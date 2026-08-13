A győzelem értékét tovább növeli, hogy a váltó tagjai nem csupán a rekordnak örülhettek, hanem annak is, hogy a négy úszó együtt komoly nemzetközi eredményekre lehet képes. Kós Hubert a verseny után egyértelművé tette, mennyire sokat jelent számára ez a siker. „Nem érdekel, hogy mi volt, meg szeretnénk köszönni a fiúknak. Ilyen boldog még soha nem voltam egy verseny után – ez a váltó erről szól!” – fogalmazott Kós Hubert az M4 Sport kamerája előtt arra is célozva, hogy korábbi nyíltan kritizálta Milák Kristófot, aki nem akarta vállalni a szereplést a váltóban.
Hozzátette, hogy 2017 óta fontos célja volt ez a váltó, és a mostani eredmény szerinte azt bizonyítja, hogy a csapatnak helye lehet a világbajnokságon és az olimpián is.
Kós azt is elárulta, hogy az egyéni számokban elért eredményei után különösen nagy jelentőséget tulajdonított a váltónak. Úgy fogalmazott, ha előre tudta volna, hogy ilyen erős négyes áll össze, az 50 méteres hátúszást is kihagyta volna annak érdekében, hogy teljes mértékben a váltóra összpontosítson.
Ha így összeállunk, nagyon komolyan fogjuk venni ezt a váltót”
– jelentette ki a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka.
Milák Kristóf csattanós választ adott a kritikusainak
Szabó Györgyei Szebasztián szintén bizakodóan értékelt. Örömét fejezte ki, hogy a négy úszó, illetve a délelőtti futam résztvevőivel együtt hatan hozzájárulhattak a sikerhez. Szerinte a mostani eredmény még csak a kezdet lehet: „Lehetünk még sikeresek az otthoni vébén és az olimpián is.”
A váltó egyik kulcsembere, Németh Nándor különösen érzelmesen beszélt a győzelemről és Milák Kristóf szerepvállalásáról. Mint elmondta, előzetesen úgy tudta, hogy Milák nem vállalja a váltót, ami nagy csalódást okozott neki.
Nincs bennem irigység, csak nekünk az előzetes információnk az volt, hogy Kristóf nem vállalja a váltót, ami miatt eszméletlen szomorú voltam, de 46.8-at úszik, a világ ötödik leggyorsabb embere. Le a kalappal, hogy itt van. Ebből még bármi kisülhet, két olimpiai bajnokot rakunk a váltóba, ami önmagában presztízs, erődemonstráció. Remélem, így folytatjuk”
– mondta Németh Nándor, akinek óriási szerepe volt az aranyérem megnyerésében, mert hatalmas hajrával hozta vissza a váltót az élmezőnybe.
A befejező ember, Milák Kristóf elsősorban ezt a hajrát emelte ki. Elmondása szerint akkor kapcsolódott be igazán a váltó küzdelmébe, amikor meglátta, hogy Németh visszafelé úszik a pályán, és hatalmasat hajrázik. „Mondtam is neki, hogy jól csinálta, büszke vagyok rá, kellett is az a hajrá. Picit aggódtam, hogy korábban indultam, de szerencsére nem ugrottam ki” – értékelt Milák Kristóf, aki beszélt a 100 pillangón nyert aranyáról is.
A férfi gyorsváltó döntője előtt bő egy órával Milák Európa-csúccsal lett aranyérmes 100 pillangón. A kétszeres olimpiai bajnok azonban nem helyezett magára különösebb terhet a döntő előtt. „Nem volt bennem elvárás” – mondta, majd mosolyogva hozzátette: „Nincs bennem rossz érzés, hogy ez most nem lett világcsúcs, azon gondolkoznék: mi lenne, ha edzenék is?”
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