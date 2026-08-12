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Szerdán délelőtt újabb előfutamokkal folytatódott a párizsi úszó-Európa-bajnokság. Milák Kristóf, a pillangóúszás kétszeres olimpiai bajnoka futamgyőztesként kvalifikálta magát a 100 pille középdöntőjébe, míg a hátúszásban ötkarikás győztes Kós Hubert is próbára tette magát pillangóúszásban, és sikeresen vette az első akadályt.

Szerdán délelőtt Milák Kristóf és Kós Hubert is újra medencébe ugrott a párizsi úszó-Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák kedden este hatodik helyen végzett az 50 méteres pillangóúszás fináléjában, míg Kós Hubert, a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka ráment a világrekordra a versenyszám középfutamában, de „csak” Európa-csúcsot sikerült úsznia.

Kós Hubert ezúttal Milák Kristóf egyik kedvenc versenyszámában, 100 pillangón tette próbára magát
Kós Hubert ezúttal Milák Kristóf egyik kedvenc versenyszámában, 100 pillangón tette próbára magát
Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

Ráadásul a 23 éves úszó annyira megerőltette magát, hogy a futam után rosszul lett, ezért csak hosszú idő után tudott kijönni a vegyes zónába.

Milák Kristóf és Kós Hubert egymás ellen?

Kós Hubert a kedd esti középfutam után elmondta, hogy jól érezte magát a vízben, még az utolsó fordulónál sem volt semmi baja, utána viszont egyik pillanatról a másikra olyan fájdalmat érzett, amilyet még soha.

Az utolsó métereken szinte már az életemért küzdöttem. Az egyik pillanatról a másikra érkezett a sav, onnantól pedig mintha démonokkal küzdöttem volna. Süllyedtem, mint a Titanic, a szívem a fejemben dobogott, nem láttam, a víz pedig ömlött a számban. Az utolsó huszonöt méternek és a fájdalomnak azt hittem, sosem lesz vége” 

– elevenítette fel a történteket Kós Hubert.

A 23 éves úszó szerdán délelőtt a 100 méteres pillangóúszás előfutamában volt érdekelt. Az Európa-bajnokság előtt Kós nagyon lelkesen beszélt a versenyszámairól, azonban a kedd este történtek fényében – és persze annak fényében is, hogy szerdán este döntőzik 200 háton – kérdéses volt, mennyire fog beleállni a 100 pillébe.

Hungary's Kristof Milak reacts after winning a semifinal of the men's 100m butterfly swimming event during the Paris 2024 Olympic Games at the Paris La Defense Arena in Nanterre, west of Paris, on August 2, 2024. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Milák Kristóf a legutóbbi három Eb-n diadalmaskodott 100 pillangón
Fotó: Oli Scarf / AFP

Előtte viszont elsőként a szám regnáló olimpiai bajnoka, a két éve Párizsban 100 pillén aranyérmet nyerő Milák Kristóf ugrott a medencébe, aki egy előfutamba került jó barátjával, a 26 éves Márton Richárddal, aki a gyorsúszás specialistája.

Milák a 4-es pályán rajtolt, Márton pedig a 8-ason. Féltávnál Milák negyedikként, Márton pedig hatodikként fordult. A folytatásban aztán Milák emelte a tempót, bemutatta a szokásos nagy hajráját, így végül 50,81-es idővel megnyerte a futamot, míg Márton a hetedik helyen végzett 52.20-szal.

A következő előfutamban Kós Hubert az 5-ös pályán rajtolt, féltávnál pedig Milákhoz hasonlóan negyedik helyen fordult. A folytatásban rákapcsolt a hátúszás specialistája, és végül 51,49-es idővel a harmadik helyen végzett.

Nem sokat vett ki belőlem ez az úszás. Az volt a lényeg, hogy bemenjek, most már készülök a délutáni 200 hátra. Persze, neki kellett menni ennek is, de ha háton világcsúcsot akarok úszni, akkor maradnia kell erőnek az utolsó ötven méterre”

 – mondta az M4 Sport kamerája előtt a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka.

Milák Kristóf végül a második legjobb idővel jutott be a délutáni középdöntőbe, Kós Hubert pedig nyolcadikként. Márton Richárd, a versenyszám harmadik magyar indulója, a 22. legjobb időt úszta, így számára nem jött össze a továbbjutás.

A 21 éves Ugrai Panna és a 20 éves Pádár Nikolett hétfőn este ezüstérmet nyert a női 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként. A két fiatal tehetség most egyéniben is megmutatta magát a női 200 méteres gyorsúszás előfutamában. Pádár végül a 12. legjobb idővel kvalifikálta magát a középdöntőbe, míg Ugrai a 19. helyet szerezte meg, de első számú tartalékként még szóba jöhet, ha valamelyik versenyző visszalépne a középdöntőtől.

A női 400 méteres vegyesúszás előfutamában a 17 éves Jackl Vivien a harmadik helyen végzett, és végül a harmadik legjobb idővel jutott be a szerda esti fináléba.

A szerda délelőtti programot végül a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra és Ugrai Panna alkotta 4 × 100 méteres női gyorsváltó zárta, amely 3:37,31-es idővel a harmadik helyen végzett a futamában, ezzel pedig a negyedik legjobb idővel jutott be a szerdai döntőbe.

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