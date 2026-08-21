Elhunyt egy húsz éves, tehetséges sakkozó, ifjabb Gál András – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Sakkszövetség. A fiatal halálhíre mellbevágó volt azok számára is, akik végigkövették az utóbbi esztendő küzdelmét.

Elhunyt ifjabb Gál András sakktehetség

Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

Elhunyt ifjabb Gál András sakktehetség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Sakkszövetség azt írta, ifjabb Gál Andrásnál egy éve derült ki, hogy nagy a baj. A fiatal tehetségnek egy ritka szarkóma betegséggel kellett felvennie a harcot.

Olyan kórral, ami az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint nem gyógyítható. Mégis büszkén és némán viselt minden megpróbáltatást, ami a meglévő egészségállapot fenntartása érdekében történt

– olvasható a közleményben.

A sakkozás, mint szellemi sport, meghagyott András számára egy célt: részt venni a soron következő rapidversenyen, ahol partik közben ki tudott kapcsolódni.

Ha csak tíz percekre is, de el tudta felejteni, hogy milyen nagy terhet cipel. A legnagyobb partiban azonban a kór győzött. Ebben a mérkőzésben az óra igazságtalanul kevés időt hagyott Andrisnak. A tragikus végjátékot egy évig sikerült döntetlenre tartania – elképesztő erővel.

Ifjabb Gál Andrástól búcsúzik családja, osztálytársai, csapattársai és mindenki, aki ismerte, szerette. A temetés időpontjáról és helyszínéről későbbre ígértek tájékoztatást.