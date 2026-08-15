Szerencsésnek érzi magát Szabó Álmos, hogy Milák Kristóf személyében egy olyan típusú versenyzővel dolgozhat együtt, aki az összes tehetségfaktorral rendelkezik. Az úszóedző a párizsi Európa-bajnokság helyszínén beszélt arról, hogy egyáltalán nem volt nehéz dolga a kétszeres olimpiai bajnokkal, aki még sosem volt ilyen gyors. A szakember reagált a 26 éves sportoló azon szavaira is, amit a 4x100-as férfi gyorsváltóval nyert aranyérem után fogalmazott meg széles mosollyal az arcán: „Mi lenne, ha még edzenék is?”
Szabó Álmos Milák Kristóf szavairól
Ezt ne vegyék szó szerint komolyan, nyilvánvalóan készült
– reagált az M4 Sport kamerája előtt Milák Kristóf szavaira Szabó Álmos.
Sokáig kérdéses volt, hogy a kétszeres olimpiai bajnok egyáltalán indul-e a 4×100-as gyorsváltó fináléjában. Az úszóedző elmondta, ebédidőben kért egy percet Miláktól, hogy hallgassa végig.
Elmondtam az érveimet, ő pedig azt mondta, indulok. Tudja, hogy véletlenszerűen nem fogok ilyeneket mondani, ismerem őt, a gondolatait és tudtam, hogy ennek itt lehet helye, hál’ istennek célt ért”
– mesélte Szabó Álmos.
Nem volt nehéz dolga az olimpiai bajnokkal
A szakember elmondta, Milák Kristóf speciális, a tankönyvtől eltérő munkát végez.
Ez az év az, amikor sokat lehetett gyakorolni. Van jó néhány újdonság, amit beemeltem a felkészülésbe, ezeket nagyon szépen adaptálja. Szerencsém van egy ilyen típusú versenyzővel, aki az összes tehetségfaktorral rendelkezik. Nem volt nehéz dolgom, de azt gondolom, van tovább
– mondta az úszóedző.
Szabó Álmos kiemelte, a kétszeres olimpiai bajnok 26 évesen egyéni csúcsokat úszik, sosem volt még ilyen gyors, úgyhogy azt gondolja, a 2027-es budapesti világbajnokság és a 2028-as Los Angeles-i olimpia is ígéretes lehet Milák Kristóf számára.
A kétszeres olimpiai bajnok a 4x100-as férfi gyorsváltó tagjaként megnyert aranyérem mellett 100 méter pillangón is a csúcsra ért, míg 100 méter gyorson harmadik lett az Európa-bajnokságon.