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Gyászolnak a magyar válogatott tagjai. A férfi kajak négyes fekete karszalaggal lapátolt a poznani gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságon Boros Gergely emlékének adózva.

Fekete karszalagot viselt csütörtökön a Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kajak négyes a poznani vb-n. Életének 43. évében elhunyt Boros Gergely, világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szakmai igazgatója volt. 

magyar férfi kajak négyes
A férfi kajak négyes fekete karszalagban versenyzett Fotó: Peter Szalmas/Magyar Kajak-Kenu Szövetség Facebook

A kajak négyes fekete karszalaggal szerepelt

A férfi kajak négyes az első pályáján másodikként ért célba a címvédő portugálok mögött és a középfutamban is kapott egy nagy riválist, az olimpiai bajnok németeket. Utóbbiak hajója végig uralta a versenyt és hatalmas előnnyel nyert, míg a magyarok a lengyelek mögött hajszállal beérve, harmadikként biztosították a helyüket a fináléban - írja az M4 Sport. A kajak négyes után a magyar válogatott többi tagja is fekete karszalagban evezett. 

 

Az egész országot megrázta Boros Gergely halála. A háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán megrendülten nyilatkozott az Origo Sportnak. Hivatalos információt a rendőrség még nem közölt a tragédia pontos körülményeiről, de úgy tudni, egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi sportolóra. A rendőrök halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

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