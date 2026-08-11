A párizsi úszó Európa-bajnokságon a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf ezúttal nem indul 200 pillangón, helyette inkább a sprintszámokra koncentrál. A 26 éves klasszis hétfőn elsők között ugrott medencébe a magyar csapat tagjai közül.

Milák Kristóf a sprintszámokra koncentrál a párizsi Európa-bajnokságon

Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

Délelőtt az ötödik legjobb időt úszta az 50 pillangó előfutamában, este pedig a saját országos csúcsát megdöntve, 22.75 másodperces idővel jutott be a versenyszám kedd esti döntőjébe.

Milák Kristóf óriási hajrát követően lett futamgyőztes

A Budapesti Honvéd klasszisa az 50 méteres pillangóúszás döntője előtt kedd délelőtt sem tétlenkedett, ezúttal a 100 méteres gyorsúszás nyolcadik előfutamában volt érdekelt Németh Nándorral karöltve.

Németh az 5-ös, Milák pedig a 6-os pályán rajtolt, a 4-esen pedig nem volt ott a francia Maxime Grousset, aki az 50 méteres pillangóúszás döntője miatt kihagyta ezt a versenyszámot.

A rajt után az olasz Carlos D'Ambrosio állt az élre, akit Németh Nándor követett, Milák Kristóf pedig a harmadik helyen tempózott a fordulóig. A hajrában aztán az olimpiai bajnok Milák elképesztő hajrát produkált: előbb honfitársát előzte meg, majd az olasz riválisát is lehagyta, így 47,92-es idővel megnyerte a futamát. Németh pedig a harmadik helyen ért célba 48.11-es idővel.

Érződik, hogy az elő úszás volt. Az első tempót el is rontottam, beragadt a kezem a vízbe. Rég úsztam már ennyire korán reggel, de erős Európa-bajokságon vagyunk. Este sokat kell javítani, hogy bejuthassak a döntőbe. De elsőre nem volt rossz. Remélem, hogy a vb-döntős időnél nem kell majd erősebb. A célom, hogy megszerezzem az első két hely egyikét, hogy automatikusan továbbjussak. Nem tudom, mi lesz, de mindenképpen ki fogom úszni magamat”

– mondta az előfutam után az M4 Sport kamerája előtt Németh Nándor, aki a 2024-es világbajnokságon bronzérmes volt ebben a versenyszámban.

Milák Kristóf ezzel a negyedik legjobb idővel jutott tovább az esti középfutamba, míg Németh Nándor a nyolcadik legjobb időt úszta, így természetesen ő is ott lesz a folytatásban.

Milák Kristóf és Németh Nándor előfutama a linkre kattintva visszanézhető.