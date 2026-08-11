Mentálisan teljesen más felkészülést igényelt az idei szezon, ezért nehéz időszakon ment keresztül Késely Ajna, aki a női 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként – Pádár Nikolett, Ábrahám Minna és Ugrai Panna mellett – ezüstérmet nyert a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A 24 éves sportoló számára nagy döntés volt, hogy az egyéni számok helyett kizárólag a váltóra fókuszál. Ez pedig azzal a teherrel járt együtt, hogy ezúttal nemcsak saját magáért volt felelős – ráadásul a korábbiaktól eltérő edzések az idegrendszerét is megterhelték. Utólag viszont úgy érzi, minden nehézséget megért a csapat sikere.
A Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Ugrai Panna alkotta női 4×200 méteres gyorsváltó már a medencés versenyszámok első estéjén érmet nyert az úszó Európa-bajnokságon Párizsban. A magyar csapat rendkívül szoros csatában szerezte meg a második helyet – 7:49.09-es ideje mindössze négyszázad másodperccel volt jobb a bronzérmes oroszokétól, és ötszázaddal a negyedik németekétől.
Késely Ajna a váltó mellett döntött
Késely Ajna az ezüstérem megszerzése után könnyek közt mondta el, hogy Ábrahám Minnával együtt nehéz időszakon mentek keresztül. Míg utóbbi a sérüléséből épült fel, a 24 éves úszónak mentálisan voltak megterhelőek az elmúlt hetek, hónapok.
Vannak évek, amikor nem feltétlenül az egyénire kell fókuszálni, amikor a váltó sokkal fontosabb. Én az országos bajnokság után ültem le Kovács Ottó edzőmmel, hogy tegyünk fel mindent egy lapra vagy várjuk meg, a szövetségi kapitány hogyan dönt majd azokról, akik éppen csak elmaradtak a szintidőktől. Aztán úgy voltam vele, többet érne, ha a váltóra összpontosítanánk, ez pedig számomra egy nagy döntés volt, mert így most nem az egyéni számokon volt a hangsúly
– fogalmazott az Origo Sportnak Késely Ajna.
Mentálisan megterhelő volt az elmúlt időszak
Azért volt mentálisan megterhelő az elmúlt időszak, mert tudtam, hogy ezúttal nemcsak a saját bőrömet viszem a vásárra. Fizikálisan minden rendben volt, de más érzések kavarogtak bennem, mint korábban. Új perspektívába kellett állítani magam, teljesen másképp szoktam edzeni, a sprintes edzések is megterhelték az idegrendszeremet. Ez egy más felkészülés volt, mint korábban, ezért is köszöntem meg Ábrahám Minnának, Ugrai Pannának, Márton Ricsivel és Virth Balázsnak, mert velük edzettem erre a legtöbbet
– tette hozzá.
Késely Ajna úgy véli, utólag minden nehézséget megért, hogy a női 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként ezüstérmet nyert.
Az edzőmnek és páromnak fogalmaztam úgy, hogy ez egy "jöttem, láttam, győztem" helyzet volt nekem, mert hetedikén utaztam el Párizsba, és már itthon is vagyok. Mától távolról erősítem a magyar csapatot és drukkolok nekik. Erős Európa-bajnokság ez a két évvel ezelőttihez képest
– nyilatkozta a 24 éves úszó.
„Bántó, hogy nem értik az érzékenységemet”
Késely Ajnának nagyon sokan gratuláltak a közösségi médián keresztül, amiért rendkívül hálás. Ilyenkor realizálja, hogy valójában milyen sokan figyelik a munkásságát és eredményeit. Azonban sajnálatos módon negatív kommentek is társultak a magyar sportolók teljesítményéhez.
Úgy könnyű pattogni, ha se az amcsik, se Ausztrália, se Kína nincs a mezőnyben
– írta egy kommentelő. Egy másik úgy fogalmazott:
Volt valaha olyan interjúja Ajnának, amiben nem azt ecsetelte, hogy éppen mentális vagy fizikai problémái voltak az elmúlt években?
Késely Ajna tudja, a közösségi média árnyoldala, hogy egyesek névtelenül bántják az embereket, és ezek valószínűleg szóban el sem hangoznának, de az interneten valamiért nagyobb hatalmat érez arra az ember, hogy másokat bántson.
Nem tudom, mit éreznek és mi fáj nekik ennyire, de csak azt tudnám mondani nekik, hogy nézzenek bele a saját tükrükbe. Számomra az a legbántóbb, hogy nem értik az érzékenységemet. Sokszor közeli emberektől is megkaptam már, hogy kicsit leplezzem az érzéseimet, ne mutassak ennyit magamból, de akkor hol van az önazonosság? Lehet, hogy ezért vagyok túl sok másoknak, és bár egy-két negatív komment nagyon tud fájni, ott van mellette sok pozitív, ami megnyugtatja az ember lelkét
– reagált a kommentekre a 24 éves úszó, aki a párizsi Európa-bajnokságról hazatérve elsőként a párjával találkozott, aztán a családjával ünnepli meg a sikert. A következő hetekben lehetősége nyílik meglátogatni a külföldön élő barátait is, mielőtt újra beindul az úszás és az egyetem is számára.