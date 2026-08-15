Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kulisszatitkok derültek ki a kétszeres olimpiai bajnok felkészüléséről. Milák Kristóf edzéséről a Budapest Honvéd osztott meg egy videót, a mikrofon pedig rögzítette a Szabó Álmossal folytatott beszélgetésének vicces szavait. Nagy mosolyt csalva ezzel a rajongók arcára.

Miközben Milák Kristóf sikert sikerre halmoz a párizsi úszó Európa-bajnokságon, addig klubja kulisszatitkokat osztott meg az egyik edzésről. A felvételből kiderült, hogyan zajlik a kétszeres olimpiai bajnok munkája Szabó Álmossal. A mikrofon minden szavukat rögzítette – még akkor is, amikor az úszóedző elfelejtette, hogy mikroport van rajta. A rajongók jót mosolyognak a felhőtlen hangulatú beszélgetésen.

Milák Kristóf az úszó Európa-bajnokságon
Milák Kristóf Európa-csúccsal lett aranyérmes 100 pillangón Párizsban
Fotó: Derencsényi István/MTI

Milák Kristóf Európa-csúccsal lett aranyérmes 100 pillangón, majd a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is a csúcsra ért a párizsi Eb-n – miután 100 méter gyorson bronzérmet szerzett. Eközben itthon a kétszeres olimpiai bajnok klubja, a Budapest Honvéd egy felvételt osztott meg az egyik jó hangulatú tavaszi edzéséről.

Milák Kristóf és Szabó Álmos beszélgetése

Odaelé gyors, 25 kézfejsöprés, 25 sima. Visszafelé egy jobb, egy bal, egy páros pille variáció. Jó, ebből csinálsz 300-at teknőccel és 300-at teknőc nélkül. És közben gondolkodsz az élet nagy dolgain

– adta ki a feladatot félig viccesen Milák Kristófnak az edzője, Szabó Álmos.

Fú, ott van miről!

válaszolta mosolyogva a kétszeres olimpiai bajnok, aki a jó hangulatú edzés közepén figyelmeztette a szakembert, hogy óvatosan bánjon a szavakkal, mert mikroport van rajta.

Az a baj, hogy neked nem való ez a mikrofon dolog

– mondta az edzőjének Milák. A 26 éves úszó szavaival Szabó Álmos is egyetértett, mert saját bevallása szerint is el szokta felejteni, hogy rögzítik azt, amit mond, és kicsúsznak a szavak a száján.

Az edzés egy pontján a kétszeres olimpiai bajnok viccesen azt is megjegyezte az edzőjének, hogy inkább el kéne menni sakkozni az úszás helyett.

Milák Kristóf és Kós Hubert megállíthatatlanok az úszó Eb-n, jól bekezdtek a hétvégére
Edzője kertelés nélkül reagált Milák Kristóf szavaira: „Ne vegyék szó szerint komolyan!”
Kós Hubert fontos döntést hozott az úszó-Eb szombati versenyei előtt

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!