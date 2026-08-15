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Két olimpiai bajnokunk is továbbjutást ünnepelhetett az úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf az 50 méteres gyorsúszás középdöntőjében folytatja, míg Kós Hubert 200 méter vegyesen harmadszor nyerhet Európa-bajnoki címet.

Az aranyérmes férfi gyorsváltó két tagja, Milák Kristóf és Kós Hubert is medencébe ugrott szombat délelőtt a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Előbbi az 50 méteres gyorsúszás előfutamában volt érdekelt, míg másik olimpiai bajnokunk végül "csak" a 200 méter vegyest vállalta. Egy nappal korábban ugyanis úgy döntött, a 100 méteres hátúszás előfutamában mégsem indul.

Milák Kristóf és Kós Hubert az úszó Európa-bajnokságon
Milák Kristóf és Kós Hubert a  a 4×100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként aranyérmet nyertek az úszó Európa-bajnokságon
 Fotó: Baptiste Autissier / PsnewZ / Bestimage

Milák Kristóf középdöntőbe jutott 50 méter gyorson

Milák Kristóf azután, hogy 100 méter gyorson bronzérmet szerzett, a 100 méteres pillangóúszás döntőjét megnyerte, majd a 4×100 méteres férfi gyorsváltóval is a csúcsra ért, szombat délelőtt az 50 méteres gyorsúszás előfutamában szerepelt az úszó Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok végül holtversenyben a 10. legjobb idővel (21.87) jutott a versenyszám középdöntőjébe.

Kós Hubert megvédheti Európa-bajnoki címét

Kós Hubert pénteken döntött úgy, hogy szombaton délelőtt "csak" a 200 méter vegyest vállalja, és mégsem indul a 100 méteres hátúszás előfutamában.

Olimpiai bajnokunk a versenyszám címvédőjeként végül nyolcadik legjobb idővel jutott a délutáni középdöntőbe.

Párizsban már a 200 méter hát döntője után és a 4×100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként már felállhatott a dobogó legfelső fokára.

Kós Hubert visszalépése után a 100 méteres hátúszás előfutamában egyedül Rácz Zsombornak szurkolhattunk, de a 19 éves úszó végül nem jutott tovább a középdöntőbe. A 200 méter pillangón Kertész Boróka és Jackl Vivien szerepeltek, előbbi a nyolcadik legjobb időt úszta az előfutamban – utóbbi viszont nem jutott középdöntőbe.

 

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Kós Hubert fontos döntést hozott az úszó-Eb szombati versenyei előtt
Kós Hubert fontos döntést hozott az úszó-Eb szombati versenyei előtt

 

 

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