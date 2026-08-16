Micsoda címvédés: Kós Hubert csodás úszással Európa-bajnok!

Kós Hubert a 200 méter háton és a 4x100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként megnyert érmei mellé újabb aranyat szerezhetett, miután nagy esélyesnek számított a férfi 200 méteres vegyesúszás döntőjében – ahová a második legjobb idővel (1:56.73) jutott be. Kós a versenyszám címvédőjeként várta a finálét, és arra készült, hogy sorozatban harmadszor nyerjen Európa-bajnoki címet ezen a távon.

Kós Hubert 200 méter vegyesen a világ legjobbjai közé tartozik

Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP

Kós Hubert aranyérmes

Az olimpiai bajnok klasszis az 5-ös pályán versenyzett, a pillangóúszásban máris kiemelkedett a mezőnyből, háton pedig egy testhosszra növelte előnyét.

Kós az utolsó 50 méteren, a gyorsúszásnál is magabiztosan fordult az élen, végül visszaverte spanyol ellenfele támadását, és megvédte Eb-címét.

Kós Hubertnek ez volt a harmadik aranya Párizsban, a kontinesviadalt újabb elképesztő sikerrel zárta, a 200 méter vegyes döntőjét 1:54.24-es idővel nyerte meg.

Arra gondolok most, hogy mennyire rosszul vagyok. Kiúsztam mindent, mindent kiadtam magamból, mindennek nekimentem. Nagyon sokat tanultam.

Volt egy pár szám ami nem ment, voltak, amelyek nagyon mentek. Köszönet Bob Bowmannek, az edzőmnek, megyünk előre a következő két évben. Cseh Lacit meg tudtam verni ebben a számban, de a régi világcsúcsot még nem, talán egy nap az is összejön” – nyilatkozta az újabb Eb-győzelme után az M4 Sportnak a 23 éves klasszis, aki országos csúcssal, Cseh László korábbi rekordját megdöntve lett aranyérmes 200 vegyesen.

Pápai Olivér ezüstérmes

A férfi 400 méteres gyorsúszás méteres döntőjében Pápai Olivérnek és Sárkány Zalánnak szurkolhattunk. Az 1500 méteren ezüst-, és a 800 méteren bronzérmet szerzett Sárkány a hazai kedvenc, Léon Marchand mögött a második helyen haladt, Pápai pedig nem olyan vészes lemaradásban a hetedik volt.

A hajrát őrületesen megnyomta a 17 éves Pápai, aki végül őrületes úszással ezüstérmes lett, Sárkány pedig a hatodik helyen csapott célba.