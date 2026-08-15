A 200 méteres pillangóúszás döntőjébe Márton Richárd a második legjobb (1:54.47) idővel jutott be, de Kós Hubertnek is megvolt az esélye arra, hogy dobogóra álljon, ugyanis a középdöntőben a negyedik leggyorsabb volt a távon.

Kós Hubert éremért szállt harcba a 200 méteres pillangóúszás döntőjében

Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP

Kós Hubert fantasztikusan kezdett, Márton Richárd ezüstérmes

A párizsi olimpia sztárja, az ismét hazai közönség előtt versenyző Léon Marchand volt a finálé nagy esélyese. Kós fantasztikusan kezdett, 100 méternél még a magyar versenyző vezetett Marchand előtt. A francia 150 méternél elsőként fordult, Kós a második helyen, Márton pedig honfitársával küzdött az éremért. Drámai küzdelem után lett végül magyar érem a futamban: Marchand mögött Márton elképesztő hajrával ezüstérmet nyert (1.54.06-os idővel), Kós a hatodik helyen ért célba.

Milák Kristóf az 50 méteres gyorsúszás középdöntőjében a negyedik helyen ért célba 21.58-as idővel, új egyéni csúccsal

– összesítettben a ötödik helyen jutott be a fináléba.

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