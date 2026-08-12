Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kezdődik a napfogyatkozás – itt nézheted élőben a különleges égi jelenséget

Aranyérem

Kós Hubert aranyérmet nyert az Európa-bajnokságon, de nem teljesen úgy, ahogy akarta

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Első magyarként úszott be 47 másodperc alá 100 méter gyorson. Milák Kristóf bronzérmet nyert a párizsi Európa-bajnokságon, Németh Nándor a hatodik helyen ért célba.

Éremért úszott a 100 méteres gyorsúszás döntőjében Milák Kristóf és Németh Nándor a párizsi Európa-bajnokságon. Míg a kétszeres olimpiai bajnok a hetedik legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba, addig a vb-bronzérmes a negyedik leggyorsabb volt a középfutamokban. A döntőben Milák Kristóf új országos csúccsal – első magyarként beúszva 47 másodperc alá a távon – bronzérmet nyert, míg Németh Nándor végül a hatodik helyen ért célba.

Milák Kristóf az úszó Európa-bajnokságon
Milák Kristóf bronzérmet nyert az úszó Európa-bajnokságon
Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP

Németh Nándor kedden a negyedik helyen, országos csúccsal jutott a 100 méteres gyorsúszás döntőjébe az Európa-bajnokságon, amit négy év után attól a Milák Kristóftól vett vissza, aki végül a hetedik legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba.

Milák Kristóf Eb-bronzérmes 100 méteres gyorsúszásban

A döntőt Milák Kristóf kezdte jobban, és a táv felénél már a harmadik helyen fordult – miközben Németh Nándor a hetedik volt. Az olimpiai bajnok óriásit hajrázott a végén, és első magyar úszóként ment be 47 másodperc alá (46.87) 100 méter gyorson. A 26 éves sportoló ezzel a román David Popovici és az orosz Egor Kornev mögött a harmadik helyen végzett, Európa-bajnoki bronzérmet szerezve.

Németh Nándor végül a hatodik helyen ért célba.

A finálé után Milák Kristóf felfeküdt a kötélre, és kinézett a magyar csapat tagjaira, akik az új országos csúcsidő láttán a fejüket fogták az arénában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!