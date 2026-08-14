A párizsi úszó-Európa-bajnokság péntek esti programjában

Senánszky Petrának;

Kós Hubertnek;

Márton Richárdnak;

és Jackl Viviennek szurkolhattunk.

Kós Hubert rengeteget melózik a párizsi úszó-Eb-n

Fotó: Benjamin Vodant / Hans Lucas via AFP

A péntek esti programban elsőként Senánszky Petráért szoríthattunk, aki a női 50 méteres gyorsúszás előfutamában a nyolcadik legjobb idővel jutott tovább. A 32 éves versenyző a középfutamban hatalmasat sprintelt, de végül csak a kilencedik legjobb időt úszta, így éppen lemaradt a fináléról. A tartalékok között viszont az első helyen áll, így ha esetleg valaki nem vállalná a szereplést, még bekerülhet a döntőbe.

Kós Hubert döntős 200 pillangón, Jackl Vivien aranyérmes 1500 gyorson

Mivel a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf az idei Eb-n csak sprintszámokban indul, a 200 méteres pillangóúszás középfutamában ezúttal Kós Hubertnek és Márton Richárdnak szurkolhattunk. A 26 éves Márton a kilencedik legjobb idővel kvalifikálta magát, míg Kós – aki már két aranyérmet nyert ezen az Eb-n – a 14. idővel került be a döntőbe. Az olimpiai bajnok Kós a délelőtti előfutama után úgy érezte, hogy nem a legjobb időt úszta, elmondása szerint pedig a sűrű csütörtöki program is lefárasztotta.

A péntek esti középfutamban aztán elképesztő dolog történt. A 7-es pályán Kós Hubert elképesztően kezdett, az első 50 méter után még Milák Kristóf világcsúcs-részidejéhez is közel volt. Az olimpiai bajnok hátúszó mellett pedig ott ment a 6-os pályán Márton Richárd, aki az utolsó 50 méteren már a harmadik helyen volt. A hajrában a francia Léon Marchand állt az élen, azonban Márton Richárd elképesztő hajrát produkált, megelőzte Kóst, és az utolsó métereken már a négyszeres olimpiai bajnok franciának is a sarkában volt. A középfutamot végül Marchand nyerte, Márton a második helyen végzett egyéni csúccsal, Kós pedig harmadik lett szintén pályafutása legjobbjával.

Marchand-nal nevetgéltünk, szórakoztunk, mintha edzés lenne. Tavaly is ugyanez volt a vb-n. Reméltem, hogy bejutok a döntőbe, holnap pedig el kell dönteni, hogy melyiket vállalom. Azért ehhez a számhoz kell egy olyan tudás, ami Márton Ricsinek megvolt az utolsó ötvenen”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt Kós Hubert, aki 1:55.13-as idejével egyéni csúcsot úszott, és a negyedik helyen jutott be a fináléba.