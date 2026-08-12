A szerda esti programban 18.30-tól Pádár Nikolettért szoríthatunk a női 200 méteres gyorsúszás középfutamában. A női 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként ezüstérmes Pádár a 12. legjobb idővel kvalifikálta magát a középfutamba. Ezt követően jön az este főszáma, ugyanis Kós Hubert, a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka 18.40-től a kedvenc versenyszámában döntőzik.

Kós Hubert világcsúcsot szeretne úszni szerdán este

Fotó: Mert Alper Dervis / Anadolu via AFP

Kós Hubert világcsúcsért úszik az Európa-bajnokságon

A 23 éves versenyző a legjobb idővel jutott be a fináléba, a győzelme pedig papírforma eredmény, így a magyar úszót elsősorban nem az aranyérem foglalkoztatja, hanem a világcsúcs megdöntése, amivel már kedden is megpróbálkozott, de végül „csak” Európa-csúcsig jutott.

Nem sokat vett ki belőlem ez az úszás. Az volt a lényeg, hogy bemenjek, most már készülök a délutáni 200 hátra. Persze, neki kellett menni ennek is, de ha háton világcsúcsot akarok úszni, akkor maradnia kell erőnek az utolsó ötven méterre”

– nyilatkozta szerdán délelőtt Kós, miután a 100 méteres pillangóúszás előfutamából a nyolcadik legjobb idővel jutott tovább.

18.52-kor a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf, valamint a vb-bronzérmes Németh Nándor is éremért úszik az Európa-bajnokságon. A 100 és 200 méteres pillangóúszásban is ötkarikás bajnok Milák ezúttal a 100 méteres gyorsúszás döntőjében lesz érdekelt, ahová a hetedik legjobb idővel kvalifikálta magát, míg Németh a negyedik legjobb idővel jutott be a fináléba.

19.33-tól rendezik a 100 méteres pillangóúszás középfutamait, Milák Kristóf és Kós Hubert pedig azonos futamba kerültek. Milák a második legjobb idővel jutott be, és a versenyszám nagy esélyese, míg Kós nyolcadikként kvalifikálta magát.

Ezt követően, 19.54-től jön a női 400 méteres vegyesúszás fináléja, amelyben a 17 éves Jackl Vivien lesz érdekelt. A magyar versenyző a harmadik legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba.

Végezetül 20.03-kor Sárkány Zalánért és Rasovszky Kristófért szoríthatunk a férfi 800 méteres gyorsúszás döntőjében. A 22 éves Sárkány országos csúccsal, a második legjobb idővel kvalifikálta magát a döntőbe, míg a nyíltvízi úszásban olimpiai bajnok Rasovszky nyolcadikként jutott a fináléba.