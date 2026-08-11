Mentálisan teljesen más felkészülést igényelt az idei szezon, ezért nehéz időszakon ment keresztül Késely Ajna, aki a női 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként – Pádár Nikolett, Ábrahám Minna és Ugrai Panna mellett – ezüstérmet nyert a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A 24 éves sportoló számára nagy döntés volt, hogy az egyéni számok helyett kizárólag a váltóra fókuszál. Ez pedig azzal a teherrel járt együtt, hogy ezúttal nemcsak saját magáért volt felelős – ráadásul a korábbiaktól eltérő edzések az idegrendszerét is megterhelték. Utólag viszont úgy érzi, minden nehézséget megért a csapat sikere.

Késely Ajna a női 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként ezüstérmet nyert a párizsi úszó Európa-bajnokságon

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Ugrai Panna alkotta női 4×200 méteres gyorsváltó már a medencés versenyszámok első estéjén érmet nyert az úszó Európa-bajnokságon Párizsban. A magyar csapat rendkívül szoros csatában szerezte meg a második helyet – 7:49.09-es ideje mindössze négyszázad másodperccel volt jobb a bronzérmes oroszokétól, és ötszázaddal a negyedik németekétől.

Késely Ajna a váltó mellett döntött

Késely Ajna az ezüstérem megszerzése után könnyek közt mondta el, hogy Ábrahám Minnával együtt nehéz időszakon mentek keresztül. Míg utóbbi a sérüléséből épült fel, a 24 éves úszónak mentálisan voltak megterhelőek az elmúlt hetek, hónapok.

Vannak évek, amikor nem feltétlenül az egyénire kell fókuszálni, amikor a váltó sokkal fontosabb. Én az országos bajnokság után ültem le Kovács Ottó edzőmmel, hogy tegyünk fel mindent egy lapra vagy várjuk meg, a szövetségi kapitány hogyan dönt majd azokról, akik éppen csak elmaradtak a szintidőktől. Aztán úgy voltam vele, többet érne, ha a váltóra összpontosítanánk, ez pedig számomra egy nagy döntés volt, mert így most nem az egyéni számokon volt a hangsúly

– fogalmazott az Origo Sportnak Késely Ajna.

Mentálisan megterhelő volt az elmúlt időszak

Azért volt mentálisan megterhelő az elmúlt időszak, mert tudtam, hogy ezúttal nemcsak a saját bőrömet viszem a vásárra. Fizikálisan minden rendben volt, de más érzések kavarogtak bennem, mint korábban. Új perspektívába kellett állítani magam, teljesen másképp szoktam edzeni, a sprintes edzések is megterhelték az idegrendszeremet. Ez egy más felkészülés volt, mint korábban, ezért is köszöntem meg Ábrahám Minnának, Ugrai Pannának, Márton Ricsivel és Virth Balázsnak, mert velük edzettem erre a legtöbbet

– tette hozzá.