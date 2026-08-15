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Szombat délelőtt újabb előfutamokkal folytatódik a párizsi úszó Európa-bajnokságon, melyen ismét medencébe ugranak az olimpiai sztárok. Egyéniben szurkolhatunk majd az aranyérmes férfi gyorsváltó két tagjának, név szerint Milák Kristófnak és Kós Hubertnek.

9:41-kor a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf nyitja a sort, aki az 50 méteres gyorsúszás előfutamában lesz érdeket. A 26 éves klasszisnak szenzációs Európa-bajnoksága van: 100 gyorson bronzérmes lett, a 100 méteres pillangóúszás döntőjét Európa-csúccsal nyerte meg, majd a 4×100 méteres férfi gyorsváltóval is diadalmaskodni tudott. 

Milák Kristóf csütörtökön két aranyérmet is nyert a párizsi Európa-bajnokságon
Milák Kristóf csütörtökön két aranyérmet is nyert a párizsi Európa-bajnokságon
Fotó: Benjamin Vodant / Hans Lucas via AFP

Ez után következnek a női 200 méteres pillangóúszás előfutamai. 9:53-kor először a 17 éves Jackl Viviennek szoríthatunk, majd négy perccel később a 16 éves Kertész Boróka is megméretteti magát ebben a versenyszámban. 

Milák Kristóf és Kós Hubert sem lassít az úszó-Eb-n

Ezt követően a férfi 100 méteres hátúszás előfutamait rendezik, amelyben 10:11-kor a 19 éves Rácz Zsombornak szurkolhatunk.

A következő futamban eredetileg Kós Hubert is vízbe ugrott volna, azonban az olimpiai bajnok úszó úgy döntött, hogy visszalép a versenyszámtól, és csak a 200 méteres vegyesúszást vállalja szombat délelőtt, melynek előfutamát 10:52-től rendezik.

A 23 éves klasszis az úszó-Eb előtt elmondta, hogy a 100 méter hát vagy a 200 méter vegyes biztosan kiesik majd a programjából.

Kós Hubert végül úgy döntött, hogy a 200 méter vegyes vállalja, melyben sorozatban harmadszor nyerhet Európa-bajnoki címet. 

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