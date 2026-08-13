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Európa-csúcs

Kós Hubert megpróbálta, de Milák Kristóf verhetetlen 100 pillangón

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Csütörtök este 19:43-tól a férfi 4×100-as gyorsváltó döntőzik a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A finálé előtt szenzációs hírt kaptak a magyar szurkolók, ugyanis a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf úgy döntött, vállalja a szereplést a váltóban.

Az úszó Európa-bajnokság előtt is téma volt, hogy a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf nem fog úszni a váltóban. A 26 éves klasszist támadták is emiatt. A szintén olimpiai bajnok Kós Hubert is üzent neki egy interjúban.

Milák Kristóf a 2024-es párizsi olimpián aranyérmes lett 100 pillangón
Milák Kristóf ott lesz a férfi gyorsváltó döntőjében
Fotó: Sebastien Bozon / AFP

„Kristóf egy picit más. Mindannyian tudjuk, hogy ő máshogy működik és más utakon jár, de ez nem vesz el abból, hogy mekkora tehetség. Nem vesz el attól sem, hogy nem vállal váltót, csak szomorú, hogy ez igazából azt mutatja: csak magára gondol, és nem gondol a csapatra” – mondta Kós Hubert az M4 Sportnak adott interjúban.

Milák Kristóf ott lesz a férfi gyorsváltóban

Hogy Milák Kristóf mitől gondolta meg magát, azt nem lehet tudni, azonban a kétszeres olimpiai bajnok pillangóúszó neve felkerült a rajtlistára a 4×100-as gyorsváltóban.

A magyar csapat a délelőtti előfutamban a Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kós Olivér, Jászó Ádám összetételben szerepelt, az esti fináléban viszont Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor és végül Milák Kristóf fog úszni, így a magyar csapatnak tovább nőttek az esélyei az éremszerzésre.

 

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