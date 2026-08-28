Milák Kristóf parádés teljesítménnyel tért vissza a nemzetközi úszósport legjobbjai közé a párizsi Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok nemcsak egyéni számaiban remekelt, hanem a 4x100 méteres magyar gyorsváltó tagjaként is történelmi aranyérmet szerzett. Szabó Álmos szerint azonban nem egyszerűen a régi Milák tért vissza: az elmúlt évek nehézségei után egy érettebb, megváltozott sportolót lát maga előtt. Az úszó edzője a HírTV Napindító című műsorban beszélt arról is, milyen mélységeket járt meg tanítványa, és hogyan alakult ki közöttük az a különleges kapcsolat, amely a közös munka alapját jelenti.

Milák Kristóf parádés teljesítménnyel tért vissza a nemzetközi úszósport legjobbjai közé a párizsi Európa-bajnokságon

Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

Milák Kristóf érmei a 2026-os úszó Eb-n Aranyérem – 100 méter pillangó

Aranyérem – 4×100 méteres férfi gyorsváltó

Bronzérem – 100 méter gyors

Milák Kristóf nehéz éveket hagyott maga mögött

Szabó Álmos és Milák Kristóf kapcsolata jóval azelőtt kezdődött, hogy hivatalosan is együtt kezdtek volna dolgozni. Az edző már fiatal versenyzőként ismerte Milákot, és bár eleinte csak néhány szót váltottak egymással az uszodában, idővel egyre szorosabb kapcsolat alakult ki közöttük. Szabó úgy fogalmazott, valamilyen módon már akkor is értette a köztudottan zárkózott úszó nyelvét.

Ez a kapcsolat megmaradt, amikor Milák hosszabb időre szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság szeme elől. Szabó figyelemmel kísérte ezt az időszakot, és elmondása szerint már ekkor sem csupán a világklasszis sportolót látta benne.

Nekem mindenképpen szimpatikus volt, én láttam benne egy olyan emberi részt is, ami nagyon-nagyon nehéz. Az én életem, amiről nem kell tudni, az enyém sem volt túl könnyű. És valahogy ez nekem így belülről összekapcsolódott, tehát én nem feltétlen először a világsztárt láttam benne, nyilván ezt elég nehéz elkerülni, hanem azt az embert, aki milyen mélységeket jár meg az életében

– mondta Szabó Álmos.

Hogy pontosan milyen mélységekre és nehézségekre gondolt, azt az edző nem részletezte. Milák magánéletével kapcsolatban végig óvatos maradt, és amikor arról beszélt, milyen ember valójában a sokszor rendkívül zárkózottnak tartott úszó, világossá tette, hogy nem szeretné kiteregetni tanítványa személyes oldalát. Annyit azért elárult, hogy Milákkal lehet viccelődni és felszabadultan viselkedni is, csak ezt az oldalát nem feltétlenül mutatja meg mindenkinek.

Mindent lehet vele csinálni, de nem biztos, hogy mindenkivel, nem fogom teljes mértékben kiadni, úgyhogy maradjunk ennyinél

– fogalmazott.