Mihályvári-Farkas Viktória kedden ezüstérmet szerzett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában, és szerdán 5 kilométeren rajtolt. Délelőtt a férfiak versenyében, ugyanezen a távon, Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett Párizsban az Európa-bajnokságon. Viktória is remekelt, ő szintén második helyen végzett.

Mihályvári-Farkas Viktória a 10 km után 5 km-en is második lett Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Mihályvári-Farkas Viktória ismét második lett

A kétszeres Európa-bajnok magyar úszónő nem sokkal a rajt után élre állt, majd 1,25 km után a negyedik helyen haladt. Féltávnál a 22 éves magyar úszónő a második helyen úszott az olasz Barbara Pozzobon mögött. Aztán Mihályvári-Farkas Viktória három kilométernél újra az élre tempózta magát, majd a 10 km-es verseny győztese, az olasz Ginevra Taddeucci is "megérkezett", ő úszott az élre, Pozzobon a második, Viktória a harmadik helyen úszott.

A két olasz próbált meglógni a mezőnytől, Viktóra tartotta a "lépést" velük. Ötszáz méterrel a vége előtt Taddeucci vezetett, Mihályvári-Farkas felúszott Pozzobon mellé és fej-fej mellett haladtak, végül a magyar lány megelőzte az olaszt.

Végül Taddeucci nyert, Mihályvári-Farkas Viktória pedig óriási hajrával, hatalmas úszással a második lett!

Ez azt jelenti, hogy 10 km után 5 km-en is ezüstérmet szerzett a magyar úszónő.