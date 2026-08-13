A férfi 100 méteres pillangóúszás döntőjét csütörtökön 18.30-tól rendezik, a fináléban két magyar klasszis is érdekelt lesz. A szám olimpiai bajnoka, Milák Kristóf, valamint Kós Hubert egymással csaphatnak össze az éremszerzés reményében.
Milák Kristóf és Kós Hubert egymással csatázik a döntőben
Milák a legutóbbi három Eb-n diadalmaskodott 100 pillangón, ezen a kontinensviadalon viszont még nincs aranyérme, bár csak most jön a legerősebb száma. Kós Hubert a 200 méteres hátúszás döntőjében ugyan világcsúcsot nem döntött, de a győzelme nem forgott veszélyben, magabiztosan lett Európa-bajnok. Csütörtök este 100 pillangón egymással is farkasszemet nézhetnek a medencében.
Ami a további programot illeti, Kós Hubertnek mozgalmas estéje lesz,
mert az 50 méteres hátúszás középdöntőjében is medencébe ugrik (19.00), valamint a 4×100-as férfi gyorsváltó döntőjében (19.43) is érdekelt lesz. Az előfutamban ugyan nem úszott, ott öccse, Kós Olivér bizonyított Németh Nándorék mellett.
Ennek a számnak a fináléja zárja a csütörtöki programot, de előtte, 19.36-kor rendezik meg a női 200 vegyes döntőjét, ahol Pádár Nikolett sikeréért szoríthatunk.
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