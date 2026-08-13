A férfi 100 méteres pillangóúszás döntőjét csütörtökön 18.30-tól rendezik, a fináléban két magyar klasszis is érdekelt lesz. A szám olimpiai bajnoka, Milák Kristóf, valamint Kós Hubert egymással csaphatnak össze az éremszerzés reményében.

Milák Kristóf a legutóbbi három Eb-n diadalmaskodott 100 pillangón

Fotó: Oli Scarf / AFP

Milák Kristóf és Kós Hubert egymással csatázik a döntőben

Milák a legutóbbi három Eb-n diadalmaskodott 100 pillangón, ezen a kontinensviadalon viszont még nincs aranyérme, bár csak most jön a legerősebb száma. Kós Hubert a 200 méteres hátúszás döntőjében ugyan világcsúcsot nem döntött, de a győzelme nem forgott veszélyben, magabiztosan lett Európa-bajnok. Csütörtök este 100 pillangón egymással is farkasszemet nézhetnek a medencében.

Ami a további programot illeti, Kós Hubertnek mozgalmas estéje lesz,

mert az 50 méteres hátúszás középdöntőjében is medencébe ugrik (19.00), valamint a 4×100-as férfi gyorsváltó döntőjében (19.43) is érdekelt lesz. Az előfutamban ugyan nem úszott, ott öccse, Kós Olivér bizonyított Németh Nándorék mellett.

Kós Hubert csütörtök este három számban, közte két döntőben is medencébe ugrik

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Ennek a számnak a fináléja zárja a csütörtöki programot, de előtte, 19.36-kor rendezik meg a női 200 vegyes döntőjét, ahol Pádár Nikolett sikeréért szoríthatunk.