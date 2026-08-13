Csütörtökön 10.31-kor a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnokáért, Kós Hubertért szoríthatunk az 50 méteres hátúszás előfutamában.

Kós Hubert 50, 100 és 200 méter háton, 100 és 200 méter pillangón, valamint 200 méter vegyesen van ott a rajtlistán

Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

Kós Hubert nem lassít, medencében a címvédő Jackl Vivien

10.54-kor a Németh Nándor, Jászó Ádám, Kós Olivér és Márton Richárd alkotta 4×100-as férfi gyorsváltó előfutama következik, 11.26-kor pedig Jackl Viviennek szurkolhatunk a női 1500 méteres gyorsúszás előfutamában. A 17 éves úszó a versenyszám nagy esélyese, miután két évvel ezelőtt, a belgrádi Európa-bajnokságon aranyérmet nyert 1500 méteren.

Jackl 2024-ben robbant be igazán a köztudatba: 15 évesen legyőzte Hosszú Katinkát 400 méteres vegyesúszásban az országos bajnokságon, majd 1500 méteres gyorsúszásban felnőtt Európa-bajnok lett. A folytatás azonban már nem alakult ilyen fényesen. Shane Tusup irányítása alatt elmaradt korábbi eredményeitől, ezt követően pedig visszatért nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához, és újra Tatabányán készül.

Jackl Vivien címvédőként száll harcba 1500 gyorson

Fotó: Andrej Isakovic / AFP

A soproni országos bajnokságon Jackl Vivien 200 méteres pillangóúszásban, 400 méteres vegyesúszásban, valamint 800 és 1500 méteres gyorsúszásban is győzött. Utóbbi három számban ráadásul a nyári Európa-bajnokság szintidejét is teljesítette, most pedig megvédheti a két évvel ezelőtt szerzett Eb-győzelmét.