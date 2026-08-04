Mihályvári-Farkas Viktória címvédőként érkezett a 2026-os úszó Európa-bajnokságra, ráadásul biztató előjelekkel várhatta a női 10 kilométeres nyíltvízi versenyt. A magyar úszó remek évet tudhat maga mögött: Ibizán harmadik helyen végzett a világkupa 10 kilométeres számában, ezzel pályafutása első egyéni világkupa-dobogóját szerezte meg, majd Setúbalban megismételte ezt az eredményt, és ismét bronzérmes lett. A két dobogós helyezés után Franciaországba már azzal a céllal érkezett, hogy megvédje a 2025-ben megszerzett Európa-bajnoki címét. Erre ezúttal egyedüli magyarként tett kísérletet a Szajnában, miután Fábián Bettina már előzetesen jelezte, hogy nem vállalja a 10 kilométeres számot.

Mihályvári-Farkas Viktória címvédőként érkezett a 2026-os úszó Európa-bajnokságra Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmes 10 kilométeren

Már az első kilométereken látszott, hogy Mihályvári-Farkas Viktória nem bízza a véletlenre a versenyt: az FTC úszója rögtön az élre állt, három kilométer után pedig már stabilan vezette a mezőnyt. Egyenletes, magabiztos tempót diktált, és fokozatosan szakította le riválisait, négy kilométerhez érve pedig már csaknem egy teljes testhossznyi előnyt épített ki üldözőivel szemben. A táv felénél továbbra is a 22 éves magyar úszó állt az élen, előnye azonban fokozatosan csökkent az üldözőkkel szemben. A hetedik kilométerhez közeledve azonban változott a verseny képe, Mihályvári-Farkas Viktória visszacsúszott az első három mögé. A frissítést követően aztán újra ritmust váltott, és visszavette a vezetést. Az utolsó körre fordulva ismét kiélezetté vált a küzdelem: Mihályvári-Farkas Viktória ugyan visszacsúszott a harmadik helyre, az élmezőny azonban továbbra is szorosan együtt haladt, a riválisok szinte egymás mellett tempóztak.

A mindent eldöntő hajrára az FTC úszója a második helyen fordult rá, és az utolsó métereken még támadta az élen haladó olasz versenyzőt. Mihályvári-Farkas Viktória végül egy hajszállal maradt le az aranyéremről, így ezüstérmesként zárta a 10 kilométeres versenyt.