Éremért úszott a 100 méteres gyorsúszás döntőjében Milák Kristóf és Németh Nándor a párizsi Európa-bajnokságon. Míg a kétszeres olimpiai bajnok a hetedik legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba, addig a vb-bronzérmes a negyedik leggyorsabb volt a középfutamokban. A döntőben Milák Kristóf új országos csúccsal – első magyarként beúszva 47 másodperc alá a távon – bronzérmet nyert, míg Németh Nándor végül a hatodik helyen ért célba.

Milák Kristóf bronzérmet nyert az úszó Európa-bajnokságon

Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP

Németh Nándor kedden a negyedik helyen, országos csúccsal jutott a 100 méteres gyorsúszás döntőjébe az Európa-bajnokságon, amit négy év után attól a Milák Kristóftól vett vissza, aki végül a hetedik legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba.

Milák Kristóf Eb-bronzérmes 100 méteres gyorsúszásban

A döntőt Milák Kristóf kezdte jobban, és a táv felénél már a harmadik helyen fordult – miközben Németh Nándor a hetedik volt. Az olimpiai bajnok óriásit hajrázott a végén, és első magyar úszóként ment be 47 másodperc alá (46.87) 100 méter gyorson. A 26 éves sportoló ezzel a román David Popovici és az orosz Egor Kornev mögött a harmadik helyen végzett, Európa-bajnoki bronzérmet szerezve.

Németh Nándor végül a hatodik helyen ért célba.