Szerdán délelőtt Milák Kristóf és Kós Hubert is újra medencébe ugrott a párizsi úszó-Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák kedden este hatodik helyen végzett az 50 méteres pillangóúszás fináléjában, míg Kós Hubert, a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka ráment a világrekordra a versenyszám középfutamában, de „csak” Európa-csúcsot sikerült úsznia.

Kós Hubert ezúttal Milák Kristóf egyik kedvenc versenyszámában, 100 pillangón tette próbára magát

Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

Ráadásul a 23 éves úszó annyira megerőltette magát, hogy a futam után rosszul lett, ezért csak hosszú idő után tudott kijönni a vegyes zónába.

Milák Kristóf és Kós Hubert egymás ellen?

Kós Hubert a kedd esti középfutam után elmondta, hogy jól érezte magát a vízben, még az utolsó fordulónál sem volt semmi baja, utána viszont egyik pillanatról a másikra olyan fájdalmat érzett, amilyet még soha.

Az utolsó métereken szinte már az életemért küzdöttem. Az egyik pillanatról a másikra érkezett a sav, onnantól pedig mintha démonokkal küzdöttem volna. Süllyedtem, mint a Titanic, a szívem a fejemben dobogott, nem láttam, a víz pedig ömlött a számban. Az utolsó huszonöt méternek és a fájdalomnak azt hittem, sosem lesz vége”

– elevenítette fel a történteket Kós Hubert.

A 23 éves úszó szerdán délelőtt a 100 méteres pillangóúszás előfutamában volt érdekelt. Az Európa-bajnokság előtt Kós nagyon lelkesen beszélt a versenyszámairól, azonban a kedd este történtek fényében – és persze annak fényében is, hogy szerdán este döntőzik 200 háton – kérdéses volt, mennyire fog beleállni a 100 pillébe.

Milák Kristóf a legutóbbi három Eb-n diadalmaskodott 100 pillangón

Fotó: Oli Scarf / AFP

Előtte viszont elsőként a szám regnáló olimpiai bajnoka, a két éve Párizsban 100 pillén aranyérmet nyerő Milák Kristóf ugrott a medencébe, aki egy előfutamba került jó barátjával, a 26 éves Márton Richárddal, aki a gyorsúszás specialistája.

Milák a 4-es pályán rajtolt, Márton pedig a 8-ason. Féltávnál Milák negyedikként, Márton pedig hatodikként fordult. A folytatásban aztán Milák emelte a tempót, bemutatta a szokásos nagy hajráját, így végül 50,81-es idővel megnyerte a futamot, míg Márton a hetedik helyen végzett 52.20-szal.

A következő előfutamban Kós Hubert az 5-ös pályán rajtolt, féltávnál pedig Milákhoz hasonlóan negyedik helyen fordult. A folytatásban rákapcsolt a hátúszás specialistája, és végül 51,49-es idővel a harmadik helyen végzett.

Nem sokat vett ki belőlem ez az úszás. Az volt a lényeg, hogy bemenjek, most már készülök a délutáni 200 hátra. Persze, neki kellett menni ennek is, de ha háton világcsúcsot akarok úszni, akkor maradnia kell erőnek az utolsó ötven méterre”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka.