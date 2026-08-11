Jackl Vivien a női 800 méteres gyorsúszás döntőjében volt érdekelt kedd este. A magyar úszónak komoly esélye adódott az éremszerzésre, ugyanis a harmadik legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba.

A 17 éves Jackl Vivien remekül kezdett a párizsi Eb-n

Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Jackl Vivien ötödik lett

A 17 éves tehetség a 3-as pályán versenyzett, a Budapest Honvéd sportolója a bronzéremért küzdött a medencében. Féltávnál Jackl az ötödik helyen tempózott, a hajrához közeledve úgy tűnt, riválisait nem tudja megelőzni. Ekkor már a negyedik pozícióért harcolt a magyar úszó, aki az utolsó 100 méter előtt az ötödik volt. Előznie Jackl-nek végül már nem sikerült, de így is szép úszással zárta a magyarok keddi szereplését.

A 17 éves úszónő 8.26.97-es idővel, egyéni csúcsán hat századot javítva

Európa-bajnoki ötödik helyet szerzett.

A számot az olasz Simona Quadarella nyerte 8:15.55 perces idővel.