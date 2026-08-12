Szerdán délelőtt Milák Kristóf és Kós Hubert is újra medencébe ugrott a párizsi úszó-Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák kedden este hatodik helyen végzett az 50 méteres pillangóúszás fináléjában, míg Kós Hubert, a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka ráment a világrekordra a versenyszám középfutamában, de „csak” Európa-csúcsot sikerült úsznia.
Ráadásul a 23 éves úszó annyira megerőltette magát, hogy a futam után rosszul lett, ezért csak hosszú idő után tudott kijönni a vegyes zónába.
Milák Kristóf és Kós Hubert egymás ellen?
Kós Hubert a kedd esti középfutam után elmondta, hogy jól érezte magát a vízben, még az utolsó fordulónál sem volt semmi baja, utána viszont egyik pillanatról a másikra olyan fájdalmat érzett, amilyet még soha.
Az utolsó métereken szinte már az életemért küzdöttem. Az egyik pillanatról a másikra érkezett a sav, onnantól pedig mintha démonokkal küzdöttem volna. Süllyedtem, mint a Titanic, a szívem a fejemben dobogott, nem láttam, a víz pedig ömlött a számban. Az utolsó huszonöt méternek és a fájdalomnak azt hittem, sosem lesz vége”
– elevenítette fel a történteket Kós Hubert.
A 23 éves úszó szerdán délelőtt a 100 méteres pillangóúszás előfutamában volt érdekelt. Az Európa-bajnokság előtt Kós nagyon lelkesen beszélt a versenyszámairól, azonban a kedd este történtek fényében – és persze annak fényében is, hogy szerdán este döntőzik 200 háton – kérdéses volt, mennyire fog beleállni a 100 pillébe.
Előtte viszont elsőként a szám regnáló olimpiai bajnoka, a két éve Párizsban 100 pillén aranyérmet nyerő Milák Kristóf ugrott a medencébe, aki egy előfutamba került jó barátjával, a 26 éves Márton Richárddal, aki a gyorsúszás specialistája.
Milák a 4-es pályán rajtolt, Márton pedig a 8-ason. Féltávnál Milák negyedikként, Márton pedig hatodikként fordult. A folytatásban aztán Milák emelte a tempót, bemutatta a szokásos nagy hajráját, így végül 50,81-es idővel megnyerte a futamot, míg Márton a hetedik helyen végzett 52.20-szal.
A következő előfutamban Kós Hubert az 5-ös pályán rajtolt, féltávnál pedig Milákhoz hasonlóan negyedik helyen fordult. A folytatásban rákapcsolt a hátúszás specialistája, és végül 51,49-es idővel a harmadik helyen végzett.
Nem sokat vett ki belőlem ez az úszás. Az volt a lényeg, hogy bemenjek, most már készülök a délutáni 200 hátra. Persze, neki kellett menni ennek is, de ha háton világcsúcsot akarok úszni, akkor maradnia kell erőnek az utolsó ötven méterre”
– mondta az M4 Sport kamerája előtt a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka.
Milák Kristóf végül a második legjobb idővel jutott be a délutáni középdöntőbe, Kós Hubert pedig nyolcadikként. Márton Richárd, a versenyszám harmadik magyar indulója, a 22. legjobb időt úszta, így számára nem jött össze a továbbjutás.
A 21 éves Ugrai Panna és a 20 éves Pádár Nikolett hétfőn este ezüstérmet nyert a női 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként. A két fiatal tehetség most egyéniben is megmutatta magát a női 200 méteres gyorsúszás előfutamában. Pádár végül a 12. legjobb idővel kvalifikálta magát a középdöntőbe, míg Ugrai a 19. helyet szerezte meg, de első számú tartalékként még szóba jöhet, ha valamelyik versenyző visszalépne a középdöntőtől.
A női 400 méteres vegyesúszás előfutamában a 17 éves Jackl Vivien a harmadik helyen végzett, és végül a harmadik legjobb idővel jutott be a szerda esti fináléba.
A szerda délelőtti programot végül a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra és Ugrai Panna alkotta 4 × 100 méteres női gyorsváltó zárta, amely 3:37,31-es idővel a harmadik helyen végzett a futamában, ezzel pedig a negyedik legjobb idővel jutott be a szerdai döntőbe.
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