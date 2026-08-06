Melis Zoltán 1947. szeptember 11-én született Pestszenterzsébeten, és már fiatalon elkötelezte magát az evezés mellett. Pályafutását a Csepel SC-ben kezdte 1961-ben, és egészen visszavonulásáig ugyanazt a klubot erősítette. Közel húszéves versenyzői karrierje során 33 magyar bajnoki címet szerzett, miközben 1965 és 1979 között a magyar válogatott meghatározó tagja volt. Egész pályafutása során testvérével, Melis Antallal ült egy hajóban.

Melis Zoltán a magyar evezőssport legendája volt

Fotó: hunrowing.hu/

Melis Zoltán a magyar evezőssport meghatározó alakja volt

Legnagyobb sikerét az 1968-as mexikóvárosi olimpián érte el, ahol Csermely Józseffel, Sarlós Györggyel és testvérével együtt ezüstérmet szerzett a kormányos nélküli négyes versenyszámban.

Ez a mai napig a magyar evezőssport legeredményesebb olimpiai szereplése.

A kvartett egy évvel később az Európa-bajnokságon is dobogóra állhatott, ahol szintén ezüstérmet nyert. Melis az 1972-es müncheni olimpián a magyar nyolcas tagjaként a hetedik helyen végzett.

Aktív sportolói pályafutása lezárását követően sem szakadt el az evezéstől Melis Zoltán. A Testnevelési Főiskolán szerzett szakedzői diplomát, majd a Csepel SC utánpótlás- és felnőttversenyzőivel dolgozott. Később két külön időszakban is a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt: 1983 és 1992, illetve 1997 és 2008 között irányította a nemzeti csapatot. Szakmai tudását külföldön is elismerték, hiszen az egyiptomi válogatott vezetőedzőjeként is tevékenykedett.

A Magyar Evezős Szövetség kiemelte, hogy Melis Zoltán nemcsak kiváló olimpikon volt, hanem edzőként és szövetségi kapitányként is egész életét a magyar evezősport fejlődésének szentelte. Hangsúlyozták, hogy szakmai tudása, embersége és elhivatottsága generációk pályafutására volt hatással, emléke és öröksége pedig örökre a magyar evezés történetének része marad.