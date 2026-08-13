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Csütörtök délelőtt újabb előfutamokkal folytatódott a párizsi úszó Európa-bajnokság. Kós Hubert az 50 méteres hátúszás előfutamából magabiztosan jutott tovább, a 4×100-as férfi gyorsváltó döntős, Jackl Vivien pedig női 1500 méteres gyorsúszásban folytathatja szerepését a francia fővárosban.

Csütörtök délelőtt a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka, Kós Hubert ugrott a medencébe az 50 méteres szám előfutamában. A 23 éves klasszis 200 háton már nyert egy aranyérmet a párizsi Eb-n, és világcsúcsot ugyan nem döntött, de így is magabiztosan lett aranyérmes.

Kós Hubert 200 háton aranyérmes lett a párizsi úszó Eb-n
Kós Hubert 200 háton aranyérmes lett a párizsi úszó Eb-n
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Kós Hubert továbbjutott

Kós Hubert a hármas pályán versenyzett a hatodik előfutamban, és 24.57-es idővel ért célba a második helyen. A sűrű és erős mezőnyben a magyar úszó a kilencedik legjobbként, országos csúcsától mindössze hét századdal elmaradva jutott be a középdöntőbe, majd elárulta, hogy kisebb lábsérülése mit jelenthet a további szereplésére nézve.

„Egész jó volt, ki is engedtem a közepét egy picit. Nyilván toltam, de nem kellett kimaxolnom. Várom a délutáni etapot, a 100 pillangót különösen. 

Picit belerúgtam az ajtóba, de teljesen jól vagyok, ez nem fog gondot okozni nekem a vízben” 

– nyilatkozta az 50 hát előfutama után Kós.

Hungary's Hubert Kos competes in the final of the men's 200m backstroke swimming event during the LEN European Aquatics Championships at the Olympic Aquatic Centre in Saint-Denis, northern suburbs of Paris, on August 12, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Kós Hubert lábsérülése szerencsére nem komoly
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Kós Hubertnek segített az öccse a 4×100-as férfi gyorsváltóban

A 4×100-as férfi gyorsváltó előfutamában Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kós Olivér és Jászó Ádám sikeréért szurkolhattunk – a magyar csapat először versenyzett ilyen összetételben. Az 5-ös pályán Németh indította a váltót, aki egy testhosszal az élen adta át a stafétát Szabó Szebasztiánnak. Kós Hubert öccse, Olivér szintén az első helyen vette át a váltót, és a vezető pozíciót magabiztosan meg is őrizte Jászónak. 

A magyar futamgyőzelmet semmi sem fenyegette, 

a fiúk kiváló úszással jutottak tovább, gyakorlatilag rajt-cél győzelemmel – a folytatásban Kós Olivér helyett bátyja, Hubert fog majd indulni délután. A magyar csapat az ötödik legjobb idővel jutott döntőbe.

Nandor Nemeth during European Aquatics Championships  Swimming  Day 2 in Paris, France, on August 11, 2026 (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto via AFP)
Németh Nándorék magabiztosan jutottak tovább
Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

„A fiatalabb Kóst az öregebb Kós váltja” 

– mondta Németh Nándor a döntő kapcsán, amellyel az alapcélt teljesítette a magyar váltó, a fináléban pedig bármi megtörténhet, így az éremszerzés sem kizárt.

Jackl Vivien is továbbjutott 

A 17 éves Jackl Vivien a női 1500 méteres gyorsúszás előfutamában állt rajthoz. A tehetséges úszó a versenyszám nagy esélyese, miután két évvel ezelőtt, a belgrádi Európa-bajnokságon aranyérmet nyert 1500 méteren. A második előfutamban az 5-ös pályán úszott Jackl, aki eleinte az 5-6. helyen haladt, féltávnál viszont már a harmadik helyen fordult. A Honvéd sportolója a táv első felében kissé visszafogottabb úszást mutatott be, ezt követően azonban feljebb kapcsolt, és végül a harmadik helyet megtartva, taktikus úszással jutott tovább.

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