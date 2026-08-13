Kós Hubert megpróbálta, de Milák Kristóf verhetetlen 100 pillangón

Milák Kristóf toronymagas esélyes volt a 100 méteres pillangóúszás döntőjében. A Budapesti Honvéd úszója először a 2021-es budapesti Európa-bajnokságon diadalmaskodott ebben a versenyszámban, majd egy évvel később a római Eb-n is nyerni tudott 100 pillén.

Milák Kristóf a legutóbbi három Eb-n diadalmaskodott 100 pillangón

Fotó: Oli Scarf / AFP

Milák ezt követően a 2024-es belgrádi Eb-n is behúzta az aranyérmet 100 pillangón, majd nem sokkal később, a párizsi olimpián is a dobogó legtetejére állhatott ebben a versenyszámban.

​Milák Kristóf kis híján világcsúcsot úszott

Milák Kristóf a párizsi Európa-bajnokság szerdai napján országos csúccsal lett bronzérmes 100 gyorson, ezt követően pedig elmondta, hogy az utóbbi időben pont annyit hagyott ki, és annyit fejlődött a világ, hogy megint van benne egy, a jó versenyzésre késztető érzés.

Nagyon jó érzés újra a medencében lenni és többé-kevésbé kihozni valamit abból az edzésből, amit eddig csináltam. Rosszabbra, nagyobb fájdalomra számítottam, de nem nagyon volt megterhelő. Majd holnap reggelre kiderül, mi lesz, de szeretnék 100 pillangón is olyat alkotni, mint gyorson”

– mondta a 26 éves úszó, aki a második legjobb idővel jutott be a 100 méteres pillangóúszás fináléjába.

Milák legnagyobb ellenfele a svájci Noè Ponti volt, aki a legjobb idővel jutott be a fináléba, korábban pedig a római Eb-n és a 2025-ös szingapúri vb-n is ezüstérmes volt ebben a versenyszámban. Mellette még a francia Maxime Groussetre kellett figyelnie, aki európai csúcstartóként a harmadik legjobb idővel érkezett a döntőbe.

Kós Hubertnek is komoly tervei voltak 100 pillangón

Fotó: Mert Alper Dervis / Anadolu via AFP

És persze ott volt a 200 méteres hátúszásban szerdán szenzációs győzelmet arató Kós Hubert is, aki a negyedik legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba.

A két magyar klasszis csatája azért is volt pikáns, mert az Európa-bajnokság előtt Kós kritizálta Milákot, amiért nem vállalta a szereplést a váltóban. Csütörtök este aztán bombaként robbant a hír, hogy Milák mégis bevállalta a szereplést a férfi 4×100 méteres gyorsváltóban, így a két sztár úgy készült a 200 méteres pillangóúszás rajtjára, hogy tudták: bő egy órával később együtt kell harcolniuk a sikerért.