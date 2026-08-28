Milák Kristóf parádés teljesítménnyel tért vissza a nemzetközi úszósport legjobbjai közé a párizsi Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok nemcsak egyéni számaiban remekelt, hanem a 4x100 méteres magyar gyorsváltó tagjaként is történelmi aranyérmet szerzett. Szabó Álmos szerint azonban nem egyszerűen a régi Milák tért vissza: az elmúlt évek nehézségei után egy érettebb, megváltozott sportolót lát maga előtt. Az úszó edzője a HírTV Napindító című műsorban beszélt arról is, milyen mélységeket járt meg tanítványa, és hogyan alakult ki közöttük az a különleges kapcsolat, amely a közös munka alapját jelenti.
Milák Kristóf érmei a 2026-os úszó Eb-n
- Aranyérem – 100 méter pillangó
- Aranyérem – 4×100 méteres férfi gyorsváltó
- Bronzérem – 100 méter gyors
Milák Kristóf nehéz éveket hagyott maga mögött
Szabó Álmos és Milák Kristóf kapcsolata jóval azelőtt kezdődött, hogy hivatalosan is együtt kezdtek volna dolgozni. Az edző már fiatal versenyzőként ismerte Milákot, és bár eleinte csak néhány szót váltottak egymással az uszodában, idővel egyre szorosabb kapcsolat alakult ki közöttük. Szabó úgy fogalmazott, valamilyen módon már akkor is értette a köztudottan zárkózott úszó nyelvét.
Ez a kapcsolat megmaradt, amikor Milák hosszabb időre szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság szeme elől. Szabó figyelemmel kísérte ezt az időszakot, és elmondása szerint már ekkor sem csupán a világklasszis sportolót látta benne.
Nekem mindenképpen szimpatikus volt, én láttam benne egy olyan emberi részt is, ami nagyon-nagyon nehéz. Az én életem, amiről nem kell tudni, az enyém sem volt túl könnyű. És valahogy ez nekem így belülről összekapcsolódott, tehát én nem feltétlen először a világsztárt láttam benne, nyilván ezt elég nehéz elkerülni, hanem azt az embert, aki milyen mélységeket jár meg az életében
– mondta Szabó Álmos.
Hogy pontosan milyen mélységekre és nehézségekre gondolt, azt az edző nem részletezte. Milák magánéletével kapcsolatban végig óvatos maradt, és amikor arról beszélt, milyen ember valójában a sokszor rendkívül zárkózottnak tartott úszó, világossá tette, hogy nem szeretné kiteregetni tanítványa személyes oldalát. Annyit azért elárult, hogy Milákkal lehet viccelődni és felszabadultan viselkedni is, csak ezt az oldalát nem feltétlenül mutatja meg mindenkinek.
Mindent lehet vele csinálni, de nem biztos, hogy mindenkivel, nem fogom teljes mértékben kiadni, úgyhogy maradjunk ennyinél
– fogalmazott.
A beszélgetés során Milák magánélete is szóba került. Szabó szerint szakmai kérdésekben az úszó hallgat rá, a medencén kívüli döntéseknél azonban más a helyzet. Az edző nem gondolja, hogy Miláknak feltétlenül követnie kellene a tanácsait a magánéletében, ugyanakkor ha kíváncsi a tapasztalataira, mindig fordulhat hozzá.
„Ha az én tapasztalatomra számít, meg azt gondolja, hogy ebben vannak számára hasznos gondolatok, akkor azt fel tudja használni. Azt tudja mindenképpen, hogy mindenben számíthat rám” – mondta.
Milák korábbi párkapcsolata is előkerült az interjúban, azzal összefüggésben, hogy vajon a magánéletében történt változások más irányba vihették-e a fókuszát, illetve szerepet játszhattak-e abban, hogy egy időre eltűnt a világ szeme elől. Szabó azonban nem bocsátkozott találgatásokba, és nem állította, hogy a párkapcsolat és Milák háttérbe vonulása között összefüggés lett volna.
Bármi lehet, de igazság szerint, hogy mondjam, ehhez neki azért van szíve joga, mert aki ennyi eredményt ért el, és két olimpián is feljutott a csúcsra, azt úgy gondolom, inkább támogatni kell és segíteni
– fogalmazott a szakember.
Szabó szerint Milák esetében éppen ezért nem működne, ha egyszerűen nyomást gyakorolnának rá azért, hogy ússzon és versenyezzen. Az edző úgy látja, minden sportolóhoz más út vezet, neki pedig más módon sikerült elérnie, hogy Milák ismét komoly munkát végezzen.
A változás mértékéről sokat elárul, hogy Szabó már nem is a korábbi Milák Kristóf visszatéréséről beszél. Az edző szerint az elmúlt évek történései után egy másik, érettebb ember áll előtte.
Szerintem ez egy új Kristóf. A régi Kristóf, mikor próbálja itt mindenki összehasonlítani, ott még egy kisgyerek volt. Aztán voltak neki nehéz időszakai, nehéz évei, és amikor ebből már kijött, vagy kifelé jön. Azonban itt már egy felnőtt emberről beszélgetünk, kialakult élettel, bioritmussal, mindennel, úgyhogy nehéz összehasonlítani azért a kettőt
– mondta Szabó Álmos.
Éppen ezért a közös munkát sem lehetett ugyanazokra az alapokra helyezni, mint Milák pályafutásának korábbi szakaszában. Szabó szerint sok mindenen változtatni kellett, hiszen amit egy sportoló gyerekként megcsinál, azt 25-26 éves felnőttként már nem feltétlenül lehet ugyanúgy elvárni tőle. Az edző ezért teljesen más alapokra helyezte a felkészülést, bizonyos kérdésekben pedig Milák véleményét is kikéri.
Az edző láthatóan meghúzza a határt ott, ahol tanítványa magánélete kezdődik. Arról viszont nyíltan beszélt, hogy Milák nehéz időszakokat és nehéz éveket élt át, és olyan „mélységeket” is megjárt, amelyek után szerinte már nem ugyanaz az ember tért vissza a medencébe.