy

Magyarország 2021-ben került fel a PDC European Tour térképére. Az első Hungarian Darts Trophy-t még a Papp László Budapest Sportarénában rendezték, és rögtön Gerwyn Price győzelmét hozta: a walesi a döntőben Michael Smith-t verte 8-2-re. Egy évvel később Joe Cullen ünnepelhetett William O'Connor ellen.

A következő nagy ugrás 2023-ban következett. A torna addigra átköltözött az MVM Dome-ba, és 19 ezer néző fordult meg a három nap során. Ekkor született meg az első magyar győzelem is a verseny történetében: Major Nándor továbbjutott az első fordulóból. A finálé pedig szinte mindent megmutatott abból, amiért a darts-ot szeretni lehet. Luke Humphries kilencnyilast dobott, mégsem ő emelhette magasba a trófeát: Dave Chisnall 8-7-re megnyerte a döntőt.

Ha azt gondoltuk, ezt nehéz lesz felülmúlni, 2024 gyorsan rácáfolt. Egyetlen budapesti European Tour-versenyen három tökéletes, kilencnyilas leg született, ami új rekordot jelentett. Cor Dekker és Michael van Gerwen ugyanazon a napon dobott kilencnyilast, majd Martin Schindler is csatlakozott hozzájuk. A hétvégén mintegy húszezer néző fordult meg az MVM Dome-ban, a trófeát pedig Michael van Gerwen szerezte meg Gian van Veen ellen egy 8-7-es thriller végén.