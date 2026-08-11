18:30-tól a női 200 méteres hátúszás döntőjében Szabó-Feltóthy Eszternek szurkolhatunk, aki a hetedik legjobb idővel jutott be a fináléba. Majd 18:37-től jön a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf, aki szintén a hetedik legjobb idővel került be az 50 méteres pillangóúszás döntőjébe.

Milák Kristóf remekül kezdett az 50 méteres pillangóúszás előfutamában

Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

19:03-tól a junior Európa-bajnok Rácz Zsombor úszik a fináléba jutásért 200 méter háton, néhány perccel később pedig a versenyszám olimpiai bajnoka, Kós Hubert is medencébe ugrik a második középfutamban.

​Milák Kristóf kedden este kétszer is medencébe ugrik

19:32-től Milák Kristófnak újra jelenése lesz a medencében, ezúttal viszont a 100 méteres gyorsúszás középfutamában. Mellette szintén harcba száll a döntőbe jutásért a vb-bronzérmes Németh Nándor.

19:53-tól rendezik a női 800 méteres gyorsúszás döntőjét, amelyben a 17 éves Jackl Vivien is érdekelt lesz. A magyar úszónak komoly esélye van az éremszerzésre, miután a harmadik legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba.