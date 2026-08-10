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Kós Hubert magasra tette a lécet a párizsi Európa-bajnokság előtt: a 23 éves olimpiai bajnok valamennyi számában éremesélyesnek szeretne maradni, emellett egyéni csúcsokat is vár magától. Kós Hubert hat egyéni versenyszámban nevezett, de a 100 méteres hátúszás és a 200 méteres vegyesúszás közül várhatóan csak az egyikben indul. Mint mondta, a két szám együtt túl nagy terhelést jelentene.

Az olimpiai bajnok Kós Hubert hat egyéni számban nevezett az Európa-bajnokságra, de elárulta, hogy a 100 méter hát vagy a 200 méter vegyes biztosan kiesik majd, és ezen még az sem változtat, hogy texasi csapattársa, Léon Marchand utóbbiban világcsúcstartóként, ötkarikás aranyérmesként végül nem áll rajthoz.

Kós Hubert
Kós Hubert hat versenyszámban indul a párizsi Európa-bajnokságon
Fotó: Tumbász Hédi

„Még nem dőlt el a dolog. Amennyiben jól megy a hátúszás, akkor azt fogom vállalni azért, hogy megmutathassam azt, amiért az elmúlt három évben dolgoztam, de még mindig nem jött ki belőlem igazán. A vegyessel együtt viszont biztosan nem megy majd” – idézi az M4 Sport az 200 méteres hátúszás olimpiai bajnokát, aki a váltóval együtt reményei szerint 16 alkalommal áll majd rajtkockára az Eb-n.

Mivel lenne elégedett Kós Hubert?

Kós - aki 50, 100 és 200 méter háton, 100 és 200 méter pillangón, valamint 200 méter vegyesen van ott a rajtlistán. A 23 éves klasszis megjegyezte, hogy még abban az életkorban van, amikor ezt a terhet neki vállalnia kell. Az Eb után pedig visszatekintve akkor lenne elégedett, ha mindegyik számában csatában lenne az érmekért.

A magyar klasszis elmondta, fő számai mellett leginkább 200 méter pillangón kíváncsi arra, mire képes, hiszen ez a szám tökéletesen illeszkedne az olimpiai programjába.

Most végre itt van egy világverseny, ahol ezt ki tudom próbálni, és természetesen ott van az ötven hát is, ami meg új lesz a játékokon” 

– mondta Kós, aki a márciusban rendezett amerikai egyetemi döntők óta újra gyorsnak érzi magát a vízben.

Kós megjegyezte, amennyiben nem lenne képes egyéni csúcsra, az katasztrófa lenne. Azonban egyáltalán nem érzi nyomásnak, hogy a szurkolók tőle várják az érmeket - ő maga is így volt annak idején a televízió előtt Cseh Lászlóval. A 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka viszont csak a saját magával szemben felállított elvárásokra koncentrál, amelyek azonban szerinte még magasabb is, mint a közvéleményé.

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