Az olimpiai bajnok Kós Hubert hat egyéni számban nevezett az Európa-bajnokságra, de elárulta, hogy a 100 méter hát vagy a 200 méter vegyes biztosan kiesik majd, és ezen még az sem változtat, hogy texasi csapattársa, Léon Marchand utóbbiban világcsúcstartóként, ötkarikás aranyérmesként végül nem áll rajthoz.

Kós Hubert hat versenyszámban indul a párizsi Európa-bajnokságon

Fotó: Tumbász Hédi

„Még nem dőlt el a dolog. Amennyiben jól megy a hátúszás, akkor azt fogom vállalni azért, hogy megmutathassam azt, amiért az elmúlt három évben dolgoztam, de még mindig nem jött ki belőlem igazán. A vegyessel együtt viszont biztosan nem megy majd” – idézi az M4 Sport az 200 méteres hátúszás olimpiai bajnokát, aki a váltóval együtt reményei szerint 16 alkalommal áll majd rajtkockára az Eb-n.

Mivel lenne elégedett Kós Hubert?

Kós - aki 50, 100 és 200 méter háton, 100 és 200 méter pillangón, valamint 200 méter vegyesen van ott a rajtlistán. A 23 éves klasszis megjegyezte, hogy még abban az életkorban van, amikor ezt a terhet neki vállalnia kell. Az Eb után pedig visszatekintve akkor lenne elégedett, ha mindegyik számában csatában lenne az érmekért.

A magyar klasszis elmondta, fő számai mellett leginkább 200 méter pillangón kíváncsi arra, mire képes, hiszen ez a szám tökéletesen illeszkedne az olimpiai programjába.

Most végre itt van egy világverseny, ahol ezt ki tudom próbálni, és természetesen ott van az ötven hát is, ami meg új lesz a játékokon”

– mondta Kós, aki a márciusban rendezett amerikai egyetemi döntők óta újra gyorsnak érzi magát a vízben.

Kós megjegyezte, amennyiben nem lenne képes egyéni csúcsra, az katasztrófa lenne. Azonban egyáltalán nem érzi nyomásnak, hogy a szurkolók tőle várják az érmeket - ő maga is így volt annak idején a televízió előtt Cseh Lászlóval. A 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka viszont csak a saját magával szemben felállított elvárásokra koncentrál, amelyek azonban szerinte még magasabb is, mint a közvéleményé.