A párizsi úszó-Európa-bajnokság péntek esti programjában
- Senánszky Petrának;
- Kós Hubertnek;
- Márton Richárdnak;
- és Jackl Viviennek szurkolhattunk.
A péntek esti programban elsőként Senánszky Petráért szoríthattunk, aki a női 50 méteres gyorsúszás előfutamában a nyolcadik legjobb idővel jutott tovább. A 32 éves versenyző a középfutamban hatalmasat sprintelt, de végül csak a kilencedik legjobb időt úszta, így éppen lemaradt a fináléról. A tartalékok között viszont az első helyen áll, így ha esetleg valaki nem vállalná a szereplést, még bekerülhet a döntőbe.
Kós Hubert döntős 200 pillangón, Jackl Vivien aranyérmes 1500 gyorson
Mivel a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf az idei Eb-n csak sprintszámokban indul, a 200 méteres pillangóúszás középfutamában ezúttal Kós Hubertnek és Márton Richárdnak szurkolhattunk. A 26 éves Márton a kilencedik legjobb idővel kvalifikálta magát, míg Kós – aki már két aranyérmet nyert ezen az Eb-n – a 14. idővel került be a döntőbe. Az olimpiai bajnok Kós a délelőtti előfutama után úgy érezte, hogy nem a legjobb időt úszta, elmondása szerint pedig a sűrű csütörtöki program is lefárasztotta.
A péntek esti középfutamban aztán elképesztő dolog történt. A 7-es pályán Kós Hubert elképesztően kezdett, az első 50 méter után még Milák Kristóf világcsúcs-részidejéhez is közel volt. Az olimpiai bajnok hátúszó mellett pedig ott ment a 6-os pályán Márton Richárd, aki az utolsó 50 méteren már a harmadik helyen volt. A hajrában a francia Léon Marchand állt az élen, azonban Márton Richárd elképesztő hajrát produkált, megelőzte Kóst, és az utolsó métereken már a négyszeres olimpiai bajnok franciának is a sarkában volt. A középfutamot végül Marchand nyerte, Márton a második helyen végzett egyéni csúccsal, Kós pedig harmadik lett szintén pályafutása legjobbjával.
Marchand-nal nevetgéltünk, szórakoztunk, mintha edzés lenne. Tavaly is ugyanez volt a vb-n. Reméltem, hogy bejutok a döntőbe, holnap pedig el kell dönteni, hogy melyiket vállalom. Azért ehhez a számhoz kell egy olyan tudás, ami Márton Ricsinek megvolt az utolsó ötvenen”
– mondta az M4 Sport kamerája előtt Kós Hubert, aki 1:55.13-as idejével egyéni csúcsot úszott, és a negyedik helyen jutott be a fináléba.
Kós Hubertnek szombat délelőtt a 100 méteres hátúszás, valamint a 200 méteres vegyesúszás előfutamában lenne jelenése. Azonban a 23 éves klasszis az úszó-Eb előtt elmondta, hogy a 100 méter hát vagy a 200 méter vegyes biztosan kiesik majd.
„Egész évben erre készültünk. Nagyon sokat foglalkoztunk vele, de eddig nem jött ki. Sokat gondolkodtam rajta, hogyan lehetne Marchand-t elkapni. Most hihetetlenül boldog vagyok. Nagyon jó dolog, hogy egy ilyen hatalmas úszó, mint Léon Marchand, lesz mellettem a döntőben, nagyon várom már a holnapi napot. Van bennem egy kis motiváció, mert láttam, hogy Marchand a végén már nagyon küzdött” – mondta a 200 pillangó középdöntője után Márton Richárd, aki 1:54.47-es egyéni csúccsal a második legjobb idővel jutott be a fináléba.
Jackl Vivien csütörtök délelőtt állt rajthoz a női 1500 méteres gyorsúszás előfutamában. A tehetséges úszó két évvel ezelőtt, a belgrádi Európa-bajnokságon aranyérmet nyert ebben a számban. A Honvéd 17 éves sportolója a harmadik helyen, taktikus úszással jutott a fináléba.
A fináléban Jackl ezúttal taktikus úszással kezdett, a világ- és háromszoros Európa-bajnok Simona Quadarella pedig rögtön az élre állt. A folytatásban a 17 éves magyar úszó felvette az utazósebességet, és 300 méter után már az ötödik helyen tempózott. 500 méter után Quadarellát csak a német Isabel Gose tudta szorosan követni, a féltávnál pedig már egyértelmű volt, hogy kettejük között dől majd el az aranyérem sorsa.
Jackl Vivien továbbra is tartotta az ötödik helyét, de egyre közelebb került a görög Artemisz Vaszilakihoz, és a harmadik helyen tempózó Maya Wernertől sem volt messze. 1000 méter után az Eb-címvédő Jackl már a negyedik helyen úszott, és egyre közelebb volt a német Wernerhez, így reális esélye nyílt az éremszerzésre. Az utolsó 400 méterhez érve Jackl mozgása frissebbnek tűnt Wernerénél, azonban a német a hajrára összekapta magát, és távol tudta tartani magától a magyar úszót. Az utolsó száz méteren már nem történt változás, így az olasz Simona Quadarella rajt-cél győzelmet aratott, Jackl Vivien pedig a negyedik helyen ért célba.
A 17 éves klasszis 15:57.39-es időt úszott, amivel kilenc másodperccel megdöntötte egyéni csúcsát. Jackl tehát nem nyert érmet, de hatalmasat úszott.
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