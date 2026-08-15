Miközben Milák Kristóf sikert sikerre halmoz a párizsi úszó Európa-bajnokságon, addig klubja kulisszatitkokat osztott meg az egyik edzésről. A felvételből kiderült, hogyan zajlik a kétszeres olimpiai bajnok munkája Szabó Álmossal. A mikrofon minden szavukat rögzítette – még akkor is, amikor az úszóedző elfelejtette, hogy mikroport van rajta. A rajongók jót mosolyognak a felhőtlen hangulatú beszélgetésen.

Milák Kristóf Európa-csúccsal lett aranyérmes 100 pillangón Párizsban

Fotó: Derencsényi István/MTI

Milák Kristóf Európa-csúccsal lett aranyérmes 100 pillangón, majd a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is a csúcsra ért a párizsi Eb-n – miután 100 méter gyorson bronzérmet szerzett. Eközben itthon a kétszeres olimpiai bajnok klubja, a Budapest Honvéd egy felvételt osztott meg az egyik jó hangulatú tavaszi edzéséről.

Milák Kristóf és Szabó Álmos beszélgetése

Odaelé gyors, 25 kézfejsöprés, 25 sima. Visszafelé egy jobb, egy bal, egy páros pille variáció. Jó, ebből csinálsz 300-at teknőccel és 300-at teknőc nélkül. És közben gondolkodsz az élet nagy dolgain

– adta ki a feladatot félig viccesen Milák Kristófnak az edzője, Szabó Álmos.

Fú, ott van miről!

– válaszolta mosolyogva a kétszeres olimpiai bajnok, aki a jó hangulatú edzés közepén figyelmeztette a szakembert, hogy óvatosan bánjon a szavakkal, mert mikroport van rajta.

Az a baj, hogy neked nem való ez a mikrofon dolog

– mondta az edzőjének Milák. A 26 éves úszó szavaival Szabó Álmos is egyetértett, mert saját bevallása szerint is el szokta felejteni, hogy rögzítik azt, amit mond, és kicsúsznak a szavak a száján.