Szerencsésnek érzi magát Szabó Álmos, hogy Milák Kristóf személyében egy olyan típusú versenyzővel dolgozhat együtt, aki az összes tehetségfaktorral rendelkezik. Az úszóedző a párizsi Európa-bajnokság helyszínén beszélt arról, hogy egyáltalán nem volt nehéz dolga a kétszeres olimpiai bajnokkal, aki még sosem volt ilyen gyors. A szakember reagált a 26 éves sportoló azon szavaira is, amit a 4x100-as férfi gyorsváltóval nyert aranyérem után fogalmazott meg széles mosollyal az arcán: „Mi lenne, ha még edzenék is?”

Milák Kristóf eddig két arany- és egy bronzérmet nyert az úszó Európa-bajnokságon

Fotó: Aniko Kovacs / facebook.com/uszoszovetseg

Szabó Álmos Milák Kristóf szavairól

Ezt ne vegyék szó szerint komolyan, nyilvánvalóan készült

– reagált az M4 Sport kamerája előtt Milák Kristóf szavaira Szabó Álmos.

Sokáig kérdéses volt, hogy a kétszeres olimpiai bajnok egyáltalán indul-e a 4×100-as gyorsváltó fináléjában. Az úszóedző elmondta, ebédidőben kért egy percet Miláktól, hogy hallgassa végig.

Elmondtam az érveimet, ő pedig azt mondta, indulok. Tudja, hogy véletlenszerűen nem fogok ilyeneket mondani, ismerem őt, a gondolatait és tudtam, hogy ennek itt lehet helye, hál’ istennek célt ért”

– mesélte Szabó Álmos.

Nem volt nehéz dolga az olimpiai bajnokkal

A szakember elmondta, Milák Kristóf speciális, a tankönyvtől eltérő munkát végez.

Ez az év az, amikor sokat lehetett gyakorolni. Van jó néhány újdonság, amit beemeltem a felkészülésbe, ezeket nagyon szépen adaptálja. Szerencsém van egy ilyen típusú versenyzővel, aki az összes tehetségfaktorral rendelkezik. Nem volt nehéz dolgom, de azt gondolom, van tovább

– mondta az úszóedző.

Szabó Álmos kiemelte, a kétszeres olimpiai bajnok 26 évesen egyéni csúcsokat úszik, sosem volt még ilyen gyors, úgyhogy azt gondolja, a 2027-es budapesti világbajnokság és a 2028-as Los Angeles-i olimpia is ígéretes lehet Milák Kristóf számára.