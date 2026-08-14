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Három nő kapott össze a Bosnyák téren, vér is folyt, rendészek látták el a súlyos sérültet

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Kós Hubert úgy döntött, hogy nem indul a 100 méteres hátúszás előfutamában a párizsi úszó-Európa-bajnokság szombati versenynapján. Az olimpiai bajnok Kós Hubert három számban is érdekelt lett volna szombaton, de végül a 200 méteres pillangóúszás és a 200 méter vegyes mellett tette le a voksát.

Kós Hubert hat egyéni számban nevezett az Európa-bajnokságra, de már a kontinensviadal előtt elárulta, hogy a 100 méteres hátúszás vagy a 200 méter vegyes biztosan kiesik majd a programjából.

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Kós Hubert elengedte a 100 méteres hátúszást 
Fotó: Tumbász Hédi

A 23 éves klasszis elképesztő tempót diktál a párizsi úszó-Eb-n: 200 méteres hátúszásban, valamint a férfi 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként már begyűjtött egy aranyérmet, péntek este pedig pályafutása legjobbját úszta a 200 méteres pillangóúszás középfutamában.

​Kós Hubert harmadszor lehet Európa-bajnok 200 vegyesen

Az olimpiai bajnok úszó már a pénteki előfutamok után is elárulta, hogy kicsit elfáradt a csütörtöki nap miatt, amikor az esti programban három számban is rajtkőre állt.

Kós eredetileg szombaton is három versenyszámban lett volna érdekelt, ugyanis a 200 méteres pillangóúszás esti döntője mellett ott lett volna még a 100 méteres hátúszás, valamint a 200 méter vegyes.

Az olimpiai bajnok végül péntek este úgy döntött, hogy a szombat délelőtti programban 200 méter vegyesen ugrik medencébe. Ebben a számban Kós ugyanis sorozatban harmadszor lehet Európa-bajnok, amire jó esélye is van, ugyanis texasi csapattársa, a világcsúcstartó olimpiai bajnok francia Léon Marchand már korábban bejelentette, hogy kisebb sérülése miatt nem indul.

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