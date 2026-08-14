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Péntek este a párizsi úszó-Eb-n Jackl Vivien a negyedik helyen végzett a női 1500 méteres gyorsúszás fináléjában. A 17 éves klasszis ugyan nem tudta megvédeni Európa-bajnoki címét, de kilenc másodperccel megjavította egyéni legjobbját ebben a versenyszámban. A döntőben Jackl Vivien volt az egyetlen magyar érdekeltségű versenyző, azonban a 200 méteres pillangóúszás középfutamában Kós Hubert és Márton Richárd is hatalmasat úszott. Utóbbi rendesen megszorongatta a négyszeres olimpiai bajnok Léon Marchand-t.

A párizsi úszó-Európa-bajnokság péntek esti programjában

  • Senánszky Petrának;
  • Kós Hubertnek;
  • Márton Richárdnak;
  • és Jackl Viviennek szurkolhattunk.
Kós Hubert rengeteget melózik a párizsi úszó-Eb-n
Kós Hubert rengeteget melózik a párizsi úszó-Eb-n
Fotó: Benjamin Vodant / Hans Lucas via AFP

A péntek esti programban elsőként Senánszky Petráért szoríthattunk, aki a női 50 méteres gyorsúszás előfutamában a nyolcadik legjobb idővel jutott tovább. A 32 éves versenyző a középfutamban hatalmasat sprintelt, de végül csak a kilencedik legjobb időt úszta, így éppen lemaradt a fináléról. A tartalékok között viszont az első helyen áll, így ha esetleg valaki nem vállalná a szereplést, még bekerülhet a döntőbe.

Kós Hubert döntős 200 pillangón, Jackl Vivien aranyérmes 1500 gyorson

Mivel a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf az idei Eb-n csak sprintszámokban indul, a 200 méteres pillangóúszás középfutamában ezúttal Kós Hubertnek és Márton Richárdnak szurkolhattunk. A 26 éves Márton a kilencedik legjobb idővel kvalifikálta magát, míg Kós – aki már két aranyérmet nyert ezen az Eb-n – a 14. idővel került be a döntőbe. Az olimpiai bajnok Kós a délelőtti előfutama után úgy érezte, hogy nem a legjobb időt úszta, elmondása szerint pedig a sűrű csütörtöki program is lefárasztotta.

A péntek esti középfutamban aztán elképesztő dolog történt. A 7-es pályán Kós Hubert elképesztően kezdett, az első 50 méter után még Milák Kristóf világcsúcs-részidejéhez is közel volt. Az olimpiai bajnok hátúszó mellett pedig ott ment a 6-os pályán Márton Richárd, aki az utolsó 50 méteren már a harmadik helyen volt. A hajrában a francia Léon Marchand állt az élen, azonban Márton Richárd elképesztő hajrát produkált, megelőzte Kóst, és az utolsó métereken már a négyszeres olimpiai bajnok franciának is a sarkában volt. A középfutamot végül Marchand nyerte, Márton a második helyen végzett egyéni csúccsal, Kós pedig harmadik lett szintén pályafutása legjobbjával.

Marchand-nal nevetgéltünk, szórakoztunk, mintha edzés lenne. Tavaly is ugyanez volt a vb-n. Reméltem, hogy bejutok a döntőbe, holnap pedig el kell dönteni, hogy melyiket vállalom. Azért ehhez a számhoz kell egy olyan tudás, ami Márton Ricsinek megvolt az utolsó ötvenen” 

– mondta az M4 Sport kamerája előtt Kós Hubert, aki 1:55.13-as idejével egyéni csúcsot úszott, és a negyedik helyen jutott be a fináléba.

Kós Hubertnek szombat délelőtt a 100 méteres hátúszás, valamint a 200 méteres vegyesúszás előfutamában lenne jelenése. Azonban a 23 éves klasszis az úszó-Eb előtt elmondta, hogy a 100 méter hát vagy a 200 méter vegyes biztosan kiesik majd.

Hungary's Richard Marton competes in a semi-final of the men's 200m butterfly swimming event during the LEN European Aquatics Championships at the Olympic Aquatic Centre in Saint-Denis, northern suburbs of Paris, on August 14, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Márton Richárd szenzációsan úszott a 200 pillangó középfutamában
Fotó: Julien De Rose / AFP

„Egész évben erre készültünk. Nagyon sokat foglalkoztunk vele, de eddig nem jött ki. Sokat gondolkodtam rajta, hogyan lehetne Marchand-t elkapni. Most hihetetlenül boldog vagyok. Nagyon jó dolog, hogy egy ilyen hatalmas úszó, mint Léon Marchand, lesz mellettem a döntőben, nagyon várom már a holnapi napot. Van bennem egy kis motiváció, mert láttam, hogy Marchand a végén már nagyon küzdött” – mondta a 200 pillangó középdöntője után Márton Richárd, aki 1:54.47-es egyéni csúccsal a második legjobb idővel jutott be a fináléba.

Jackl Vivien csütörtök délelőtt állt rajthoz a női 1500 méteres gyorsúszás előfutamában. A tehetséges úszó két évvel ezelőtt, a belgrádi Európa-bajnokságon aranyérmet nyert ebben a számban. A Honvéd 17 éves sportolója a harmadik helyen, taktikus úszással jutott a fináléba.

A fináléban Jackl ezúttal taktikus úszással kezdett, a világ- és háromszoros Európa-bajnok Simona Quadarella pedig rögtön az élre állt. A folytatásban a 17 éves magyar úszó felvette az utazósebességet, és 300 méter után már az ötödik helyen tempózott. 500 méter után Quadarellát csak a német Isabel Gose tudta szorosan követni, a féltávnál pedig már egyértelmű volt, hogy kettejük között dől majd el az aranyérem sorsa.

Hungary's Vivien Jackl celebrates placing first in the Swimming Women's 1500m Freestyle Final during the LEN European Aquatics Championships, at the Milan Gale Muskatirovic sports centre in Belgrade, on June 21, 2024. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by ANDREJ ISAKOVIC has been modified in AFP systems in the following manner: [Vivien Jackl] instead of [Vicien Jackl]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
A 17 éves Jackl Vivien szenzációsan teljesített az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében 
Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Jackl Vivien továbbra is tartotta az ötödik helyét, de egyre közelebb került a görög Artemisz Vaszilakihoz, és a harmadik helyen tempózó Maya Wernertől sem volt messze. 1000 méter után az Eb-címvédő Jackl már a negyedik helyen úszott, és egyre közelebb volt a német Wernerhez, így reális esélye nyílt az éremszerzésre. Az utolsó 400 méterhez érve Jackl mozgása frissebbnek tűnt Wernerénél, azonban a német a hajrára összekapta magát, és távol tudta tartani magától a magyar úszót. Az utolsó száz méteren már nem történt változás, így az olasz Simona Quadarella rajt-cél győzelmet aratott, Jackl Vivien pedig a negyedik helyen ért célba.

A 17 éves klasszis 15:57.39-es időt úszott, amivel kilenc másodperccel megdöntötte egyéni csúcsát. Jackl tehát nem nyert érmet, de hatalmasat úszott.

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