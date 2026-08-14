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A párizsi úszó Európa-bajnokság péntek esti programjában négy magyar versenyzőnek szurkolhatunk. Senánszky Petra a női 50 méteres gyorsúszás, Kós Hubert és Márton Richárd pedig a férfi 200 méteres pillangóúszás középdöntőjében lesz érdekelt. Jackl Viven érmet nyerhet, a 17 éves tehetség a női 1500 méteres gyorsúszás döntőjében készül bravúrra.

A párizsi úszó Európa-bajnokság péntek délelőtti programjában Senánszky Petra a női 50 méteres gyorsúszás előfutamában a nyolcadik legjobb idővel jutott tovább. A 32 éves úszónőért a szám 19.18-kor kezdődő középdöntőjében lehet szurkolni. Férfi 200 méter pillangón Kós Hubert és Márton Richárd is a döntőbe jutásért ugrik medencébe, ez a futam 19.25-kor kezdődik.

Kós Hubert a 200 méteres pillangóúszásban is kipróbálta magát
Kós Hubert a 200 méteres pillangóúszásban is kipróbálta magát
Fotó: HAHN LIONEL / KMSP

Kós Huberték döntőbe juthatnak, Jackl Vivien érmet nyerhet

A 23 éves olimpiai bajnok – aki már két aranyérmet nyert ezen az Eb-n – a péntek délelőtti előfutama után úgy érezte, nem a legjobb időt futotta, elmondása szerint a sűrű csütörtöki programja azért lefárasztotta. Egy úszása 200 pillangón a 14. helyen továbbjutott Kósnak még mindenképpen lesz, bravúrral akár a döntőben is ott lehet, akárcsak Márton, aki kilencedikként jutott középdöntőbe.

Jackl Vivien csütörtök délelőtt állt rajthoz a női 1500 méteres gyorsúszás előfutamában. A tehetséges úszó két évvel ezelőtt, a belgrádi Európa-bajnokságon aranyérmet nyert ebben a számban. A Honvéd 17 éves sportolója a harmadik helyen, taktikus úszással jutott fináléba, sikeréért 19.56-tól szoríthatunk péntek este.

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