A győzelem értékét tovább növeli, hogy a váltó tagjai nem csupán a rekordnak örülhettek, hanem annak is, hogy a négy úszó együtt komoly nemzetközi eredményekre lehet képes. Kós Hubert a verseny után egyértelművé tette, mennyire sokat jelent számára ez a siker. „Nem érdekel, hogy mi volt, meg szeretnénk köszönni a fiúknak. Ilyen boldog még soha nem voltam egy verseny után – ez a váltó erről szól!” – fogalmazott Kós Hubert az M4 Sport kamerája előtt arra is célozva, hogy korábbi nyíltan kritizálta Milák Kristófot, aki nem akarta vállalni a szereplést a váltóban.

Lehet, hogy Kós Hubert győzte meg Milák Kristófot a váltóban való szereplésről

Fotó: Julien De Rosa / AFP

Hozzátette, hogy 2017 óta fontos célja volt ez a váltó, és a mostani eredmény szerinte azt bizonyítja, hogy a csapatnak helye lehet a világbajnokságon és az olimpián is.

Kós azt is elárulta, hogy az egyéni számokban elért eredményei után különösen nagy jelentőséget tulajdonított a váltónak. Úgy fogalmazott, ha előre tudta volna, hogy ilyen erős négyes áll össze, az 50 méteres hátúszást is kihagyta volna annak érdekében, hogy teljes mértékben a váltóra összpontosítson.

Ha így összeállunk, nagyon komolyan fogjuk venni ezt a váltót”

– jelentette ki a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka.

Milák Kristóf csattanós választ adott a kritikusainak

Szabó Györgyei Szebasztián szintén bizakodóan értékelt. Örömét fejezte ki, hogy a négy úszó, illetve a délelőtti futam résztvevőivel együtt hatan hozzájárulhattak a sikerhez. Szerinte a mostani eredmény még csak a kezdet lehet: „Lehetünk még sikeresek az otthoni vébén és az olimpián is.”

A váltó egyik kulcsembere, Németh Nándor különösen érzelmesen beszélt a győzelemről és Milák Kristóf szerepvállalásáról. Mint elmondta, előzetesen úgy tudta, hogy Milák nem vállalja a váltót, ami nagy csalódást okozott neki.

Nincs bennem irigység, csak nekünk az előzetes információnk az volt, hogy Kristóf nem vállalja a váltót, ami miatt eszméletlen szomorú voltam, de 46.8-at úszik, a világ ötödik leggyorsabb embere. Le a kalappal, hogy itt van. Ebből még bármi kisülhet, két olimpiai bajnokot rakunk a váltóba, ami önmagában presztízs, erődemonstráció. Remélem, így folytatjuk”

– mondta Németh Nándor, akinek óriási szerepe volt az aranyérem megnyerésében, mert hatalmas hajrával hozta vissza a váltót az élmezőnybe.