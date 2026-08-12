Kós Hubert aranyérmet nyert az Európa-bajnokságon, de nem teljesen úgy, ahogy akarta

Világcsúcsért úszott a 200 méteres hátúszás döntőjében Kós Hubert a párizsi Európa-bajnokságon. A 23 éves olimpiai bajnok a legjobb idővel jutott a fináléba, ahol elsősorban nem az aranyérem foglalkoztatta, hanem a 2009 óta fennálló világrekord, amitől ha nem is sokkal, de nagy sajnálatára ismét elmaradt.

Kós Hubert aranyérmet nyert az úszó Európa-bajnokságon

Fotó: Derencsényi István / MÚSZ Facebook

Kós Hubert a 200 méteres hátúszás kedd esti futamában mindössze 38 századdal maradt el a 2009 óta fennálló világrekordtól, de így is 1:52.30 perces Európa-csúccsal jutott döntőbe. Az olimpiai bajnok rosszul is lett, ezért csak hosszú idő után tudott kimenni a vegyes zónába – ahol elmondta, ha valaki ennyire nekimegy valaminek, akkor nem a legjobb érzés, hogy nem a világrekordot látja a végén. Ugyanis úgy érezte, hogy ez volt az egyik esélye a világcsúcs megdöntésére.

Kós Hubert aranyérmes az úszó Európa-bajnokságon

Kós Hubertet tehát elsősorban nem az aranyérem foglalkoztatta a döntőben, hanem a világcsúcs megdöntése. A 100 méteres pillangóúszás szerda délelőtti előfutama szerencsére nem sokat vett ki belőle – a nyolcadik legjobb idővel jutott tovább –, és elmondta: ha háton világcsúcsot akar úszni, akkor maradnia kell erőnek az utolsó ötven méterre.

A 200 méteres hátúszás döntőjében Kós Hubert rajtja tökéletesre sikerült, és bár a táv háromnegyedénél is még jobb volt a 2009 óta fennálló világrekordnál, végül elmaradt attól, Kós Hubert 1:53.08-as idővel viszont így is magabiztosan nyerte meg a versenyszám fináléját, és Európa-bajnoki aranyérmet szerzett.