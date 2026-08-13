Milák Kristóf azután törte meg a csendet, hogy 46.87-es országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méter gyorson a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok elmondta, nem számított ilyen jó időre, de mindent kiadott magából. A 26 éves úszó pont annyit hagyott ki, és szerinte fejlődött annyit a világ, hogy megint van egy jó versenyzésre késztető érzése. A szurkolók szeretetét firtató kérdésre viszont úgy reagált, ő csak a saját dolgával foglalkozik.

Milák Kristóf bronzérmet nyert az úszó Európa-bajnokságon

Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Milák Kristóf mindent kiadott magából

Nem számítottam erre, nagyon örültem volna, ha egy 47.2-t sikerül elérnem. Egyszerűen elvittek a többiek, magas színvonalú volt a verseny, én meg csak huzattam magam. Egy jó forduló után mindent kiadtam magamból

– mondta a 100 gyorson elért 46.87-es országos csúcsáról Milák Kristóf az M4 Sport riporterének.

Nagyon jól érzi magát újra a medencében

Kihagytam pont annyit, és fejlődött annyit a világ, hogy megint van egy jó versenyzésre késztető érzésem. Nagyon jó érzés újra a medencében lenni és többé-kevésbé kihozni valamit abból az edzésből, amit eddig csináltam. Rosszabbra, nagyobb fájdalomra számítottam, de nem nagyon volt megterhelő. Majd holnap reggelre kiderül, mi lesz, de szeretnék olyat alkotni 100 pillangón is olyat alkotni, mint gyorson

– tette hozzá Milák.

A saját dolgaival foglalkozik

Amikor a riporter rákérdezett arra, mennyit érzékelt az elmúlt időszakban a szurkolók szeretetéből, Milák Kristóf úgy fogalmazott: