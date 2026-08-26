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Komoly aggodalomra ad okot az olimpiai bajnok brit atlétanő sérülése, amely a lehető legrosszabbkor újult ki. Keely Hodgkinson kénytelen kihagyni a csütörtöki zürichi versenyt, ráadásul egyelőre az is kérdéses, hogy ott lehet-e a közelgő budapesti atlétikai világdöntőn.

Aggasztó hírek érkeztek Keely Hodgkinsonról: a párizsi olimpia 800 méteres bajnoka sérülés miatt kénytelen kihagyni a csütörtöki zürichi versenyt. A 24 éves brit klasszis combhajlítóizom-problémával küzd, amely az Európa-bajnokságon ismét kiújult, így az is kérdésessé vált, hogy rajthoz tud-e állni a közelgő budapesti atlétikai világdöntőn.

Keely Hodgkinson megsérült, veszélyben a budapesti indulása
Keely Hodgkinson megsérült, veszélyben a budapesti indulása Fotó: BEN STANSALL / AFP

Hodgkinson lett volna a zürichi viadal egyik legnagyobb sztárja, a 800 méteres női mezőny pedig különösen erősnek ígérkezett. A brit futónő többek között Audrey Werróval csapott volna össze, aki a birminghami Európa-bajnokság döntőjében is le tudta győzni az olimpiai bajnokot. A brit sajtó beszámolója szerint Hodgkinson combhajlítóizom-húzódással bajlódik. A sérülés nem teljesen új keletű: az Európa-bajnokság 800 méteres döntőjének bemelegítése során ismét jelentkeztek a korábbi panaszai, ezért stábjával végül úgy döntött, hogy nem vállalja a zürichi indulással járó kockázatot.

Keely Hodgkinson budapesti szereplése is veszélyben

A visszalépés azért is különösen rossz hír, mert Hodgkinson előtt sűrű és fontos időszak áll. A tervek szerint a következő héten, a brüsszeli Gyémánt Liga-döntőben térne vissza, ezt követően pedig Budapesten rendezik meg az atlétikai világdöntőt. Egyelőre azonban nem lehet biztosan tudni, hogy addigra teljesen rendbe jön-e, így a magyarországi szereplése is veszélybe kerülhet.

Hodgkinson korábban maga is elismerte, hogy szervezete még nem áll készen az újabb versenyterhelésre.

Sajnos a testem még nem egészen áll készen arra, hogy az Európa-bajnokság után újra versenyezzek

 – fogalmazott a brit olimpiai bajnok, aki hozzátette, stábjával közösen döntöttek a zürichi verseny kihagyásáról.

Hodgkinson az elmúlt évek egyik legnagyobb női atlétikai sztárjává vált. A 2024-es párizsi olimpián aranyérmet nyert 800 méteren, sikerei és közösségi médiás jelenléte miatt pedig a sportág egyik legismertebb alakja lett. Éppen ezért a magyar szurkolók számára is komoly csalódást jelentene, ha végül sérülése miatt nem lehetne ott a budapesti versenyen.

A következő napok így döntő fontosságúak lehetnek: kiderülhet, mennyire súlyos a probléma, illetve tartható-e a brüsszeli visszatérés. Ha azonban a sérülés továbbra is hátráltatja, akkor már nemcsak Zürich, hanem Budapest is kikerülhet Hodgkinson idei versenyprogramjából.

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