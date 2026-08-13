Csütörtökön 10.31-kor a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnokáért, Kós Hubertért szoríthatunk az 50 méteres hátúszás előfutamában.
Kós Hubert nem lassít, medencében a címvédő Jackl Vivien
10.54-kor a Németh Nándor, Jászó Ádám, Kós Olivér és Márton Richárd alkotta 4×100-as férfi gyorsváltó előfutama következik, 11.26-kor pedig Jackl Viviennek szurkolhatunk a női 1500 méteres gyorsúszás előfutamában. A 17 éves úszó a versenyszám nagy esélyese, miután két évvel ezelőtt, a belgrádi Európa-bajnokságon aranyérmet nyert 1500 méteren.
Jackl 2024-ben robbant be igazán a köztudatba: 15 évesen legyőzte Hosszú Katinkát 400 méteres vegyesúszásban az országos bajnokságon, majd 1500 méteres gyorsúszásban felnőtt Európa-bajnok lett. A folytatás azonban már nem alakult ilyen fényesen. Shane Tusup irányítása alatt elmaradt korábbi eredményeitől, ezt követően pedig visszatért nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához, és újra Tatabányán készül.
A soproni országos bajnokságon Jackl Vivien 200 méteres pillangóúszásban, 400 méteres vegyesúszásban, valamint 800 és 1500 méteres gyorsúszásban is győzött. Utóbbi három számban ráadásul a nyári Európa-bajnokság szintidejét is teljesítette, most pedig megvédheti a két évvel ezelőtt szerzett Eb-győzelmét.
- kapcsolódó cikkek: