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„Az életemért küzdöttem" - Kós Hubert rosszul lett az úszó Eb-n

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Európa-rekorddal jutott tovább a 200 méteres hátúszás keddi középdöntőjéből a magyar olimpiai bajnok a párizsi Eb-n. Kós Hubert rosszul lett a szám után.

Kós Hubert a szám olimpiai bajnoka és kétszeres világbajnoka a délelőtti előfutamban erősen tartalékolt, így csak harmadik idővel (1:55.37 perc) várta a 200 méter hátúszás középdöntőjét, ahol alaposan kitett magáért.

Kós Hubert Európa-csúccsal csapott a célba
Kós Hubert Európa-csúccsal csapott a célba Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Kós Hubert világrekorddal szemezett

A 200 méteres hátúszás kedd esti futamában már a rajtja is tökéletesre sikerült, és folyamatosan növelte előnyét. A táv háromnegyedénél egy másodperccel jobb volt a 2009 óta fennálló világrekordnál, amitől végül mindössze 38 századdal maradt el.

"Ha valaki ennyire nekimegy valaminek, akkor nem a legjobb érzés, hogy nem a világrekordot látod a végén. Éreztem, hogy ez a mai középdöntő az egyik esélyem a négy közül, ami adódhat a világrekord megdöntésére" - nyilatkozta Kós, aki 

a futam után rosszul lett, ezért csak hosszú idő után tudott kijönni a vegyes zónába.

Eddig azt sem tudtam, hogy egyáltalán képes vagyok ilyen kezdésre. Jól éreztem magam a vízben, még az utolsó fordulónál sem volt semmi baj, utána viszont egyik pillanatról a másik olyan fájdalmat éreztem, amilyet még soha. 

Az utolsó métereken szinte már az életemért küzdöttem. Az egyik pillanatról a másikra érkezett a sav, onnantól pedig mintha démonokkal küzdöttem volna.

 Süllyedtem, mint a Titanic, a szívem a fejeben dobogott, nem láttam, a víz pedig ömlött a számban. Az utolsó huszonöt méternek és a fájdalomnak azt hittem sose lesz vége" - mondta Kós, akit az M4 Sport idézett.

Kós Hubert a 200 méter hátúszás döntőjét szerdán vívja.

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