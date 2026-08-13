Csütörtök délelőtt a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka, Kós Hubert ugrott a medencébe az 50 méteres szám előfutamában. A 23 éves klasszis 200 háton már nyert egy aranyérmet a párizsi Eb-n, és világcsúcsot ugyan nem döntött, de így is magabiztosan lett aranyérmes.

Kós Hubert 200 háton aranyérmes lett a párizsi úszó Eb-n

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Kós Hubert továbbjutott

Kós Hubert a hármas pályán versenyzett a hatodik előfutamban, és 24.57-es idővel ért célba a második helyen. A sűrű és erős mezőnyben a magyar úszó a kilencedik legjobbként, országos csúcsától mindössze hét századdal elmaradva jutott be a középdöntőbe, majd elárulta, hogy kisebb lábsérülése mit jelenthet a további szereplésére nézve.

„Egész jó volt, ki is engedtem a közepét egy picit. Nyilván toltam, de nem kellett kimaxolnom. Várom a délutáni etapot, a 100 pillangót különösen.

Picit belerúgtam az ajtóba, de teljesen jól vagyok, ez nem fog gondot okozni nekem a vízben”

– nyilatkozta az 50 hát előfutama után Kós.

Kós Hubert lábsérülése szerencsére nem komoly

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Kós Hubertnek segített az öccse a 4×100-as férfi gyorsváltóban

A 4×100-as férfi gyorsváltó előfutamában Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kós Olivér és Jászó Ádám sikeréért szurkolhattunk – a magyar csapat először versenyzett ilyen összetételben. Az 5-ös pályán Németh indította a váltót, aki egy testhosszal az élen adta át a stafétát Szabó Szebasztiánnak. Kós Hubert öccse, Olivér szintén az első helyen vette át a váltót, és a vezető pozíciót magabiztosan meg is őrizte Jászónak.

A magyar futamgyőzelmet semmi sem fenyegette,

a fiúk kiváló úszással jutottak tovább, gyakorlatilag rajt-cél győzelemmel – a folytatásban Kós Olivér helyett bátyja, Hubert fog majd indulni délután. A magyar csapat az ötödik legjobb idővel jutott döntőbe.

Németh Nándorék magabiztosan jutottak tovább

Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

„A fiatalabb Kóst az öregebb Kós váltja”

– mondta Németh Nándor a döntő kapcsán, amellyel az alapcélt teljesítette a magyar váltó, a fináléban pedig bármi megtörténhet, így az éremszerzés sem kizárt.

Jackl Vivien is továbbjutott

A 17 éves Jackl Vivien a női 1500 méteres gyorsúszás előfutamában állt rajthoz. A tehetséges úszó a versenyszám nagy esélyese, miután két évvel ezelőtt, a belgrádi Európa-bajnokságon aranyérmet nyert 1500 méteren. A második előfutamban az 5-ös pályán úszott Jackl, aki eleinte az 5-6. helyen haladt, féltávnál viszont már a harmadik helyen fordult. A Honvéd sportolója a táv első felében kissé visszafogottabb úszást mutatott be, ezt követően azonban feljebb kapcsolt, és végül a harmadik helyet megtartva, taktikus úszással jutott tovább.