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Káprázatos hajrával és országos csúccsal nyerte meg a 4×100 méteres férfi gyorsváltót a magyar csapat a párizsi vizes Európa-bajnokságon. Kós Hubert, Szabó Györgyei Szebasztián, Németh Nándor és Milák Kristóf 3:10.03 perces idővel diadalmaskodott, ezzel megdöntötte a tokiói olimpián úszott 3:11.06-os magyar rekordot. A siker ráadásul történelmi: Magyarország az Európa-bajnokságok történetében először nyerte meg ezt a versenyszámot.

A győzelem értékét tovább növeli, hogy a váltó tagjai nem csupán a rekordnak örülhettek, hanem annak is, hogy a négy úszó együtt komoly nemzetközi eredményekre lehet képes. Kós Hubert a verseny után egyértelművé tette, mennyire sokat jelent számára ez a siker. „Nem érdekel, hogy mi volt, meg szeretnénk köszönni a fiúknak. Ilyen boldog még soha nem voltam egy verseny után – ez a váltó erről szól! – fogalmazott Kós Hubert az M4 Sport kamerája előtt arra is célozva, hogy korábbi nyíltan kritizálta Milák Kristófot, aki nem akarta vállalni a szereplést a váltóban. 

Lehet, hogy Kós Hubert győzte meg Milák Kristófot a váltóban való szereplésről
Lehet, hogy Kós Hubert győzte meg Milák Kristófot a váltóban való szereplésről
Fotó: Julien De Rosa / AFP

Hozzátette, hogy 2017 óta fontos célja volt ez a váltó, és a mostani eredmény szerinte azt bizonyítja, hogy a csapatnak helye lehet a világbajnokságon és az olimpián is.

Kós azt is elárulta, hogy az egyéni számokban elért eredményei után különösen nagy jelentőséget tulajdonított a váltónak. Úgy fogalmazott, ha előre tudta volna, hogy ilyen erős négyes áll össze, az 50 méteres hátúszást is kihagyta volna annak érdekében, hogy teljes mértékben a váltóra összpontosítson. 

Ha így összeállunk, nagyon komolyan fogjuk venni ezt a váltót” 

– jelentette ki a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka.

Milák Kristóf csattanós választ adott a kritikusainak 

Szabó Györgyei Szebasztián szintén bizakodóan értékelt. Örömét fejezte ki, hogy a négy úszó, illetve a délelőtti futam résztvevőivel együtt hatan hozzájárulhattak a sikerhez. Szerinte a mostani eredmény még csak a kezdet lehet: Lehetünk még sikeresek az otthoni vébén és az olimpián is.

A váltó egyik kulcsembere, Németh Nándor különösen érzelmesen beszélt a győzelemről és Milák Kristóf szerepvállalásáról. Mint elmondta, előzetesen úgy tudta, hogy Milák nem vállalja a váltót, ami nagy csalódást okozott neki. 

Nincs bennem irigység, csak nekünk az előzetes információnk az volt, hogy Kristóf nem vállalja a váltót, ami miatt eszméletlen szomorú voltam, de 46.8-at úszik, a világ ötödik leggyorsabb embere. Le a kalappal, hogy itt van. Ebből még bármi kisülhet, két olimpiai bajnokot rakunk a váltóba, ami önmagában presztízs, erődemonstráció. Remélem, így folytatjuk” 

– mondta Németh Nándor, akinek óriási szerepe volt az aranyérem megnyerésében, mert hatalmas hajrával hozta vissza a váltót az élmezőnybe.

Hungarian swimmer Nandor NEMETH in the pool at the Olympic Aquatics Center as he finishes the men s 100-meter freestyle event at the European Swimming Championships in Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France, on August 11, 2026. (Photo by Benjamin Vodant / Hans Lucas via AFP)
Németh Nándor is üzent Miláknak a gyorsváltó döntője előtt 
Fotó: Benjamin Vodant  / Hans Lucas via AFP

A befejező ember, Milák Kristóf elsősorban ezt a hajrát emelte ki. Elmondása szerint akkor kapcsolódott be igazán a váltó küzdelmébe, amikor meglátta, hogy Németh visszafelé úszik a pályán, és hatalmasat hajrázik. „Mondtam is neki, hogy jól csinálta, büszke vagyok rá, kellett is az a hajrá. Picit aggódtam, hogy korábban indultam, de szerencsére nem ugrottam ki” – értékelt Milák Kristóf, aki beszélt a 100 pillangón nyert aranyáról is.

Members of team Hungary pose with their gold medal on the podium of the men's 4x100m freestyle relay swimming event during the LEN European Aquatics Championships at the Olympic Aquatic Centre in Saint-Denis, northern suburbs of Paris, on August 13, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
A magyar egység először nyert Eb-aranyat ebben a versenyszámban
Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

A férfi gyorsváltó döntője előtt bő egy órával Milák Európa-csúccsal lett aranyérmes 100 pillangón. A kétszeres olimpiai bajnok azonban nem helyezett magára különösebb terhet a döntő előtt. „Nem volt bennem elvárás” – mondta, majd mosolyogva hozzátette: „Nincs bennem rossz érzés, hogy ez most nem lett világcsúcs, azon gondolkoznék: mi lenne, ha edzenék is?

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