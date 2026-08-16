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Micsoda címvédés: Kós Hubert csodás úszással Európa-bajnok!

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A párizsi úszó Európa-bajnokság vasárnap esti programjában is szurkolhattunk magyar versenyzőknek. Milák Kristóf az 50 méteres gyorsúszás döntőjében ugrott vízbe, a kétszeres olimpiai bajnok végül a negyedik helyen zárt a sprintszámban.

Milák Kristóf újabb érmért szállt harcba a párizsi úszó Eb zárónapján – a kétszeres olimpiai bajnok 100 méter pillangón és a 4x100 méteres férfi gyorsváltóval aranyérmet nyert, valamint 100 méter gyorson bronzérmes lett Párizsban. Milák 18.30-kor ugrott medencébe az 50 méteres gyorsúszás döntőjében, ahová új egyéni csúccsal, az ötödik legjobb idővel (21.58) jutott be.

Milák Kristóf számára remekül sikerült a párizsi úszó Eb
Milák Kristóf számára remekül sikerült a párizsi úszó Eb
Fotó: Andrea Staccioli

Milák Kristóf negyedik lett

A 26 éves klasszis a fináléban a 2-es pályán versenyzett, az abszolút sprintfutamban szinte kirepült a rajtból, és végül éppenhogy lemaradt a dobogóról. Milák alig maradt el az országos csúcstól, a magyar úszó a negyedik helyen zárt 21.46-os idővel.

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