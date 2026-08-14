A párizsi úszó Európa-bajnokság péntek délelőtti programjában a magyar versenyzők közül elsőként Senánszky Petra ugrott a medencébe a női 50 méteres gyorsúszás előfutamában. A 32 éves klasszis nem hibázott, a nyolcadik legjobb idővel jutott tovább. Kokas Fanni a női 100 méteres hátúszás előfutamában mérettette meg magát, a továbbjutás azonban nem sikerült a 17 éves tehetségnek. Ezután következtek a 200 méteres pillangóúszás előfutamai, azonban a versenyszámban ezúttal nem volt ott a világ- és Európa-csúcstartó Milák Kristóf, aki az idei Eb-n főként a sprintszámokra koncentrál. Magyar klasszisok így is indultak a számban, Kós Hubertnek és Márton Richárdnak is lehetett szurkolni.

Kós Hubert 200 pillangón ugrott a medencébe péntek délelőtt

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Kós Hubert továbbjutott 200 pillangón

Az idei Eb-n 200 háton, és a férfi gyorsváltóval már kétszeres aranyérmes Kós a második előfutamban állt rajthoz 200 pillangón. Az olimpiai bajnok úszó a hatos pályán az ötödik pozícióban haladt, és nagyon megnyomta a hajrát, melynek végén a negyedik helyen csapott célba 1.57.41-es idővel.

Márton a harmadik előfutamban a hármas pályán indult, és az ötödik helyen ért céba 1.56.15-ös idővel, amivel tovább is jutott. Ekkor Kós összesítésben a kilencedik helyen állt, így az utolsó etap kapcsán még izgulnia kellett.

A párizsi olimpia sztárja, Léon Marchand megnyerte a negyedik futamot, de Kósnak végül nem kellett aggódnia, mert a 14. helyen továbbment.

Kós Hubert továbbjutott a 200 pillangó előfutamából

Fotó: BENJAMIN VODANT / Hans Lucas

Kicsit lassú volt az idő, azt éreztem, hogy picit azért elfáradtam a tegnapi napom miatt. Talán sok volt ez tripla délután.

Ez a 200 pillangó mindig is egy próba volt, az sem nagy baj, ha nem jutok be. Kicsit lassúnak éreztem az időm, de ebben most ennyi volt” – mondta a csütörtök délután három számban is versenyző Kós, aki a megszólalása idején még nem tudta biztosan, hogy továbbjut a középdöntőbe.

A férfi 1500 méteres gyorsúszás előfutamában a nyíltvízi versenyeken már egy aranyérmet begyűjtő Betlehem Dávid a harmadik helyen zárt a saját futamában 14.57.96-os idővel. Ennek a számnak a harmadik futamában Sárkány Zalán is vízbe ugrott, ő