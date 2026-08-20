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Holttestet találtak az M5-ös autópályán

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Szörnyű baleset történt az Egyesült Államokban. Az amerikai Tennessee-ben, edzés közben, halálra gázoltak két kerékpározót, akik éppen egy hegyi szakaszon haladtak.

Az amerikai Milligan Egyetem kerékpáros csapatának két tagja életét vesztette, hét másik pedig megsérült, miután a hatóságok szerint egy autós elgázolta őket Tennessee-ben egy hegyi országúton. A balesetben Brayden Rogers és Haylan Engdahl másodéves hallgatók vesztették életüket – közölte a Milligan bölcsészettudományi egyetem. A baleset a 19E-es autópályán, a Simerly Creek Road közelében, Carter megyében történt.

A rendőrség letartóztatta a vétkes sofőrt a kerékpárbaleset után
A rendőrség letartóztatta a vétkes sofőrt a kerékpárbaleset után
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

A sofőrt, a 69 éves, észak-karolinai Newlandból származó John Benfieldet két rendbeli gondatlanságból elkövetett emberöléssel és öt rendbeli gondatlanságból, járművel elkövetett súlyos testi sértéssel vádolták meg – közölte Steven R. Finney, a Carter megyei főügyész egy sajtótájékoztatón. Benfieldet őrizetbe vették.

A sérült kerékpározókat kórházban ápolják

„Most minden eddiginél fontosabb, hogy Jézus köré gyűlt közösség legyünk" – mondta Stephen Waers, a Milligan elnöke egy YouTube-videóban. "Szeretném meghívni önöket, hogy osztozzanak velünk a gyászban, imádkozzanak az elhunytak családjaiért, valamint azokért, akik még mindig kórházi kezelés alatt állnak.”

Waers szerint az iskola 11 kerékpárosából heten kerültek a Johnson City Medical Centerbe ellátásra. A hatóságok nem tettek közzé további információkat az állapotukról - írja a The Athletic.

 

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