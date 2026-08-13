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A párizsi úszó Európa-bajnokságon nem akármilyen este vár a magyar versenyzőkre csütörtökön. A férfi 100 méteres pillangóúszás fináléjában Kós Hubert és Milák Kristóf egymással küzdhetnek éremért, de a 4x100-as férfi gyorsváltó, valamint női 200 vegyesen Pádár Nikolett is döntőzik.

A férfi 100 méteres pillangóúszás döntőjét csütörtökön 18.30-tól rendezik, a fináléban két magyar klasszis is érdekelt lesz. A szám olimpiai bajnoka, Milák Kristóf, valamint Kós Hubert egymással csaphatnak össze az éremszerzés reményében.

Milák Kristóf a legutóbbi három Eb-n diadalmaskodott 100 pillangón
Milák Kristóf a legutóbbi három Eb-n diadalmaskodott 100 pillangón
Fotó: Oli Scarf / AFP

Milák Kristóf és Kós Hubert egymással csatázik a döntőben

Milák a legutóbbi három Eb-n diadalmaskodott 100 pillangón, ezen a kontinensviadalon viszont még nincs aranyérme, bár csak most jön a legerősebb száma. Kós Hubert a 200 méteres hátúszás döntőjében ugyan világcsúcsot nem döntött, de a győzelme nem forgott veszélyben, magabiztosan lett Európa-bajnok. Csütörtök este 100 pillangón egymással is farkasszemet nézhetnek a medencében.

Ami a további programot illeti, Kós Hubertnek mozgalmas estéje lesz, 

mert az 50 méteres hátúszás középdöntőjében is medencébe ugrik (19.00), valamint a 4×100-as férfi gyorsváltó döntőjében (19.43) is érdekelt lesz. Az előfutamban ugyan nem úszott, ott öccse, Kós Olivér bizonyított Németh Nándorék mellett

Hungary's Hubert Kos reacts after winning a semi-final of the men's 200m backstroke swimming event during the LEN European Aquatics Championships at the Olympic Aquatic Centre in Saint-Denis, northern suburbs of Paris, on August 11, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Kós Hubert csütörtök este három számban, közte két döntőben is medencébe ugrik
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Ennek a számnak a fináléja zárja a csütörtöki programot, de előtte, 19.36-kor rendezik meg a női 200 vegyes döntőjét, ahol Pádár Nikolett sikeréért szoríthatunk.

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