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Csütörtök délelőtt újabb előfutamokkal folytatódik a párizsi úszó-Európa-bajnokság. Az olimpiai bajnok Kós Hubert ezúttal az 50 méteres hátúszás előfutamában lesz érdekelt, míg a 17 éves Jackl Vivien az 1500 méteres gyorsúszás címvédőjeként száll harcba.

Csütörtökön 10.31-kor a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnokáért, Kós Hubertért szoríthatunk az 50 méteres hátúszás előfutamában.

Kós Hubert 50, 100 és 200 méter háton, 100 és 200 méter pillangón, valamint 200 méter vegyesen van ott a rajtlistán
Kós Hubert 50, 100 és 200 méter háton, 100 és 200 méter pillangón, valamint 200 méter vegyesen van ott a rajtlistán
Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

Kós Hubert nem lassít, medencében a címvédő Jackl Vivien

10.54-kor a Németh Nándor, Jászó Ádám, Kós Olivér és Márton Richárd alkotta 4×100-as férfi gyorsváltó előfutama következik, 11.26-kor pedig Jackl Viviennek szurkolhatunk a női 1500 méteres gyorsúszás előfutamában. A 17 éves úszó a versenyszám nagy esélyese, miután két évvel ezelőtt, a belgrádi Európa-bajnokságon aranyérmet nyert 1500 méteren.

Jackl 2024-ben robbant be igazán a köztudatba: 15 évesen legyőzte Hosszú Katinkát 400 méteres vegyesúszásban az országos bajnokságon, majd 1500 méteres gyorsúszásban felnőtt Európa-bajnok lett. A folytatás azonban már nem alakult ilyen fényesen. Shane Tusup irányítása alatt elmaradt korábbi eredményeitől, ezt követően pedig visszatért nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához, és újra Tatabányán készül.

Hungary's Vivien Jackl celebrates placing first in the Swimming Women's 1500m Freestyle Final during the LEN European Aquatics Championships, at the Milan Gale Muskatirovic sports centre in Belgrade, on June 21, 2024. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by ANDREJ ISAKOVIC has been modified in AFP systems in the following manner: [Vivien Jackl] instead of [Vicien Jackl]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
Jackl Vivien címvédőként száll harcba 1500 gyorson
Fotó: Andrej Isakovic / AFP

A soproni országos bajnokságon Jackl Vivien 200 méteres pillangóúszásban, 400 méteres vegyesúszásban, valamint 800 és 1500 méteres gyorsúszásban is győzött. Utóbbi három számban ráadásul a nyári Európa-bajnokság szintidejét is teljesítette, most pedig megvédheti a két évvel ezelőtt szerzett Eb-győzelmét.

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